Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди

·21·Спорт
Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди

Англия Премер-лигасининг гигант клубларидан бири Ливерпул трансфер бозорида катта шов-шув кўтаришга тайёрланмоқда. Мерсисайдликлар РБ Лейпциг жамоасининг ёш иқтидорли ҳужумчиси Ян Диоманде учун расмий равишда 100 миллион евролик таклиф юборди. Ушбу трансфер амалга ошса, у клуб тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ливерпул томонидан таклиф этилган пакет 90 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 10 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Англия клуби Европанинг энг иқтидорли ёш ҳужумчиларидан бири ҳисобланган 19 ёшли футболчи учун курашда Пари Сен-Жермен жамоасини ортда қолдиришни мақсад қилган.

Бироқ, таниқли инсайдер Fabrizio Romano хабар беришича, РБ Лейпциг раҳбарияти мерсисайдликларнинг ушбу дастлабки таклифини расман рад этган. Германия клуби ўз юлдузини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда ва уни қўйиб юбориш учун камида 120 миллион евро талаб қилиши кутилмоқда.

Трансфер пойгасидаги рақобат

Ҳозирги вақтда Пари Сен-Жермен ҳам футболчи учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Аммо Франция чемпионлари ҳали расмий таклиф билан чиқишмаган. The Athletic нашрининг ёзишича, Ливерпул футболчининг ўзига таклиф қилаётган шахсий шартномаси бўйича парижликлардан анча олдинда бормоқда, бу эса трансфер пойгасида мерсисайдликларга устунлик бермоқда.

РБ Лейпциг эса футболчи билан шартномани узайтириш ва унинг маошини ошириш ниятида. Немис клуби Диомандени жамоанинг ҳужум марказидаги асосий фигураси деб ҳисоблайди ва уни камида яна бир мавсум ўз сафида олиб қолишни истамоқда. Шу билан бирга, клуб раҳбарияти агар астрономик сумма таклиф қилинса, музокараларга тайёр эканлигини ҳам яширмаяпти.

Ян Диоманде ўтган мавсумда Бундеслига доирасида 33 та ўйинда майдонга тушиб, 12 та гол ва 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг сермаҳсул ўйини РБ Лейпциг жамоасининг Германия чемпионатида учинчи ўринни эгаллаши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида ҳал қилувчи рол ўйнади.

Агар Ливерпул ушбу трансферни якунига етказса, бу жамоанинг ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтиради. Айни дамда клуб бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқмоқда, бироқ Диоманде асосий мақсад бўлиб қолмоқда. Goal.com хабарига кўра, футболчининг келажаги яқин ҳафталар ичида ҳал бўлиши кутилмоқда.

ЛиверпулРБ ЛейпцигТрансферЯн ДиомандеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 21:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 20:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди