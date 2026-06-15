Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчи
Ливерпул жамоасининг италиялик ҳужумчиси Fedерико Чиеса мерсисайдликлар сафида ўз келажаги учун курашишга тайёрлигини маълум қилди. Арне Слот кетганидан сўнг, футболчи янги мураббий Андони Ираола қўл остида ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намойиш этишга ва асосий таркибдан жой олишга бел боғлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ливерпулга келганидан бери Чиеса кутилган ўйинни кўрсата олмади ва кўп вақтини захира ўриндиғида ўтказишга мажбур бўлди. 2025-26-йилги мавсум у учун омадсиз кечди — барча мусобақаларда атиги 726 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий алмашинуви 28 ёшли вингернинг режаларини бутунлай ўзгартириб юборган.
Янги мураббий ва янги имкониятларАндони Ираоланинг Ливерпул бошқарувига келиши жамоанинг тактик услубида жиддий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда. Чиеса испаниялик мутахассиснинг юқори интенсивликка асосланган тизими унинг ўйин услубига мос келишига ишонмоқда. Италиялик футболчи АҚШдаги ёзги йиғинларни ўзини кўрсатиш учун энг қулай имконият деб билади.
ТуттоЖуве мухбири Мирко Ди Натале маълумотларига кўра, Чиеса агар клуб уни расман трансферга қўймаса, Англияни тарк этиш ниятида эмас. У Ливерпул каби дунёнинг энг кучли беш клубидан бирида ўз сўзини айтишни ва мухлислар ишончини оқлашни устувор вазифа деб ҳисобламоқда.
Италия А Сериясининг бир қатор клублари, хусусан, Ювентус ва Комо футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шунга қарамай, Чиеса ҳозирча ватанига қайтиш ҳақида ўйламаяпти. Унинг асосий мақсади — Англия Премер-лигаси шиддатига мослашиш ва Ливерпулнинг ҳужум чизиғида етакчига айланишдир.
Ювентус билан боғлиқ хотираларFedерико Чиеса ўзининг собиқ жамоаси Ювентус ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Турин клубидан кетиши борасидаги миш-мишларга ойдинлик киритиб, клуб раҳбарияти ва мураббий Тиаго Мотта унга эҳтиёж йўқлигини очиқ айтганини таъкидлади. Футболчининг сўзларига кўра, у ҳеч қачон пул масаласида Ювентус билан баҳслашмаган.
"Мен Ювентусни доим қалбимда сақлайман ва қачондир у ерга қайтишни истардим. Аммо ҳозир бор эътиборим Ливерпулда. Мен янги мураббий Ираола билан гаплашиб оламан ва ўз имкониятларимни баҳолайман", — дея қўшимча қилди ҳужумчи. Ҳозирча мерсисайдликлар мухлислари Чиесадан келаси мавсумда янада ёрқинроқ ўйин кутишмоқда.
…