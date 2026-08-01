Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилди

·19·Спорт
Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилди
Қисқача

Англиянинг Челси клуби 2009–2022-йиллар оралиғида агентларга тўловларни амалга оширишдаги тарихий молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилди. Мазкур қоидабузарликлар клубнинг собиқ хўжайини Роман Абрамович даврига бориб тақалиб, Тодд Буели ва Клеарлаке Капитал бошчилигидаги янги раҳбарият 2011–2018-йиллар оралиғида рўйхатдан ўтмаган агентларга 47 миллион фунт стерлинг миқдорида ошкор етилмаган тўловлар қилинганини ў…

Англиянинг Челси клуби 2009–2022-йиллар оралиғида агентларга тўловларни амалга оширишда йўл қўйилган тарихий молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилди. Goal.com хабар беришича, Англия футбол ассоциацияси (ФА) мазкур ҳолат юзасидан жамоага нисбатан муаллақ турган трансфер тақиқи ва очколаридан маҳрум қилиш жазосини кўриб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу қоидабузарликлар клубнинг собиқ хўжайини Роман Абрамович даврига бориб тақалади. Тодд Буели ва Клеарлаке Капитал бошчилигидаги жамоанинг янги раҳбарияти 2011–2018-йиллар оралиғида рўйхатдан ўтмаган агентларга 47 миллион фунт стерлинг миқдорида ошкор етилмаган тўловлар қилинганини ўз ихтиёри билан фош қилган.

Мустақил комиссия қарори ва трансфер тақиқи

ФА томонидан ўтказилган текширувлар натижасида жами 74 та қоида бузилиши аниқланган. Дастлаб клубга нисбатан қўлланилиши кўзда тутилган муаллақ олти очкони олиб ташлаш жазоси апелляциядан сўнг бекор қилинди. Шунингдек, клубга икки трансфер ойнаси давомида футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича муаллақ тақиқ ҳам берилди.

Мустақил тартибга солиш комиссияси Челси раҳбариятининг бу масалани ўз ташаббуси билан маълум қилганини алоҳида таъкидлади. Комиссия хулосасига кўра, агар клубнинг ўзи бу ҳолатни ФА еътиборига ҳавола етмаганида, мазкур қоидабузарликлар очилиши даргумон еди.

Молиявий жариманинг йўналиши ва клуб муносабати

Қўлланилган 10 миллион фунт стерлинг миқдоридаги молиявий жарима маблағлари Англия футбол ассоциацияси томонидан мамлакатда оммавий футболни (грассрооц фоотбалл) қўллаб-қувватлаш учун қайта тақсимланиши белгиланди. ФА бу қарор ўхшаш қилмишларнинг олдини олиш ва ўйин яхлитлигини сақлаш учун муносиб жазо еканлигини билдирди.

Челси раҳбарияти мазкур суриштирув якунлангач, расмий баёнот билан чиқди. Унда ФА жараёни якунлангани ва бу клубга нисбатан барча тартибга солиш амалиётларига нуқта қўйгани таъкидланди. Шунингдек, клуб UEFA, Премер-лига ва ФАга ҳамкорлик учун миннатдорчилик билдирди.

Еслатиб ўтамиз, Роман Абрамович 2022-йил март ойида Британия ҳукумати томонидан санксияга учраган еди. Ўшанда Челси клубини сотишдан тушган 2,5 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги маблағ гуманитар ёрдам фондларини тақсимлаш бўйича келишмовчиликлар сабабли Британия банк ҳисобрақамларида музлатилганича қолмоқда. Агентларга тўловлар бўйича ушбу иш собиқ раҳбарият меросига боғлиқ бўлган барча текширувларга якун ясади.

ЧелсиАнглия Премер-лигасиФутболТрансферларФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиБугун, 11:41Интер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юбордиИнтер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юбордиБугун, 11:38Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Бугун, 09:51«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлдиБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда