Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирди

·16·Спорт
Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирди

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақасининг «F» гуруҳида биринчи тур баҳслари старт олди. Гуруҳнинг дастлабки марказий учрашувида Нидерландия ҳамда Япония миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келиб, 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекишди. Кўплаб голли вазиятлар ва шиддатли курашларга бой ўтган ушбу учрашувдан сўнг, «лолалар юрти» бош мураббийи Роналд Куман матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин ҳақидаги ўз таассуротлари ва таҳлиллари билан ўртоқлашди.

Икки бор кузатилган устунлик ва афсуслар

Нидерландияликлар устози ўйин давомида жамоаси икки маротаба ҳисобда олдинга чиқиб олганини, бироқ якунда ғалабани қўлдан бой берганидан бироз хафа эканлигини яшириб ўтирмади. Шу билан бирга, у рақибнинг кучини ҳам муносиб баҳолади:

  • Натижадан қониқмаслик: Куман баҳс давомида устунликни икки марта қўлга киритган ҳолда ундан унумли фойдалана олмаганидан тўлиқ мамнун эмас.

  • Иккинчи голдаги хатолик: Мутахассис айниқса учрашув сўнггига яқин бурчак тўпидан сўнг ўз дарвозаларидан иккинчи голни ўтказиб юборишгани жуда ачинарли ҳолат бўлганини таъкидлади.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали «F» гуруҳидаги ушбу шиддатли тўқнашув тафсилотлари ва бош мураббийнинг мазкур баҳс бўйича чиқарган хулосалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Тўқнашув иштирокчилари ва ҳисоб

Мураббийнинг натижага муносабати

Рақибнинг бош тактик қуроли

Жамоанинг кейинги режалари

Гуруҳдаги жорий вазият

ЖЧ-2026, «F» гуруҳи


(1-тур баҳси)

Нидерландия — Япония


2:2

Тўлиқ қониқиш ҳосил қилмади


(Икки бор олдинда бўлиб)

Юқори прессинг ва эҳтиёткорлик


(Ортда қолаётганда фаоллашди)

Хатолардан сабоқ чиқариш ва ижобий жиҳатларни ривожлантириш

Швециядан сўнг Нидерландия ва Япония 1 очко билан бормоқда

«Япония — юқори сифатли жамоа»

Роналд Куманнинг фикрига кўра, иккала терма жамоа ҳам майдонда жуда юқори савиядаги ва томошабоп футбол намойиш этишди. Шу сабабли қайд этилган дуранг натижани адолатли деб қабул қилиш мумкин.

Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи Роналд Куман учрашув ҳақида шундай деди:

«Агар ҳисобда икки маротаба олдинда бўлганимизни инобатга олсак, бу натижадан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмадим. Аммо иккала жамоа томонидан яратилган хавфли вазиятлар сонига эътибор қаратсак, бутунлай тескари ҳолатни айтишим мумкин. Менимча, бу бугун майдонда жуда юқори савиядаги футбол намойиш этилганидан далолат беради ва шу боис ушбу дурангни тўғри қабул қилса бўлади. Одатда, Япония терма жамоаси жуда кучли ва юқори прессинг уюштирадиган жамоа ҳисобланади. Бугун эса улар бу ишни фақат ҳисобда ортда қолаётган вақтларидагина амалга оширишди. Унгача эса кўпроқ эҳтиёткорликка урғу беришди. Япония ҳақиқатан ҳам жуда кучли ва юқори сифатли жамоа. Ушбу беллашувдан сўнг ўрганадиган ва таҳлил қиладиган жиҳатларимиз етарлича, аммо шу билан бирга, таркибимизда жуда кўплаб ижобий томонларни ҳам кўра олдим».

Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг иккинчи ўйинида Швеция терма жамоаси Тунис устидан 5:1 ҳисобида йирик ғалабага эришган эди. Биринчи турдан сўнг Нидерландия ва Япония ҳисобида 1 тадан очко мавжуд ва улар кейинги турларда вазиятни ўнглашга ҳаракат қилишади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив янгиликлар, таниқли мураббийларнинг тактик таҳлиллари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роналд КуманНидерландияЯпонияШвеция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаТоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаБугун, 08:52Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Бугун, 08:31Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиМанчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиБугун, 08:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?