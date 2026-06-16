Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилди

·1·Спорт
Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилди

Шимолий Америка яшил майдонларида миллионлаб футбол ишқибозларининг нигоҳи остида шиддатли кечаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг кутилмаган натижалари ва голларга бой ўйинлари билан барчани ҳайратга солишда давом этмоқда. Анчагина қизиқарли ва кутилмаган воқеаларга бой бўлган «G» гуруҳида дастлабки тур баҳслари расман ўз якунига етди. Квартетнинг иккинчи драматик тўқнашувида Осиё қитъасининг етакчи вакилларидан бири — Эрон миллий терма жамоаси Океания минтақаси гранди Янги Зеландия вакилларига қарши майдонга тушиб, муросасиз кечган баҳсда 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди.

Инглвуддаги голлар шоуси: Ризоён, Моҳеби ва Жастнинг дубли

АҚШнинг Инглвуд шаҳрида жойлашган муҳташам «SoFi Stadium» стадионида ўтказилган ушбу учрашув футбол ишқибозлари учун ҳақиқий томошабоп ўйин бўлди. Кўплаб хавфли вазиятлар юзага келган баҳсда ҳар икки жамоа ҳам ҳужумкор футбол намойиш этди:

  • Океанияликларнинг тезкор зарбаси: Ўйин янги зеландияликларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Учрашувнинг ҳали 7-дақиқаси кетаётган бир пайтдаёқ океанияликлар етакчиси Жаст ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

  • Форсларнинг жавоби ва мувозанат: Эронликлар тез фурсатда ўзини ўнглаб олишди ва 32-дақиқада Ризоён рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади.

  • Иккинчи бўлим драмаси: Иккинчи бўлим ҳам голларга бой бўлди. 54-дақиқада Янги Зеландия вакили Жаст ўз номига дублни расмийлаштириб, жамоасини яна олдинга бошлади. Бироқ форслар таслим бўлишмади ва 64-дақиқада Моҳебининг маҳорати эвазига якуний ҳисобни (2:2) ўрнатдилар.

Қуйидаги расмий ўйин таҳлили жадвали орқали «ЖЧ-2026» 1-туридан ўрин олган мазкур баҳснинг бошланғич таркиблари ва гуруҳдаги умумий ҳолат билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Ўйин ўтказилган сана ва стадион

Учрашувдаги якуний ҳисоб ва гол муаллифлари

Эрон терма жамоасининг асосий бошланғич таркиби

Янги Зеландия терма жамоасининг асосий бошланғич таркиби

Гуруҳдаги 1-турнинг нариги баҳси натижаси

ЖЧ-2026, «G» гуруҳи


(1-тур учрашуви)

16 июнь, Инглвуд


«SoFi Stadium»

Эрон — Янги Зеландия


2:2


(Ризоён 32, Моҳеби 64 — Жаст 7, 54)

Бейранванд, Ризоён, Немати, Ҳалилзода, Муҳаммади, Юсуфи, Иззатуллоҳий, Ҳодос, Моҳеби, Моганлу, Торимий.

Крокомбе, Пейн, Сурман, Боксал, Касаче, Белл, Стаменич, Макковат, Сингҳ, Жаст, Вуд.

Белгия — Миср


1:1


(Иккала жамоа 1 очкодан бўлишди)

«G» гуруҳида мутлақ тенглик ва максимал интрига

Мазкур дуранг натижадан сўнг ушбу гуруҳда ҳақиқий ва максимал интрига юзага келди. Эслатиб ўтамиз, ушбу квартетнинг илк учрашувида Европа гранди Белгия ҳамда Африканинг кучли вакили Миср терма жамоалари ўзаро тўқнаш келиб, унда ҳам 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилган эди.

Шу тариқа, биринчи тур якунларига кўра, «G» гуруҳидаги тўрттала терма жамоа ҳам бир хилда очко бўлишиб олди ва кейинги босқич йўлланмаси учун кураш янги куч билан аланга олди. Эндиликда жамоалар иккинчи турда ғалаба қозониш орқали плей-офф масаласини ижобий ҳал этишга астойдил ҳаракат қилишади. Мухлисларни олдинда янада шиддатли ва беаёв жанглар кутмоқда!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, юлдуз футболчиларнинг голли шоулари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиЛамине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиБугун, 22:13Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаЭнзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаБугун, 21:30Белгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБелгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБугун, 20:59Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаFeyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаБугун, 20:35Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди