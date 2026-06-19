Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди
Англия Премер-лигасининг гигант клубларидан бири Ливерпул трансфер бозорида катта шов-шув кўтаришга тайёрланмоқда. Мерсисайдликлар РБ Лейпциг жамоасининг ёш иқтидорли ҳужумчиси Ян Диоманде учун расмий равишда 100 миллион евролик таклиф юборди. Ушбу трансфер амалга ошса, у клуб тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ливерпул томонидан таклиф этилган пакет 90 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 10 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Англия клуби Европанинг энг иқтидорли ёш ҳужумчиларидан бири ҳисобланган 19 ёшли футболчи учун курашда Пари Сен-Жермен жамоасини ортда қолдиришни мақсад қилган.
Бироқ, таниқли инсайдер Fabrizio Romano хабар беришича, РБ Лейпциг раҳбарияти мерсисайдликларнинг ушбу дастлабки таклифини расман рад этган. Германия клуби ўз юлдузини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда ва уни қўйиб юбориш учун камида 120 миллион евро талаб қилиши кутилмоқда.
Трансфер пойгасидаги рақобатҲозирги вақтда Пари Сен-Жермен ҳам футболчи учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Аммо Франция чемпионлари ҳали расмий таклиф билан чиқишмаган. The Athletic нашрининг ёзишича, Ливерпул футболчининг ўзига таклиф қилаётган шахсий шартномаси бўйича парижликлардан анча олдинда бормоқда, бу эса трансфер пойгасида мерсисайдликларга устунлик бермоқда.
РБ Лейпциг эса футболчи билан шартномани узайтириш ва унинг маошини ошириш ниятида. Немис клуби Диомандени жамоанинг ҳужум марказидаги асосий фигураси деб ҳисоблайди ва уни камида яна бир мавсум ўз сафида олиб қолишни истамоқда. Шу билан бирга, клуб раҳбарияти агар астрономик сумма таклиф қилинса, музокараларга тайёр эканлигини ҳам яширмаяпти.
Ян Диоманде ўтган мавсумда Бундеслига доирасида 33 та ўйинда майдонга тушиб, 12 та гол ва 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг сермаҳсул ўйини РБ Лейпциг жамоасининг Германия чемпионатида учинчи ўринни эгаллаши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида ҳал қилувчи рол ўйнади.
Агар Ливерпул ушбу трансферни якунига етказса, бу жамоанинг ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтиради. Айни дамда клуб бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқмоқда, бироқ Диоманде асосий мақсад бўлиб қолмоқда. Goal.com хабарига кўра, футболчининг келажаги яқин ҳафталар ичида ҳал бўлиши кутилмоқда.
…