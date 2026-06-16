Касемиро ва Лионель Месси ҳамкорлигига MLS қоидалари тўсқинлик қилмоқда
Манчестер Юнайтед жамоасини тарк этиши кутилаётган бразилиялик ярим ҳимоячи Касемиро фаолиятини АҚШнинг Интер Маями клубида давом эттиришга яқин турибди, бироқ кутилмаган бюрократик тўсиқ трансферни тўхтатиб қўйди. Лионель Месси билан бир жамоада ўйнашни истаётган тажрибали футболчининг Флорида штатига кўчиб ўтиши MLS лигасининг ўзига хос қоидалари сабабли кечикмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, трансфернинг амалга ошишига ЛА Galaxy клуби билан юзага келган "кашфиёт ҳуқуқи" (дисковерй rights) бўйича келишмовчилик сабаб бўлган. MLS қоидаларига кўра, агар бирор клуб хорижлик футболчига биринчи бўлиб қизиқиш билдирса ва уни ўз рўйхатига киритса, бошқа жамоалар ўша ўйинчини сотиб олиш учун биринчи даъвогарга товон пули тўлаши шарт.
Кашфиёт ҳуқуқи ва молиявий талабларМаълум бўлишича, ЛА Galaxy клуби Касемирога Интер Маями жамоасидан аввалроқ қизиқиш билдирган ва унинг ҳуқуқларини банд қилиб қўйган. Эндиликда Калифорния клуби ушбу ҳуқуқлардан воз кечиш эвазига Маями вакилларидан 1 миллион доллар (тахминан 750 минг фунт) миқдорида компенсация талаб қилмоқда. Даилй Маил маълумотларига кўра, ушбу масала ҳал этилмагунча трансфер расмийлаштирилиши имконсиз.
Касемиро ва унинг вакиллари дастлаб ЛА Galaxy билан музокаралар олиб борган ва клуб футболчига шартнома таклиф қилган эди. Бироқ бразилиялик юлдуз оиласи билан Маямига ташриф буюрганидан сўнг, айнан Лионель Месси тўп сураётган жамоани танлашга қарор қилган. Реал Мадрид собиқ юлдузи учун аргентиналик афсона билан бир сафда бўлиш асосий омилга айланди.
MLS тизимидаги мураккаб қоидаларMLS лигасидаги бундай қоидалар Европа футбол жамоатчилиги учун бироз ғалати туюлиши мумкин ва кўпинча танқидларга сабаб бўлади. Масалан, яқинда германиялик Марко Реус трансферида ҳам шундай ҳолат кузатилган эди. Чарлотт клуби унинг ҳуқуқларига эгалик қилгани учун ЛА Galaxy жамоасидан дастлаб 800 минг доллар сўраган, якунда эса 400 минг доллар эвазига келишувга эришилган.
Касемиро трансферида ҳам томонлар ўзаро муросага келиши кутилмоқда. Ҳозирда Бразилия терма жамоаси сафида бўлиб турган футболчи клублар ўртасидаги музокаралар якунланишини кутмоқда. Интер Маями раҳбарияти тез орада ЛА Galaxy билан келишувга эришиб, Касемирони расман ўз сафига қўшиб олишига ишонмоқда.
Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед ҳам бразилиялик таянч ярим ҳимоячисининг ўрнини тўлдириш ҳаракатларини бошлаб юборган. Англия клуби Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесга қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Аталанта аъзоси Эдерсоннинг 38 миллион фунт эвазига Манчестерга кўчиб ўтиши кутилаётган трансферлар қаторида турибди.
…