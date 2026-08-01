Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилди
Англиянинг Челси клуби 2009–2022-йиллар оралиғида агентларга тўловларни амалга оширишдаги тарихий молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилди. Мазкур қоидабузарликлар клубнинг собиқ хўжайини Роман Абрамович даврига бориб тақалиб, Тодд Буели ва Клеарлаке Капитал бошчилигидаги янги раҳбарият 2011–2018-йиллар оралиғида рўйхатдан ўтмаган агентларга 47 миллион фунт стерлинг миқдорида ошкор етилмаган тўловлар қилинганини ў…
Англиянинг Челси клуби 2009–2022-йиллар оралиғида агентларга тўловларни амалга оширишда йўл қўйилган тарихий молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилди. Goal.com хабар беришича, Англия футбол ассоциацияси (ФА) мазкур ҳолат юзасидан жамоага нисбатан муаллақ турган трансфер тақиқи ва очколаридан маҳрум қилиш жазосини кўриб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу қоидабузарликлар клубнинг собиқ хўжайини Роман Абрамович даврига бориб тақалади. Тодд Буели ва Клеарлаке Капитал бошчилигидаги жамоанинг янги раҳбарияти 2011–2018-йиллар оралиғида рўйхатдан ўтмаган агентларга 47 миллион фунт стерлинг миқдорида ошкор етилмаган тўловлар қилинганини ўз ихтиёри билан фош қилган.
Мустақил комиссия қарори ва трансфер тақиқиФА томонидан ўтказилган текширувлар натижасида жами 74 та қоида бузилиши аниқланган. Дастлаб клубга нисбатан қўлланилиши кўзда тутилган муаллақ олти очкони олиб ташлаш жазоси апелляциядан сўнг бекор қилинди. Шунингдек, клубга икки трансфер ойнаси давомида футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича муаллақ тақиқ ҳам берилди.
Мустақил тартибга солиш комиссияси Челси раҳбариятининг бу масалани ўз ташаббуси билан маълум қилганини алоҳида таъкидлади. Комиссия хулосасига кўра, агар клубнинг ўзи бу ҳолатни ФА еътиборига ҳавола етмаганида, мазкур қоидабузарликлар очилиши даргумон еди.
Молиявий жариманинг йўналиши ва клуб муносабатиҚўлланилган 10 миллион фунт стерлинг миқдоридаги молиявий жарима маблағлари Англия футбол ассоциацияси томонидан мамлакатда оммавий футболни (грассрооц фоотбалл) қўллаб-қувватлаш учун қайта тақсимланиши белгиланди. ФА бу қарор ўхшаш қилмишларнинг олдини олиш ва ўйин яхлитлигини сақлаш учун муносиб жазо еканлигини билдирди.
Челси раҳбарияти мазкур суриштирув якунлангач, расмий баёнот билан чиқди. Унда ФА жараёни якунлангани ва бу клубга нисбатан барча тартибга солиш амалиётларига нуқта қўйгани таъкидланди. Шунингдек, клуб UEFA, Премер-лига ва ФАга ҳамкорлик учун миннатдорчилик билдирди.
Еслатиб ўтамиз, Роман Абрамович 2022-йил март ойида Британия ҳукумати томонидан санксияга учраган еди. Ўшанда Челси клубини сотишдан тушган 2,5 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги маблағ гуманитар ёрдам фондларини тақсимлаш бўйича келишмовчиликлар сабабли Британия банк ҳисобрақамларида музлатилганича қолмоқда. Агентларга тўловлар бўйича ушбу иш собиқ раҳбарият меросига боғлиқ бўлган барча текширувларга якун ясади.
…