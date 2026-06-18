Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олди
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги Хорватияга қарши баҳсдан сўнг ўзига нисбатан билдирилаётган танқидларга муносабат билдирди. Учрашувда инглизларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшган футболчи, сўнгги ойларда унинг атрофида юзага келган шов-шувлар ва босимга қарамай, бор эътиборини жамоавий натижага қаратганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Беллингэм ўйин якунланганидан сўнг журналистлар билан суҳбатда ўзининг майдондаги ҳаракатлари ва танқидчиларнинг фикрларига тўхталиб ўтган. Футболчи баъзида танқидларга лойиқ ўйин кўрсатишини очиқ тан олиб, бу замонавий футболнинг ажралмас қисми эканини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ташқи босим унинг ватанига хизмат қилиш шарафини ҳис этишига тўсқинлик қила олмайди.
Танқидлар ва масъулият ҳисси"Шахсан мен учун барча шов-шувларни четга суриб, мамлакатим ва жамоадошларимга ғалаба қозониш учун қанчалик содиқ эканимни кўрсатиш ёқимли бўлди. Терма жамоага ёрдам бериш — мен учун энг олий шараф ва ташқаридаги гап-сўзлар буни ўзгартира олмайди", — деди Жуд Беллингем учрашувдан сўнг берган интервюсида.
Реал Мадрид сафидаги ёрқин ўйинлари сабабли Беллингэмга нисбатан талаблар ва кутишлар даражаси жуда юқори. Бу эса кўпинча унинг ҳар бир хатоси кенг муҳокама қилинишига сабаб бўлади. Футболчи бу ҳолатни тушунишини ва ҳеч кимга нисбатан гина сақламаслигини билдирди. "Мен футболчи бўлиш нималигини биламан. Менга ёмон гап айтганлардан хафа эмасман, чунки баъзида бунга лойиқман. Бугун эса одамларга кимлигимни эслатиб қўйиш яхши бўлди", дея қўшимча қилди у.
Далласда бўлиб ўтган мазкур баҳсда Беллингэм нафақат гол уриши, балки майдоннинг барча нуқталарида фаоллик кўрсатгани билан ҳам ажралиб турди. Унинг тўпсиз ҳаракатланиши ва ҳимоядаги интизоми Англия терма жамоасига марказда тўлиқ назоратни ўрнатишга имкон берди. Бу эса унинг тактик интизомига шубҳа билан қараган мутахассислар учун муносиб жавоб бўлди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Беллингэмнинг ушбу иқрори диққатга сазовордир. Зеро, дунё даражасидаги юлдузларнинг ўз устида ишлаши ва танқидни тўғри қабул қилиши ёш ўйинчилар учун ўрнак ҳисобланади. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси турнирнинг кейинги босқичларида ҳам жамоасининг асосий етакчиси бўлиб қолиши кутилмоқда.
…