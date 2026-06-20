Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·17·Спорт
Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчи

Англиянинг Лидс Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни режалаштирмоқда. Жамоа эътиборини Германия терма жамоасининг собиқ аъзоси, тажрибали ярим ҳимоячи Жулиан Брандтга қаратган. Боруссия Дортмунд билан шартномаси якунига етган футболчи ҳозирда эркин агент мақомида бўлиб, бу трансфер Лидс учун молиявий жиҳатдан жуда манфаатли бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 30 ёшли Брандт Боруссия Дортмунд сафида етти мавсум давомида барқарор ўйин намойиш этиб келди. У 2019-йилда Баер Леверкузен клубидан 25 миллион евро эвазига сотиб олинган эди. Эндиликда у фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириш имкониятига эга. Лидс Юнайтед ўтган мавсумдаги омадсиз иштирокидан сўнг, таркибни тажрибали ижрочилар билан тўлдиришни мақсад қилган.

Катта тажриба ва универсаллик

Жулиан Брандт Европа футболида катта обрўга эга футболчи ҳисобланади. У Германия Бундеслигасида 380 дан ортиқ учрашувда майдонга тушган ва Чемпионлар лигасида 80 дан ортиқ ўйинда иштирок этган. Унинг Дортмунд сафидаги статистикаси ҳам таҳсинга лойиқ: 307 та ўйинда 57 та гол ва 70 та голли узатма муаллифига айланган. Бундай кўрсаткичлар Лидснинг ҳужумкор салоҳиятини оширишда муҳим омил бўлиши шубҳасиз.

Футболчининг асосий устунликларидан бири унинг универсаллигидир. Брандт нафақат ҳужумкор ярим ҳимоячи, балки марказий ҳудудда ёки қанотларда ҳам бирдек самарали ҳаракат қила олади. Бу хусусият мураббийлар штабига тактик схемаларни ўзгартиришда кенг имкониятлар яратади. Лидс раҳбарияти айнан мана шу жиҳатлари учун немис футболчисини асосий нишон сифатида белгилаган.

Рақобат ва бошқа номзодлар

Бироқ, Жулиан Брандт учун курашда Лидс Юнайтед ёлғиз эмас. Хабарларга кўра, футболчига Чемпионлар лигасида иштирок этувчи камида битта клуб қизиқиш билдирмоқда. Эркин агент мақоми унинг трансфер бозоридаги жозибадорлигини янада оширмоқда, чунки клублар трансфер суммасини тўламасдан, фақатгина маош борасида келишиб олишлари кифоя.

Лидс Юнайтед фақатгина Брандт билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб скаутлари Шимолий Ирландия терма жамоаси аъзоси Шеа Чарлес каби ёш иқтидорларни ҳам кузатиб бормоқда. Янги мавсум олдидан жамоа таркибни ҳам тажрибали, ҳам истиқболли футболчилар билан мувозанатлаштиришни кўзламоқда. Брандтнинг келиши эса клубнинг амбициялари юқори эканлигидан далолат беради.

Лидс ЮнайтедБоруссия ДортмундЖулиан БрандтТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Бугун, 19:01Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариТомас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариБугун, 18:59Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиЖазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиБугун, 18:50Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Бугун, 18:01Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиАкинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиБугун, 17:07«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди