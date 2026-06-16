Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилди
Шимолий Америка яшил майдонларида миллионлаб футбол ишқибозларининг нигоҳи остида шиддатли кечаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг кутилмаган натижалари ва голларга бой ўйинлари билан барчани ҳайратга солишда давом этмоқда. Анчагина қизиқарли ва кутилмаган воқеаларга бой бўлган «G» гуруҳида дастлабки тур баҳслари расман ўз якунига етди. Квартетнинг иккинчи драматик тўқнашувида Осиё қитъасининг етакчи вакилларидан бири — Эрон миллий терма жамоаси Океания минтақаси гранди Янги Зеландия вакилларига қарши майдонга тушиб, муросасиз кечган баҳсда 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди.
Инглвуддаги голлар шоуси: Ризоён, Моҳеби ва Жастнинг дубли
АҚШнинг Инглвуд шаҳрида жойлашган муҳташам «SoFi Stadium» стадионида ўтказилган ушбу учрашув футбол ишқибозлари учун ҳақиқий томошабоп ўйин бўлди. Кўплаб хавфли вазиятлар юзага келган баҳсда ҳар икки жамоа ҳам ҳужумкор футбол намойиш этди:
Океанияликларнинг тезкор зарбаси: Ўйин янги зеландияликларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Учрашувнинг ҳали 7-дақиқаси кетаётган бир пайтдаёқ океанияликлар етакчиси Жаст ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Форсларнинг жавоби ва мувозанат: Эронликлар тез фурсатда ўзини ўнглаб олишди ва 32-дақиқада Ризоён рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади.
Иккинчи бўлим драмаси: Иккинчи бўлим ҳам голларга бой бўлди. 54-дақиқада Янги Зеландия вакили Жаст ўз номига дублни расмийлаштириб, жамоасини яна олдинга бошлади. Бироқ форслар таслим бўлишмади ва 64-дақиқада Моҳебининг маҳорати эвазига якуний ҳисобни (2:2) ўрнатдилар.
Қуйидаги расмий ўйин таҳлили жадвали орқали «ЖЧ-2026» 1-туридан ўрин олган мазкур баҳснинг бошланғич таркиблари ва гуруҳдаги умумий ҳолат билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Ўйин ўтказилган сана ва стадион
Учрашувдаги якуний ҳисоб ва гол муаллифлари
Эрон терма жамоасининг асосий бошланғич таркиби
Янги Зеландия терма жамоасининг асосий бошланғич таркиби
Гуруҳдаги 1-турнинг нариги баҳси натижаси
ЖЧ-2026, «G» гуруҳи
(1-тур учрашуви)
16 июнь, Инглвуд
«SoFi Stadium»
Эрон — Янги Зеландия
2:2
(Ризоён 32, Моҳеби 64 — Жаст 7, 54)
Бейранванд, Ризоён, Немати, Ҳалилзода, Муҳаммади, Юсуфи, Иззатуллоҳий, Ҳодос, Моҳеби, Моганлу, Торимий.
Крокомбе, Пейн, Сурман, Боксал, Касаче, Белл, Стаменич, Макковат, Сингҳ, Жаст, Вуд.
Белгия — Миср
1:1
(Иккала жамоа 1 очкодан бўлишди)
«G» гуруҳида мутлақ тенглик ва максимал интрига
Мазкур дуранг натижадан сўнг ушбу гуруҳда ҳақиқий ва максимал интрига юзага келди. Эслатиб ўтамиз, ушбу квартетнинг илк учрашувида Европа гранди Белгия ҳамда Африканинг кучли вакили Миср терма жамоалари ўзаро тўқнаш келиб, унда ҳам 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилган эди.
Шу тариқа, биринчи тур якунларига кўра, «G» гуруҳидаги тўрттала терма жамоа ҳам бир хилда очко бўлишиб олди ва кейинги босқич йўлланмаси учун кураш янги куч билан аланга олди. Эндиликда жамоалар иккинчи турда ғалаба қозониш орқали плей-офф масаласини ижобий ҳал этишга астойдил ҳаракат қилишади. Мухлисларни олдинда янада шиддатли ва беаёв жанглар кутмоқда!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, юлдуз футболчиларнинг голли шоулари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…