Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчи

·38·Спорт
Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчи

Ливерпул жамоасининг италиялик ҳужумчиси Fedерико Чиеса мерсисайдликлар сафида ўз келажаги учун курашишга тайёрлигини маълум қилди. Арне Слот кетганидан сўнг, футболчи янги мураббий Андони Ираола қўл остида ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намойиш этишга ва асосий таркибдан жой олишга бел боғлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпулга келганидан бери Чиеса кутилган ўйинни кўрсата олмади ва кўп вақтини захира ўриндиғида ўтказишга мажбур бўлди. 2025-26-йилги мавсум у учун омадсиз кечди — барча мусобақаларда атиги 726 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий алмашинуви 28 ёшли вингернинг режаларини бутунлай ўзгартириб юборган.

Янги мураббий ва янги имкониятлар

Андони Ираоланинг Ливерпул бошқарувига келиши жамоанинг тактик услубида жиддий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда. Чиеса испаниялик мутахассиснинг юқори интенсивликка асосланган тизими унинг ўйин услубига мос келишига ишонмоқда. Италиялик футболчи АҚШдаги ёзги йиғинларни ўзини кўрсатиш учун энг қулай имконият деб билади.

ТуттоЖуве мухбири Мирко Ди Натале маълумотларига кўра, Чиеса агар клуб уни расман трансферга қўймаса, Англияни тарк этиш ниятида эмас. У Ливерпул каби дунёнинг энг кучли беш клубидан бирида ўз сўзини айтишни ва мухлислар ишончини оқлашни устувор вазифа деб ҳисобламоқда.

Италия А Сериясининг бир қатор клублари, хусусан, Ювентус ва Комо футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шунга қарамай, Чиеса ҳозирча ватанига қайтиш ҳақида ўйламаяпти. Унинг асосий мақсади — Англия Премер-лигаси шиддатига мослашиш ва Ливерпулнинг ҳужум чизиғида етакчига айланишдир.

Ювентус билан боғлиқ хотиралар

Fedерико Чиеса ўзининг собиқ жамоаси Ювентус ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Турин клубидан кетиши борасидаги миш-мишларга ойдинлик киритиб, клуб раҳбарияти ва мураббий Тиаго Мотта унга эҳтиёж йўқлигини очиқ айтганини таъкидлади. Футболчининг сўзларига кўра, у ҳеч қачон пул масаласида Ювентус билан баҳслашмаган.

"Мен Ювентусни доим қалбимда сақлайман ва қачондир у ерга қайтишни истардим. Аммо ҳозир бор эътиборим Ливерпулда. Мен янги мураббий Ираола билан гаплашиб оламан ва ўз имкониятларимни баҳолайман", — дея қўшимча қилди ҳужумчи. Ҳозирча мерсисайдликлар мухлислари Чиесадан келаси мавсумда янада ёрқинроқ ўйин кутишмоқда.

Fedерико ЧиесаЛиверпулТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаНюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаБугун, 13:54Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаЖуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаБугун, 13:16Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиВан Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиБугун, 12:50Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиАрман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиБугун, 12:17Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБарселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?