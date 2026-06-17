Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилди
АҚШ терма жамоасининг етакчиси ва Милан клуби ҳужумчиси Кристиан Пулишич ҳозирда ўз фаолиятидаги муҳим паллани бошидан ўтказмоқда. Футболчи нафақат Италия чемпионатида, балки ўз ватанида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси борасидаги ноаниқликлар эса трансфер бозорида турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШ терма жамоасининг собиқ дарвозабони Касей Келлер Goal.com нашрига берган интервюсида Пулишичнинг келажаги борасида ўз фикрларини билдирди. Келлернинг таъкидлашича, футболчи ҳозирда ўзини кўрсатиш учун қулай имкониятга эга, бироқ янги клубга ўтишда эҳтиёткор бўлиши лозим. У Пулишичга Милан каби нуфузли клубда қолишни ёки фақатгина ўзига тўлиқ ишонч берадиган жамоани танлашни маслаҳат берган.
Трансфер бозори ва шартнома тафсилотлариҲозирда Кристиан Пулишичнинг Милан билан шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Шунга қарамай, Сан Сирода шартномани узайтириш бўйича ҳали якуний келишувга эришилмаган. Бу ҳолат Англия Премер-лигасининг бир қатор клубларида қизиқиш уйғотмоқда. Аввалроқ Челси сафида Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган футболчи учун Британияга қайтиш варианти ҳамон очиқ қолмоқда.
Милан клубида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Жамоа бошқарувига Массимилиано Аллегри ўрнига Манчестер Юнайтеднинг собиқ устози Рубен Аморим келиши кутилаётган бир пайтда, янги мураббийнинг режалари Пулишичнинг келажагига бевосита таъсир қилиши мумкин. Келлернинг фикрича, Пулишич Челси давридаги қийинчиликлардан сўнг ўзи учун қулай муҳит топган ва уни тарк этишдан олдин яхшилаб ўйлаб кўриши керак.
Жаҳон чемпионатидаги иштирок ва жисмоний ҳолатАҚШ терма жамоаси сафида Парагвайга қарши ўйинда (4:1) кичик жароҳат олганига қарамай, Пулишич машғулотларга қайтган. Терма жамоа шифокорлари ва мураббийлар штаби уни эҳтиёткорлик билан навбатдаги баҳсларга тайёрламоқда. Маурисио Почеттино бошчилигидаги жамоа учун Пулишичнинг майдонда бўлиши стратегик аҳамиятга эга, чунки у жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.
Касей Келлернинг сўзларига кўра, Пулишич ҳозирда "витрина" (шоп виндов) ҳолатида турибди. Яни, унинг Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир ҳаракати йирик клублар скаутлари томонидан кузатилмоқда. Бироқ Келлер футболчини шошқалоқлик қилмасликка чақирган: "Биз биламизки, ҳозирги Милан 90-йиллардаги қудратли жамоа эмас, лекин у барибир дунёнинг энг буюк клубларидан бири бўлиб қолаверади. Ҳаммасини нолдан бошлаш ҳар доим ҳам фойда келтирмайди", — дейди собиқ дарвозабон.
Пулишичнинг кейинги қадамлари ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида катта қизиқиш билан кутилмоқда. Агар футболчи Милан билан янги битим имзоламаса, келаётган трансфер ойнасида у Европа грандлари ўртасидаги асосий кураш объектига айланиши тайин. Ҳозирча эса бор эътибор ўз уйида ўтаётган мундиалдаги муваффақиятли иштирокга қаратилган.
…