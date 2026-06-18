Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватлади

·29·Спорт
Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватлади

FIFA Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги кураш, балки таъсирли мухлислик лаҳзалари билан ҳам ёдда қолди.

Учрашув давомида Колумбия гол урганидан кейин трибунадаги ёш ўзбекистонлик мухлиснинг кўз ёш тўкаётгани камераларга муҳрланди.

Шундан сўнг колумбиялик мухлислар болани қўллаб-қувватлаш мақсадида «Ўзбекистон, Ўзбекистон» деб ҳайқира бошлади.

Ушбу ҳолат стадиондаги томошабинлар орасида самимий муҳит юзага келтирди ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.

Мухлислар мазкур воқеани Жаҳон чемпионатидаги энг таъсирли ва эсда қоларли лаҳзалардан бири сифатида баҳоламоқда.

Ўзбекистон терма жамоаси учун бу баҳс мундиал тарихидаги илк ўйин сифатида қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Бугун, 06:50Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди