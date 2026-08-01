ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлди

·33·Спорт
ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлди
Қисқача

Халқаро футбол федерасияси Жаҳон чемпионатлари ва бошқа нуфузли мусобақаларнинг тижорий ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш режасини тўхтатишга мажбур бўлди. Европа футбол уюшмалари иттифоқи ва Шимолий ва Марказий Америка ҳамда Кариб ҳавзаси мамлакатлари футбол конфедерасиясининг кескин бойкот таҳдиди FIFA раҳбариятини танлаган йўлидан ортга қайтарди.

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) футбол тарихидаги энг баҳсли ва йирик молиявий лойиҳалардан бирини тўхтатишга мажбур бўлди. Жаҳон чемпионатлари ва бошқа нуфузли мусобақаларнинг тижорий ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш режаси қитъалараро катта сиёсий можарога айланиб кетди. Европа ва Шимолий Америка футбол ташкилотлари томонидан эълон қилинган кескин бойкот таҳдиди ФИФА раҳбариятини танлаган йўлидан ортга қайтарди.

Тўфон келтириб чиқарган таклиф: ЖЧ ҳуқуқлари сотувга қўйилган эдими?

Сўнгги ойларда ФИФА президенти Жанни Инфантино томонидан илгари сурилган ташаббус жаҳон футболида чинакам «портлаш» эффектини берди. Лойиҳага кўра, ташкилот Жаҳон чемпионатлари ва бошқа йирик турнирларнинг тижорий ҳамда трансляция ҳуқуқларининг бир қисмини хусусий инвесторлар консорциумига ўтказишни режалаштирган эди.

Инфантино ушбу келишув миллий футбол ассоциацияларининг даромадларини тўрт бараваргача оширишини таъкидлаб, қарорни қабул қилиш учун федерацияларга 19 сентябргача муҳлат белгилаган эди.

Бироқ Халқаро ОАВ, хусусан, нуфузли спорт нашрларининг ёзишича, эҳтимолий инвесторлар орқасида АҚШ собиқ президенти Доналд Трампнинг куёви Жаред Кушнернинг қариндошлари билан боғлиқ молиявий тузилмалар турган. Бу эса жараён атрофидаги шубҳа ва эътирозларни янада кучайтирди.

«Келажакни сотишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ»: УЕФАнинг кескин реакцияси

Лойиҳа эълон қилинганидан сўнг биринчи бўлиб Европа футбол уюшмалари иттифоқи (УЕФА) кескин қаршилик кўрсатди. 30 июл куни УЕФАга аъзо барча 55 миллий ассоциация бир овоздан ФИФАнинг ушбу режасига қарши баёнот берди.

Европа футболи раҳбарияти агар Инфантино ушбу лойиҳани амалга оширишда давом этса, ФИФА байроғи остида ўтказиладиган барча мусобақаларни, шу жумладан, Жаҳон чемпионатини ҳам тўлиқ бойкот қилишини билдирди.

«Келажак авлодлар учун ишончли бошқарувга топширилган бойликни хусусий қўлларга сотишга ҳеч кимнинг маънавий ҳаққи йўқ», — дейилади УЕФА томонидан эълон қилинган расмий баёнотда.

Кўп ўтмай, Европа позициясини Шимолий ва Марказий Америка ҳамда Кариб ҳавзаси мамлакатлари футбол конфедерацияси (КОНКАКАФ) ҳам тўлиқ қўллаб-қувватлади. Икки йирик конфедерациянинг бирлашиши ФИФАни мисли кўрилмаган изоляция хавфи остида қолдирди.

Инфантинонинг чекиниши ва «Футболни бирлаштириш» ваъдаси

Кучайиб бораётган босим, оммавий норозиликлар ва энг асосийси — бўлажак Жаҳон чемпионатининг барбод бўлиш хавфи ФИФА раҳбариятини ўз позициясини қайта кўриб чиқишга мажбур этди.

Жанни Инфантино расмий чиқиш қилиб, ФИФА ушбу таклиф устида ишлашни тўхтатганини эълон қилди:

«Барча нуқтаи назарларни диққат билан тингладик. Лойиҳа турли қарама-қаршиликларга сабаб бўлди ва бу энди унинг дастлабки мақсадига мос келмайди. Бизнинг асосий вазифамиз ҳар доим футболни бирлаштириш ва ривожлантириш бўлиб қолади», — деди ФИФА президенти.

Инфантинонинг қўшимча қилишича, ташкилот яқин орада барча манфаатдор томонлар, жумладан, конфедерациялар ва миллий ассоциациялар иштирокида кенгайтирилган учрашув ўтказади. Унда футболни молиялаштириш ва ривожлантиришнинг муқобил, хавфсиз йўллари муҳокама қилинади.

Хулоса: Футбол тижоратдан устунми?

Ушбу ҳодиса замонавий спорт сиёсатида муҳим прецедент яратди. ФИФАнинг хусусий капитални футбол тузилмаларига чуқурроқ олиб киришга бўлган уриниши миллий ва қитъавий федерацияларнинг қатъий позицияси сабабли барбод бўлди.

УЕФА ва КОНКАКАФнинг бирлашган фронти шуни кўрсатдики, ҳатто энг йирик молиявий даромадлар ҳам футболнинг анъанавий мувозанати ва глобал мусобақалар аҳамиятидан устун тура олмайди. ФИФА учун бу чеклов бевосита ташкилот ичидаги кучлар мувозанатини қайта кўриб чиқишга сигнал бўлди.

ФИФАЖанни ИнфантиноУЕФАЖаред КушнерДональд Трамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиЧелси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиБугун, 11:39Интер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юбордиИнтер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юбордиБугун, 11:38Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Бугун, 09:51«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлдиБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда