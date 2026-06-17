Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқда
Бразилия терма жамоасининг етакчиси ва асосий юлдузи Неймар жароҳатидан тикланиш жараёнида муҳим қадамни ташлади. Узоқ танаффусдан сўнг ҳужумчи илк бор машғулот майдонида кўриниш берди, бу эса "Селесао" мухлисларида катта умид уйғотмоқда. Футболчининг сафга қайтиши турнир олдидан жамоанинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Неймар АҚШнинг Ню-Жерси штатидаги Морристаун базасида илк бор майсали майдонда якка тартибдаги машқларни бажарди. Шу вақтга қадар у фақат тренажёр залида тикланиш муолажалари билан банд эди. Ўнг болдир мушагидаги жароҳат сабабли бир ойдан бери майдонга тушмаган ҳужумчи эндиликда югуриш машқларини бошлаган.
Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) футболчининг ҳолати бўйича оптимистик баёнот берди. Расмий маълумотларга кўра, Неймар тикланиш жараёнининг навбатдаги босқичига ўтган. Эълон қилинган видеолавҳаларда собиқ Барселона ва PSJ юлдузи мураббийлар штаби назорати остида жисмоний юкламаларни бажараётганини кўриш мумкин.
Тикланиш режаси ва гуруҳ босқичиНеймар 17-май куни Сантос сафида ўйнаётганида иккинчи даражали мушак жароҳатини олган эди. Шунга қарамай, бош мураббий Карло Анчелотти уни якуний қайдномага киритишга қарор қилди. Шифокорлар ҳозирда футболчини эҳтиёткорлик билан тайёрламоқда, чунки муддатидан олдин катта юклама бериш жароҳатнинг қайталанишига сабаб бўлиши мумкин.
Бразилия ОАВларининг ёзишича, тиббий штаб узоқ муддатли режага амал қилмоқда. Асосий мақсад — 34 ёшли ҳужумчини плей-офф босқичига қадар тўлиқ тайёр ҳолатга келтиришдир. Бу эса Неймарнинг Гаити ва Шотландияга қарши гуруҳ босқичидаги қолган ўйинларни ўтказиб юборишини англатади.
Карло Анчелотти Неймарнинг жамоа учун аҳамияти фақат майдондаги ҳаракатлари билан чекланмаслигини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, тажрибали футболчининг лагерда бўлиши ёш ўйинчилар учун ўрнак ва қўшимча мотивация манбаидир. Анчелотти келаси ҳафтадан бошлаб юлдузли ҳужумчи умумий гуруҳ машғулотларига қўшилишини кутмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Бразилия терма жамоаси сўнгги ўртоқлик учрашувида Марокаш билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Ўша баҳсда Неймар захира ўриндиғида ўтирган бўлса-да, ўйин қайдномасига киритилмаганди. Эндиликда бутун мамлакат ўз қаҳрамонининг майдонга қайтиб, жамоани чемпионлик сари етаклашини кутмоқда.
…