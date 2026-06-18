Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”

·43·Спорт
Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”

Жаҳон чемпионати—2026 турнирининг дебют учрашувида Португалия терма жамоаси кутилмаганда Конго Демократик Республикаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур учрашувдан со–нг африкаликлар вакили Нгалъаел Мукау рақиб жамоа сардори Криштиано Роналдо ҳақида кескин фикрлар билдирди. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшли ҳужумчи энди ҳимоячилар учун алоҳида режа тузишга мажбур қиладиган даражада хавф туғдирмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лилле клуби ва Конго ДР ярим ҳимоячиси Мукау ўйиндан сўнг берган интервюсида беш карра “Олтин тўп” соҳибини тўхтатиш учун махсус тайёргарлик кўрилганини инкор этди. Goal.com нашри хабарига кўра, 21 ёшли футболчи Роналдонинг ёши унинг жисмоний ҳолатига сезиларли таъсир ўтказганини таъкидлаган. “Очиқини айтсам, унга қарши махсус режамиз йўқ эди. Чунки биз унинг аввалги даражасида эмаслигини билардик. У ҳали ҳам тарихдаги энг яхшилардан бири, аммо ёш ўз сўзини айтади — энди у майдонда аввалгидек катта ҳажмдаги ишни бажара олмайди”, дейди Мукау.

Статистика Роналдонинг зарарига ишламоқда

Ҳустонда бўлиб ўтган баҳсда Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари тарихида асосий таркибда майдонга тушган энг ёши катта футболчига айланди. Бироқ, унинг ўйиндаги самарадорлиги анча паст бўлди. 90 дақиқа давомида у бор-йўғи 25 марта тўпга тегди — бу унинг йирик турнирларда тўлиқ ўйнаган баҳслари орасидаги энг ёмон кўрсаткичидир.

Шунингдек, Португалия афсонасининг голсиз серияси ҳам давом этмоқда. У Жаҳон чемпионати ва Европа чемпионатлари доирасидаги сўнгги 10 та учрашувда рақиб дарвозасини ишғол эта олмади. Бу вақт ичида Роналдо жами 33 марта зарба ё‑ллаган бўлса-да, уларнинг ҳеч бири гол билан якунланмади. Конго ДРнинг тартибли ҳимояси тажрибали ҳужумчини бутунлай зарарсизлантиришга муваффақ бўлди.

Роберто Мартинез танқидларга қандай жавоб берди?

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ўйиндан сўнг ўз сардорини ҳимоя қилиб чиқди. Мутахассис гол зарур бўлган вазиятда дунёнинг энг яхши тўпурарини майдондан олиш мантиқсизлик эканини таъкидлади. Мартинезнинг фикрича, Роналдонинг майдонда бўлиши рақиб ҳимоячиларини чалғитиш ва бошқа футболчилар учун бўш ҳудудлар яратишда муҳим рол ўйнайди.

“Криштиано каби тажрибали футболчи жарима майдончаси ичида бўлиши жуда муҳим. У ҳимоячиларни ўзига тортади ва бу бизга қўшимча имкониятлар беради. Гол излаётган вақтингизда таркибда Роналдо бўлиши шарт”, дея тушунтирди мураббий. Шунга қарамай, Португалиянинг турнирдаги старти мухлислар ва экспертлар орасида кўплаб саволларни келтириб чиқарди.

Мазкур дуранг Португалия учун гуруҳ босқичидаги вазиятни бирмунча мураккаблаштириши мумкин. Эндиликда жамоа кейинги ўйинларда Роналдонинг самарадорлигини ошириш ёки ҳужум чизиғида янгича ёндашувларни қўллаш ҳақида бош қотиришига тўғри келади. Конго ДР учун эса бу натижа тарихий муваффақият сифатида баҳоланмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖЧ-2026ФутболРоберто Мартинез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳКанзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳБугун, 16:58Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБарселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБугун, 16:53Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиДитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиБугун, 16:36«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қиладиБугун, 16:26Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиНеймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиБугун, 16:18Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиБугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди