Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилди

·0·Спорт
Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилди

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин палласига кириб бормоқда. «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Мундиал учрашувини ўтказди. Афсуски, Фабио Каннаваро шогирдларининг дебюти омадсиз бошланди — вакилларимиз Колумбия терма жамоасига 1:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйишди. Олдинда эса «оқ бўрилар»ни яна бир жиддий синов кутмоқда. Илк турда Конго ДР термасини мағлуб эта олмай, ғалабага чанқоқ бўлиб турган Криштиану Роналду бошлиқ аламзада Португалия терма жамоаси вакилларимизга қарши майдонга тушади.

Аслида, ФИФА рейтингида Колумбия терма жамоаси Ўзбекистондан нақ 37 поғона юқорида туришини инобатга олсак, бу натижа футбол олами учун кутилгандек туюлиши мумкин. Бироқ, нуфузли «Евро-Футбол» нашри мазкур учрашувни синчиклаб таҳлил қилиб, терма жамоамиз мағлубиятига алоҳида футболчиларнинг хатолари қай даражада сабаб бўлганини очиқлади. Нашр экспертлари ўйин бошидаги старт баҳосини 6,0 балл қилиб белгилаган ҳолда, 10 баллик тизимда вакилларимизни баҳолаб чиқишди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Колумбияга қарши баҳсда энг паст баҳоланган уч нафар ҳимоя ва дарвоза чизиғи вакилларимиз ҳамда уларнинг йўл қўйган хатолари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми

Қўйилган баҳо (10)

Ўйинда йўл қўйилган асосий тактик хатолар

Топ-лигалар ва даражалар ўртасидаги фарқ

Рустам Ашурматов

3,0 балл

• Орқа чизиқдан ҳужум бошлашда кўп пасларда адашди.


• Муньоснинг голи содир бўлган вазиятни ўқий олмади.

• Ўзбекистон, Корея, Россия ва Эрон лигалари тажрибаси Англия АПЛ даражаси қаршисида ожиз қолди.

Ўткир Юсупов

3,0 балл

• Биринчи голда тўп қулоғи устидан ўтиб кетди.


• Иккинчи голда Диаснинг зарбаси пайтида қўлини қаттиқ тутолмади.

• Чиқишларда ишончсиз ўйнади.


• Баъзи эпизодларда тўпни рақибга совға қилиб юборди.

Абдуқодир Ҳусанов

3,0 балл

• Луис Диас уни қанотда бир неча бор осонликча алдаб ўтди.


• Нақ икки марта қўполлик ишлатиб, қизил карточкадан омон қолди.

• Англияда (Манчестер Сити) ўйнашига қарамай, катта халқаро баҳсларда тажрибасизлиги сезилиб қолди.

Мағлубият сабабчилари: Даража ва савия орасидаги яққол фарқ

Таҳлилларга кўра, тажрибали ҳимоячимиз Рустам Ашурматов (3,0) мудофаадан ҳужумга ўтишда жуда кўп содда хатоларга йўл қўйди. Айниқса, Даниэль Муньос ҳисобни очган вазиятда у рақибнинг жарима майдонига югуриб кириб, сакраб зарба беришини умуман кутмаганди. Нашр экспертлари бу ерда футболчиларнинг кундалик тўп сурадиган чемпионатлари даражаси ўз сўзини айтганини таъкидлашмоқда. Ашурматов Ўзбекистон, Корея, Россия ва Эрон лигаларида чиниққан бўлса, унга қарши ўйнаган Муньос ва Диас Англия ва Германия клубларининг асосий юлдузлари ҳисобланади.

Дарвозабонимиз Ўткир Юсупов (3,0) ҳам бугун ўз даражасида ўйин кўрсата олмади. Биринчи голда у жамоани қутқара олмаган бўлса, Луис Диас томонидан киритилган иккинчи голда хатонинг катта қисми айнан унинг зиммасига тушди — у зарба пайтида тўпга тегди, аммо қўлини етарлича қаттиқ қўя олмагани панд берди. Бундан ташқари, дарвозадан чиқишларда ҳам бир неча бор рақибга тўпни топшириб қўйди.

Англия Премьер-лигаси вакили бўлган ёш юлдузимиз Абдуқодир Ҳусанов (3,0) учун ҳам бу учрашув ҳақиқий синов бўлди. Унга халқаро майдондаги катта босим остида ўйнаш учун тажриба етишмаётгани кўриниб қолди. Луис Диас қанотда Абдуқодирни тез-тез қийин аҳволга солиб қўйди ва 65-дақиқада айнан унинг ҳимояси остида ғалаба тўпини киритди. Ҳаттоки, биринчи бўлимда сариқ карточка олган Ҳусанов иккинчи бўлимда ҳам худди шундай қўполлик ишлатганида ҳакам уни аяб, майдонда қолдирди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:

Жаҳон чемпионатининг илк ўйинидаги бундай жиддий хатолар ва паст баҳолар футболчиларимиз учун ҳақорат эмас, балки катта дарс бўлиши лозим. Энг юқори савиядаги рақиблар кичик хатони ҳам кечирмаслигини йигитларимиз амалда ҳис қилишди. Ишонамизки, Фабио Каннаваро ушбу камчиликлар устида тезкор ишлаб, 23 июнь куни бўлиб ўтадиган Португалияга қарши тарихий баҳсда мухлисларимиз соғинган мукаммал ва ғалабали ўйинни тақдим этади. Олға, Ўзбекистон!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ таҳлилий мақолалари, терма жамоамиз футболчиларининг эксклюзив статистикаси ва Мундиал янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)Бугун, 06:10Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Бугун, 06:06Каннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизКаннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизБугун, 05:45Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирдиНестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирдиБугун, 05:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди