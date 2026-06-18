Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашди

·41·Спорт
Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашди

Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем нафақат майдондаги маҳорати, балки инсоний фазилатлари билан ҳам мухлислар ва ҳамкасблари ҳурматини қозонишда давом этмоқда. Англиялик юлдуз клубни тарк этаётган аёллар жамоаси афсонаси Каролине Веирга кутилмаган ва таъсирли совға юбориб, ўзининг олижаноблигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шотландия терма жамоаси аъзоси Каролине Веир Мадридда ўтказган тўрт йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг, шартномаси якунлангани сабабли жамоа билан хайрлашди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Беллингэм ушбу кетишни эътиборсиз қолдирмай, футболчига ўзининг имзоси туширилган футболка ва самимий тилаклар битилган мактуб йўллаган.

Беллингэм ўз мактубида шундай ёзади: "Каролине, сен билан танишганимдан хурсандман. Кейинги қадамингда сенга фақат омад тилайман. Чексиз меҳр ва ҳурмат билан!". Ушбу кичик, аммо мазмунли имо-ишора ижтимоий тармоқларда ва футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотди.

Мадрид афсонасининг эътирофи

30 ёшли Каролине Веир ушбу совғадан ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Жуде билан клуб базасида тез-тез суҳбатлашиб туришган. "Жуде билан бир неча бор гаплашганмиз, клуб ва Мадрид ҳаёти ҳақида доим яхши суҳбат қурар эдик. Унинг бундай хат ёзиши — мен шунчаки имзоланган футболканинг ўзидан ҳам хурсанд бўлардим — унинг қанчалик олижаноб инсон эканлигини кўрсатади", — дейди футболчи Гуардиан нашрига берган интервюсида.

Веир Реал Мадрид аёллар жамоаси тарихида ўчмас из қолдирди. У "қироллик клуби" сафида 125 та ўйинда майдонга тушиб, 63 та гол урди ва 40 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткич билан у клуб тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Гарчи жамоа билан Испания чемпионлигини қўлга кирита олмаган бўлса-да (тўрт мавсум давомида Барселона жамоасидан кейин иккинчи ўрин), унинг шахсий статистикаси ҳайратланарли даражада юқори.

Янги чорлов: Лион сари йўл

Эндиликда Каролине Веир фаолиятини Франциянинг Лион клубида давом эттиради. Саккиз карра Чемпионлар лигаси ғолиби ҳисобланган ушбу жамоа билан у уч йиллик шартнома имзолади. Футболчининг таъкидлашича, у ўз карьерасида янги босқичга чиқишни ва нуфузли совринлар учун курашишни истайди.

"Фаолиятимнинг ушбу босқичида мен энг кучли футболчилар билан бирга ўйнашни ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишни хоҳлайман. Лион — айнан шундай имкониятни тақдим эта оладиган клуб", — дея қўшимча қилди Веир. Унинг Мадридни тарк этиши жамоа учун катта йўқотиш бўлса-да, Беллингэм каби юлдузларнинг эътибори клуб ичидаги аҳиллик ва ўзаро ҳурмат юқори даражада эканлигидан далолат беради.

Реал МадридЖуд БеллингемКаролине ВеирТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиВячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиБугун, 13:10Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиВячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиБугун, 13:02Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди