Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақасининг «F» гуруҳида биринчи тур баҳслари старт олди. Гуруҳнинг дастлабки марказий учрашувида Нидерландия ҳамда Япония миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келиб, 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекишди. Кўплаб голли вазиятлар ва шиддатли курашларга бой ўтган ушбу учрашувдан сўнг, «лолалар юрти» бош мураббийи Роналд Куман матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин ҳақидаги ўз таассуротлари ва таҳлиллари билан ўртоқлашди.
Икки бор кузатилган устунлик ва афсуслар
Нидерландияликлар устози ўйин давомида жамоаси икки маротаба ҳисобда олдинга чиқиб олганини, бироқ якунда ғалабани қўлдан бой берганидан бироз хафа эканлигини яшириб ўтирмади. Шу билан бирга, у рақибнинг кучини ҳам муносиб баҳолади:
Натижадан қониқмаслик: Куман баҳс давомида устунликни икки марта қўлга киритган ҳолда ундан унумли фойдалана олмаганидан тўлиқ мамнун эмас.
Иккинчи голдаги хатолик: Мутахассис айниқса учрашув сўнггига яқин бурчак тўпидан сўнг ўз дарвозаларидан иккинчи голни ўтказиб юборишгани жуда ачинарли ҳолат бўлганини таъкидлади.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали «F» гуруҳидаги ушбу шиддатли тўқнашув тафсилотлари ва бош мураббийнинг мазкур баҳс бўйича чиқарган хулосалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Тўқнашув иштирокчилари ва ҳисоб
Мураббийнинг натижага муносабати
Рақибнинг бош тактик қуроли
Жамоанинг кейинги режалари
Гуруҳдаги жорий вазият
ЖЧ-2026, «F» гуруҳи
(1-тур баҳси)
Нидерландия — Япония
2:2
Тўлиқ қониқиш ҳосил қилмади
(Икки бор олдинда бўлиб)
Юқори прессинг ва эҳтиёткорлик
(Ортда қолаётганда фаоллашди)
Хатолардан сабоқ чиқариш ва ижобий жиҳатларни ривожлантириш
Швециядан сўнг Нидерландия ва Япония 1 очко билан бормоқда
«Япония — юқори сифатли жамоа»
Роналд Куманнинг фикрига кўра, иккала терма жамоа ҳам майдонда жуда юқори савиядаги ва томошабоп футбол намойиш этишди. Шу сабабли қайд этилган дуранг натижани адолатли деб қабул қилиш мумкин.
Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи Роналд Куман учрашув ҳақида шундай деди:
«Агар ҳисобда икки маротаба олдинда бўлганимизни инобатга олсак, бу натижадан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмадим. Аммо иккала жамоа томонидан яратилган хавфли вазиятлар сонига эътибор қаратсак, бутунлай тескари ҳолатни айтишим мумкин. Менимча, бу бугун майдонда жуда юқори савиядаги футбол намойиш этилганидан далолат беради ва шу боис ушбу дурангни тўғри қабул қилса бўлади. Одатда, Япония терма жамоаси жуда кучли ва юқори прессинг уюштирадиган жамоа ҳисобланади. Бугун эса улар бу ишни фақат ҳисобда ортда қолаётган вақтларидагина амалга оширишди. Унгача эса кўпроқ эҳтиёткорликка урғу беришди. Япония ҳақиқатан ҳам жуда кучли ва юқори сифатли жамоа. Ушбу беллашувдан сўнг ўрганадиган ва таҳлил қиладиган жиҳатларимиз етарлича, аммо шу билан бирга, таркибимизда жуда кўплаб ижобий томонларни ҳам кўра олдим».
Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг иккинчи ўйинида Швеция терма жамоаси Тунис устидан 5:1 ҳисобида йирик ғалабага эришган эди. Биринчи турдан сўнг Нидерландия ва Япония ҳисобида 1 тадан очко мавжуд ва улар кейинги турларда вазиятни ўнглашга ҳаракат қилишади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив янгиликлар, таниқли мураббийларнинг тактик таҳлиллари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…