Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашди
Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем нафақат майдондаги маҳорати, балки инсоний фазилатлари билан ҳам мухлислар ва ҳамкасблари ҳурматини қозонишда давом этмоқда. Англиялик юлдуз клубни тарк этаётган аёллар жамоаси афсонаси Каролине Веирга кутилмаган ва таъсирли совға юбориб, ўзининг олижаноблигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шотландия терма жамоаси аъзоси Каролине Веир Мадридда ўтказган тўрт йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг, шартномаси якунлангани сабабли жамоа билан хайрлашди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Беллингэм ушбу кетишни эътиборсиз қолдирмай, футболчига ўзининг имзоси туширилган футболка ва самимий тилаклар битилган мактуб йўллаган.
Беллингэм ўз мактубида шундай ёзади: "Каролине, сен билан танишганимдан хурсандман. Кейинги қадамингда сенга фақат омад тилайман. Чексиз меҳр ва ҳурмат билан!". Ушбу кичик, аммо мазмунли имо-ишора ижтимоий тармоқларда ва футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотди.
Мадрид афсонасининг эътирофи30 ёшли Каролине Веир ушбу совғадан ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Жуде билан клуб базасида тез-тез суҳбатлашиб туришган. "Жуде билан бир неча бор гаплашганмиз, клуб ва Мадрид ҳаёти ҳақида доим яхши суҳбат қурар эдик. Унинг бундай хат ёзиши — мен шунчаки имзоланган футболканинг ўзидан ҳам хурсанд бўлардим — унинг қанчалик олижаноб инсон эканлигини кўрсатади", — дейди футболчи Гуардиан нашрига берган интервюсида.
Веир Реал Мадрид аёллар жамоаси тарихида ўчмас из қолдирди. У "қироллик клуби" сафида 125 та ўйинда майдонга тушиб, 63 та гол урди ва 40 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткич билан у клуб тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Гарчи жамоа билан Испания чемпионлигини қўлга кирита олмаган бўлса-да (тўрт мавсум давомида Барселона жамоасидан кейин иккинчи ўрин), унинг шахсий статистикаси ҳайратланарли даражада юқори.
Янги чорлов: Лион сари йўлЭндиликда Каролине Веир фаолиятини Франциянинг Лион клубида давом эттиради. Саккиз карра Чемпионлар лигаси ғолиби ҳисобланган ушбу жамоа билан у уч йиллик шартнома имзолади. Футболчининг таъкидлашича, у ўз карьерасида янги босқичга чиқишни ва нуфузли совринлар учун курашишни истайди.
"Фаолиятимнинг ушбу босқичида мен энг кучли футболчилар билан бирга ўйнашни ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишни хоҳлайман. Лион — айнан шундай имкониятни тақдим эта оладиган клуб", — дея қўшимча қилди Веир. Унинг Мадридни тарк этиши жамоа учун катта йўқотиш бўлса-да, Беллингэм каби юлдузларнинг эътибори клуб ичидаги аҳиллик ва ўзаро ҳурмат юқори даражада эканлигидан далолат беради.
…