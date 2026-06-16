Касемиро ва Лионель Месси ҳамкорлигига MLS қоидалари тўсқинлик қилмоқда

·47·Спорт
Касемиро ва Лионель Месси ҳамкорлигига MLS қоидалари тўсқинлик қилмоқда

Манчестер Юнайтед жамоасини тарк этиши кутилаётган бразилиялик ярим ҳимоячи Касемиро фаолиятини АҚШнинг Интер Маями клубида давом эттиришга яқин турибди, бироқ кутилмаган бюрократик тўсиқ трансферни тўхтатиб қўйди. Лионель Месси билан бир жамоада ўйнашни истаётган тажрибали футболчининг Флорида штатига кўчиб ўтиши MLS лигасининг ўзига хос қоидалари сабабли кечикмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, трансфернинг амалга ошишига ЛА Galaxy клуби билан юзага келган "кашфиёт ҳуқуқи" (дисковерй rights) бўйича келишмовчилик сабаб бўлган. MLS қоидаларига кўра, агар бирор клуб хорижлик футболчига биринчи бўлиб қизиқиш билдирса ва уни ўз рўйхатига киритса, бошқа жамоалар ўша ўйинчини сотиб олиш учун биринчи даъвогарга товон пули тўлаши шарт.

Кашфиёт ҳуқуқи ва молиявий талаблар

Маълум бўлишича, ЛА Galaxy клуби Касемирога Интер Маями жамоасидан аввалроқ қизиқиш билдирган ва унинг ҳуқуқларини банд қилиб қўйган. Эндиликда Калифорния клуби ушбу ҳуқуқлардан воз кечиш эвазига Маями вакилларидан 1 миллион доллар (тахминан 750 минг фунт) миқдорида компенсация талаб қилмоқда. Даилй Маил маълумотларига кўра, ушбу масала ҳал этилмагунча трансфер расмийлаштирилиши имконсиз.

Касемиро ва унинг вакиллари дастлаб ЛА Galaxy билан музокаралар олиб борган ва клуб футболчига шартнома таклиф қилган эди. Бироқ бразилиялик юлдуз оиласи билан Маямига ташриф буюрганидан сўнг, айнан Лионель Месси тўп сураётган жамоани танлашга қарор қилган. Реал Мадрид собиқ юлдузи учун аргентиналик афсона билан бир сафда бўлиш асосий омилга айланди.

MLS тизимидаги мураккаб қоидалар

MLS лигасидаги бундай қоидалар Европа футбол жамоатчилиги учун бироз ғалати туюлиши мумкин ва кўпинча танқидларга сабаб бўлади. Масалан, яқинда германиялик Марко Реус трансферида ҳам шундай ҳолат кузатилган эди. Чарлотт клуби унинг ҳуқуқларига эгалик қилгани учун ЛА Galaxy жамоасидан дастлаб 800 минг доллар сўраган, якунда эса 400 минг доллар эвазига келишувга эришилган.

Касемиро трансферида ҳам томонлар ўзаро муросага келиши кутилмоқда. Ҳозирда Бразилия терма жамоаси сафида бўлиб турган футболчи клублар ўртасидаги музокаралар якунланишини кутмоқда. Интер Маями раҳбарияти тез орада ЛА Galaxy билан келишувга эришиб, Касемирони расман ўз сафига қўшиб олишига ишонмоқда.

Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед ҳам бразилиялик таянч ярим ҳимоячисининг ўрнини тўлдириш ҳаракатларини бошлаб юборган. Англия клуби Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесга қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Аталанта аъзоси Эдерсоннинг 38 миллион фунт эвазига Манчестерга кўчиб ўтиши кутилаётган трансферлар қаторида турибди.

КасемироИнтер МаямиЛионель МессиMLSТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди