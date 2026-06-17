Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилди

·18·Спорт
Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилди

АҚШ терма жамоасининг етакчиси ва Милан клуби ҳужумчиси Кристиан Пулишич ҳозирда ўз фаолиятидаги муҳим паллани бошидан ўтказмоқда. Футболчи нафақат Италия чемпионатида, балки ўз ватанида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси борасидаги ноаниқликлар эса трансфер бозорида турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШ терма жамоасининг собиқ дарвозабони Касей Келлер Goal.com нашрига берган интервюсида Пулишичнинг келажаги борасида ўз фикрларини билдирди. Келлернинг таъкидлашича, футболчи ҳозирда ўзини кўрсатиш учун қулай имкониятга эга, бироқ янги клубга ўтишда эҳтиёткор бўлиши лозим. У Пулишичга Милан каби нуфузли клубда қолишни ёки фақатгина ўзига тўлиқ ишонч берадиган жамоани танлашни маслаҳат берган.

Трансфер бозори ва шартнома тафсилотлари

Ҳозирда Кристиан Пулишичнинг Милан билан шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Шунга қарамай, Сан Сирода шартномани узайтириш бўйича ҳали якуний келишувга эришилмаган. Бу ҳолат Англия Премер-лигасининг бир қатор клубларида қизиқиш уйғотмоқда. Аввалроқ Челси сафида Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган футболчи учун Британияга қайтиш варианти ҳамон очиқ қолмоқда.

Милан клубида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Жамоа бошқарувига Массимилиано Аллегри ўрнига Манчестер Юнайтеднинг собиқ устози Рубен Аморим келиши кутилаётган бир пайтда, янги мураббийнинг режалари Пулишичнинг келажагига бевосита таъсир қилиши мумкин. Келлернинг фикрича, Пулишич Челси давридаги қийинчиликлардан сўнг ўзи учун қулай муҳит топган ва уни тарк этишдан олдин яхшилаб ўйлаб кўриши керак.

Жаҳон чемпионатидаги иштирок ва жисмоний ҳолат

АҚШ терма жамоаси сафида Парагвайга қарши ўйинда (4:1) кичик жароҳат олганига қарамай, Пулишич машғулотларга қайтган. Терма жамоа шифокорлари ва мураббийлар штаби уни эҳтиёткорлик билан навбатдаги баҳсларга тайёрламоқда. Маурисио Почеттино бошчилигидаги жамоа учун Пулишичнинг майдонда бўлиши стратегик аҳамиятга эга, чунки у жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.

Касей Келлернинг сўзларига кўра, Пулишич ҳозирда "витрина" (шоп виндов) ҳолатида турибди. Яни, унинг Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир ҳаракати йирик клублар скаутлари томонидан кузатилмоқда. Бироқ Келлер футболчини шошқалоқлик қилмасликка чақирган: "Биз биламизки, ҳозирги Милан 90-йиллардаги қудратли жамоа эмас, лекин у барибир дунёнинг энг буюк клубларидан бири бўлиб қолаверади. Ҳаммасини нолдан бошлаш ҳар доим ҳам фойда келтирмайди", — дейди собиқ дарвозабон.

Пулишичнинг кейинги қадамлари ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида катта қизиқиш билан кутилмоқда. Агар футболчи Милан билан янги битим имзоламаса, келаётган трансфер ойнасида у Европа грандлари ўртасидаги асосий кураш объектига айланиши тайин. Ҳозирча эса бор эътибор ўз уйида ўтаётган мундиалдаги муваффақиятли иштирокга қаратилган.

МиланКристиан ПулишичТрансферАҚШФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Бугун, 14:38Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиГарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиБугун, 14:16Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаЛионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати