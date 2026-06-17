Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқда

·0·Спорт
Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқда

Бразилия терма жамоасининг етакчиси ва асосий юлдузи Неймар жароҳатидан тикланиш жараёнида муҳим қадамни ташлади. Узоқ танаффусдан сўнг ҳужумчи илк бор машғулот майдонида кўриниш берди, бу эса "Селесао" мухлисларида катта умид уйғотмоқда. Футболчининг сафга қайтиши турнир олдидан жамоанинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Неймар АҚШнинг Ню-Жерси штатидаги Морристаун базасида илк бор майсали майдонда якка тартибдаги машқларни бажарди. Шу вақтга қадар у фақат тренажёр залида тикланиш муолажалари билан банд эди. Ўнг болдир мушагидаги жароҳат сабабли бир ойдан бери майдонга тушмаган ҳужумчи эндиликда югуриш машқларини бошлаган.

Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) футболчининг ҳолати бўйича оптимистик баёнот берди. Расмий маълумотларга кўра, Неймар тикланиш жараёнининг навбатдаги босқичига ўтган. Эълон қилинган видеолавҳаларда собиқ Барселона ва PSJ юлдузи мураббийлар штаби назорати остида жисмоний юкламаларни бажараётганини кўриш мумкин.

Тикланиш режаси ва гуруҳ босқичи

Неймар 17-май куни Сантос сафида ўйнаётганида иккинчи даражали мушак жароҳатини олган эди. Шунга қарамай, бош мураббий Карло Анчелотти уни якуний қайдномага киритишга қарор қилди. Шифокорлар ҳозирда футболчини эҳтиёткорлик билан тайёрламоқда, чунки муддатидан олдин катта юклама бериш жароҳатнинг қайталанишига сабаб бўлиши мумкин.

Бразилия ОАВларининг ёзишича, тиббий штаб узоқ муддатли режага амал қилмоқда. Асосий мақсад — 34 ёшли ҳужумчини плей-офф босқичига қадар тўлиқ тайёр ҳолатга келтиришдир. Бу эса Неймарнинг Гаити ва Шотландияга қарши гуруҳ босқичидаги қолган ўйинларни ўтказиб юборишини англатади.

Карло Анчелотти Неймарнинг жамоа учун аҳамияти фақат майдондаги ҳаракатлари билан чекланмаслигини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, тажрибали футболчининг лагерда бўлиши ёш ўйинчилар учун ўрнак ва қўшимча мотивация манбаидир. Анчелотти келаси ҳафтадан бошлаб юлдузли ҳужумчи умумий гуруҳ машғулотларига қўшилишини кутмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Бразилия терма жамоаси сўнгги ўртоқлик учрашувида Марокаш билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Ўша баҳсда Неймар захира ўриндиғида ўтирган бўлса-да, ўйин қайдномасига киритилмаганди. Эндиликда бутун мамлакат ўз қаҳрамонининг майдонга қайтиб, жамоани чемпионлик сари етаклашини кутмоқда.

НеймарБразилияФутболЖароҳатКарло Анчелотти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Бугун, 14:38Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиКристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиБугун, 14:31Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиГарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиБугун, 14:16Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаЛионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати