Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Англиянинг Лидс Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни режалаштирмоқда. Жамоа эътиборини Германия терма жамоасининг собиқ аъзоси, тажрибали ярим ҳимоячи Жулиан Брандтга қаратган. Боруссия Дортмунд билан шартномаси якунига етган футболчи ҳозирда эркин агент мақомида бўлиб, бу трансфер Лидс учун молиявий жиҳатдан жуда манфаатли бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 30 ёшли Брандт Боруссия Дортмунд сафида етти мавсум давомида барқарор ўйин намойиш этиб келди. У 2019-йилда Баер Леверкузен клубидан 25 миллион евро эвазига сотиб олинган эди. Эндиликда у фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириш имкониятига эга. Лидс Юнайтед ўтган мавсумдаги омадсиз иштирокидан сўнг, таркибни тажрибали ижрочилар билан тўлдиришни мақсад қилган.
Катта тажриба ва универсалликЖулиан Брандт Европа футболида катта обрўга эга футболчи ҳисобланади. У Германия Бундеслигасида 380 дан ортиқ учрашувда майдонга тушган ва Чемпионлар лигасида 80 дан ортиқ ўйинда иштирок этган. Унинг Дортмунд сафидаги статистикаси ҳам таҳсинга лойиқ: 307 та ўйинда 57 та гол ва 70 та голли узатма муаллифига айланган. Бундай кўрсаткичлар Лидснинг ҳужумкор салоҳиятини оширишда муҳим омил бўлиши шубҳасиз.
Футболчининг асосий устунликларидан бири унинг универсаллигидир. Брандт нафақат ҳужумкор ярим ҳимоячи, балки марказий ҳудудда ёки қанотларда ҳам бирдек самарали ҳаракат қила олади. Бу хусусият мураббийлар штабига тактик схемаларни ўзгартиришда кенг имкониятлар яратади. Лидс раҳбарияти айнан мана шу жиҳатлари учун немис футболчисини асосий нишон сифатида белгилаган.
Рақобат ва бошқа номзодларБироқ, Жулиан Брандт учун курашда Лидс Юнайтед ёлғиз эмас. Хабарларга кўра, футболчига Чемпионлар лигасида иштирок этувчи камида битта клуб қизиқиш билдирмоқда. Эркин агент мақоми унинг трансфер бозоридаги жозибадорлигини янада оширмоқда, чунки клублар трансфер суммасини тўламасдан, фақатгина маош борасида келишиб олишлари кифоя.
Лидс Юнайтед фақатгина Брандт билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб скаутлари Шимолий Ирландия терма жамоаси аъзоси Шеа Чарлес каби ёш иқтидорларни ҳам кузатиб бормоқда. Янги мавсум олдидан жамоа таркибни ҳам тажрибали, ҳам истиқболли футболчилар билан мувозанатлаштиришни кўзламоқда. Брандтнинг келиши эса клубнинг амбициялари юқори эканлигидан далолат беради.
…