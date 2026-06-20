Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалари
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Ганага қарши бўлажак учрашувда жамоа етакчиларидан бири Букайо Сакани асосий таркибда майдонга туширмаслигига шама қилди. Арсенал ҳужумчиси турнирнинг илк баҳсида Хорватия устидан қозонилган ғалабада (4:2) захирадан майдонга тушиб, голли узатмани амалга оширган бўлса-да, унинг жисмоний ҳолати мураббийлар штабини эҳтиёткорликка чорламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 24 ёшли вингер узоқ вақтдан бери Ахилл пайидаги жароҳат билан боғлиқ муаммолардан азият чекмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи Англия Премер-лигасининг якуний қисмида Арсенал сафида оғриқлар билан ўйнаган бўлса-да, Томас Тухел турнирнинг дастлабки босқичларида унинг соғлиғини хавф остига қўйиш ниятида эмас. Мураббий Сакани плей-офф босқичига қадар тўлиқ тикланишини истамоқда.
Тухелнинг стратегияси ва таркибдаги рақобатТомас Тухел Букайо Саканинг ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг тайёргарлик даражаси кундан-кунга яхшиланиб бораётганини таъкидлади. "Букайо тайёр ва у борган сари яхшироқ ҳолатга киради. Ўйлайманки, гуруҳнинг сўнгги ўйинига келиб у тўлиқ куч билан ҳаракат қилишга тайёр бўлади", — дейди германиялик мутахассис. Бу ёндашув Микел Артета услубидан фарқ қилади, чунки Арсенал устози одатда ўйинчиларнинг тиббий ҳолати ҳақидаги маълумотларни сир сақлашни афзал кўради.
Англия терма жамоасининг ҳужум чизиғидаги чуқурлик Тухелга бундай қарорларни қабул қилишда қулайлик яратмоқда. Хусусан, ўнг қанотда Нони Мадуеке асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Шунингдек, бошқа ҳужумчилар ҳам юқори спорт формасида экани мураббийни хотиржам қилмоқда. Масалан, Айвен Тоуни яқинда ёпиқ эшиклар ортида ўтказилган назорат баҳсида ҳет-трик қайд этиб, ўзининг жиддий даъвосини кўрсатиб қўйди.
Англия терма жамоаси сешанба куни Бостондаги стадионда Гана билан тўқнаш келади. Ганаликлар илк турда Панамани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳда етакчилик учун курашга киришган. "Қора юлдузлар" ўзининг жисмоний бақувватлиги ва тартибли ҳимояси билан машҳур бўлиб, бу Англия учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда.
Агар Англия ушбу баҳсда кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритса, муддатидан олдин 1/16 финал йўлланмасини нақд қилади. Бу эса Тухелга гуруҳнинг сўнгги ўйинида таркибни янада кўпроқ ротация қилиш ва асосий юлдузларга, жумладан Букайо Сакага дам бериш имконини беради. Ҳозирча эса мухлислар Арсенал юлдузини яна захира ўриндиғида кўришлари эҳтимоли юқори.
…