Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилди
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин палласига кириб бормоқда. «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Мундиал учрашувини ўтказди. Афсуски, Фабио Каннаваро шогирдларининг дебюти омадсиз бошланди — вакилларимиз Колумбия терма жамоасига 1:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйишди. Олдинда эса «оқ бўрилар»ни яна бир жиддий синов кутмоқда. Илк турда Конго ДР термасини мағлуб эта олмай, ғалабага чанқоқ бўлиб турган Криштиану Роналду бошлиқ аламзада Португалия терма жамоаси вакилларимизга қарши майдонга тушади.
Аслида, ФИФА рейтингида Колумбия терма жамоаси Ўзбекистондан нақ 37 поғона юқорида туришини инобатга олсак, бу натижа футбол олами учун кутилгандек туюлиши мумкин. Бироқ, нуфузли «Евро-Футбол» нашри мазкур учрашувни синчиклаб таҳлил қилиб, терма жамоамиз мағлубиятига алоҳида футболчиларнинг хатолари қай даражада сабаб бўлганини очиқлади. Нашр экспертлари ўйин бошидаги старт баҳосини 6,0 балл қилиб белгилаган ҳолда, 10 баллик тизимда вакилларимизни баҳолаб чиқишди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Колумбияга қарши баҳсда энг паст баҳоланган уч нафар ҳимоя ва дарвоза чизиғи вакилларимиз ҳамда уларнинг йўл қўйган хатолари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми
Қўйилган баҳо (10)
Ўйинда йўл қўйилган асосий тактик хатолар
Топ-лигалар ва даражалар ўртасидаги фарқ
• Рустам Ашурматов
3,0 балл
• Орқа чизиқдан ҳужум бошлашда кўп пасларда адашди.
• Муньоснинг голи содир бўлган вазиятни ўқий олмади.
• Ўзбекистон, Корея, Россия ва Эрон лигалари тажрибаси Англия АПЛ даражаси қаршисида ожиз қолди.
• Ўткир Юсупов
3,0 балл
• Биринчи голда тўп қулоғи устидан ўтиб кетди.
• Иккинчи голда Диаснинг зарбаси пайтида қўлини қаттиқ тутолмади.
• Чиқишларда ишончсиз ўйнади.
• Баъзи эпизодларда тўпни рақибга совға қилиб юборди.
• Абдуқодир Ҳусанов
3,0 балл
• Луис Диас уни қанотда бир неча бор осонликча алдаб ўтди.
• Нақ икки марта қўполлик ишлатиб, қизил карточкадан омон қолди.
• Англияда (Манчестер Сити) ўйнашига қарамай, катта халқаро баҳсларда тажрибасизлиги сезилиб қолди.
Мағлубият сабабчилари: Даража ва савия орасидаги яққол фарқ
Таҳлилларга кўра, тажрибали ҳимоячимиз Рустам Ашурматов (3,0) мудофаадан ҳужумга ўтишда жуда кўп содда хатоларга йўл қўйди. Айниқса, Даниэль Муньос ҳисобни очган вазиятда у рақибнинг жарима майдонига югуриб кириб, сакраб зарба беришини умуман кутмаганди. Нашр экспертлари бу ерда футболчиларнинг кундалик тўп сурадиган чемпионатлари даражаси ўз сўзини айтганини таъкидлашмоқда. Ашурматов Ўзбекистон, Корея, Россия ва Эрон лигаларида чиниққан бўлса, унга қарши ўйнаган Муньос ва Диас Англия ва Германия клубларининг асосий юлдузлари ҳисобланади.
Дарвозабонимиз Ўткир Юсупов (3,0) ҳам бугун ўз даражасида ўйин кўрсата олмади. Биринчи голда у жамоани қутқара олмаган бўлса, Луис Диас томонидан киритилган иккинчи голда хатонинг катта қисми айнан унинг зиммасига тушди — у зарба пайтида тўпга тегди, аммо қўлини етарлича қаттиқ қўя олмагани панд берди. Бундан ташқари, дарвозадан чиқишларда ҳам бир неча бор рақибга тўпни топшириб қўйди.
Англия Премьер-лигаси вакили бўлган ёш юлдузимиз Абдуқодир Ҳусанов (3,0) учун ҳам бу учрашув ҳақиқий синов бўлди. Унга халқаро майдондаги катта босим остида ўйнаш учун тажриба етишмаётгани кўриниб қолди. Луис Диас қанотда Абдуқодирни тез-тез қийин аҳволга солиб қўйди ва 65-дақиқада айнан унинг ҳимояси остида ғалаба тўпини киритди. Ҳаттоки, биринчи бўлимда сариқ карточка олган Ҳусанов иккинчи бўлимда ҳам худди шундай қўполлик ишлатганида ҳакам уни аяб, майдонда қолдирди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Жаҳон чемпионатининг илк ўйинидаги бундай жиддий хатолар ва паст баҳолар футболчиларимиз учун ҳақорат эмас, балки катта дарс бўлиши лозим. Энг юқори савиядаги рақиблар кичик хатони ҳам кечирмаслигини йигитларимиз амалда ҳис қилишди. Ишонамизки, Фабио Каннаваро ушбу камчиликлар устида тезкор ишлаб, 23 июнь куни бўлиб ўтадиган Португалияга қарши тарихий баҳсда мухлисларимиз соғинган мукаммал ва ғалабали ўйинни тақдим этади. Олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ таҳлилий мақолалари, терма жамоамиз футболчиларининг эксклюзив статистикаси ва Мундиал янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…