Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалари

·24·Спорт
Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалари

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Ганага қарши бўлажак учрашувда жамоа етакчиларидан бири Букайо Сакани асосий таркибда майдонга туширмаслигига шама қилди. Арсенал ҳужумчиси турнирнинг илк баҳсида Хорватия устидан қозонилган ғалабада (4:2) захирадан майдонга тушиб, голли узатмани амалга оширган бўлса-да, унинг жисмоний ҳолати мураббийлар штабини эҳтиёткорликка чорламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 24 ёшли вингер узоқ вақтдан бери Ахилл пайидаги жароҳат билан боғлиқ муаммолардан азият чекмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи Англия Премер-лигасининг якуний қисмида Арсенал сафида оғриқлар билан ўйнаган бўлса-да, Томас Тухел турнирнинг дастлабки босқичларида унинг соғлиғини хавф остига қўйиш ниятида эмас. Мураббий Сакани плей-офф босқичига қадар тўлиқ тикланишини истамоқда.

Тухелнинг стратегияси ва таркибдаги рақобат

Томас Тухел Букайо Саканинг ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг тайёргарлик даражаси кундан-кунга яхшиланиб бораётганини таъкидлади. "Букайо тайёр ва у борган сари яхшироқ ҳолатга киради. Ўйлайманки, гуруҳнинг сўнгги ўйинига келиб у тўлиқ куч билан ҳаракат қилишга тайёр бўлади", — дейди германиялик мутахассис. Бу ёндашув Микел Артета услубидан фарқ қилади, чунки Арсенал устози одатда ўйинчиларнинг тиббий ҳолати ҳақидаги маълумотларни сир сақлашни афзал кўради.

Англия терма жамоасининг ҳужум чизиғидаги чуқурлик Тухелга бундай қарорларни қабул қилишда қулайлик яратмоқда. Хусусан, ўнг қанотда Нони Мадуеке асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Шунингдек, бошқа ҳужумчилар ҳам юқори спорт формасида экани мураббийни хотиржам қилмоқда. Масалан, Айвен Тоуни яқинда ёпиқ эшиклар ортида ўтказилган назорат баҳсида ҳет-трик қайд этиб, ўзининг жиддий даъвосини кўрсатиб қўйди.

Англия терма жамоаси сешанба куни Бостондаги стадионда Гана билан тўқнаш келади. Ганаликлар илк турда Панамани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳда етакчилик учун курашга киришган. "Қора юлдузлар" ўзининг жисмоний бақувватлиги ва тартибли ҳимояси билан машҳур бўлиб, бу Англия учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда.

Агар Англия ушбу баҳсда кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритса, муддатидан олдин 1/16 финал йўлланмасини нақд қилади. Бу эса Тухелга гуруҳнинг сўнгги ўйинида таркибни янада кўпроқ ротация қилиш ва асосий юлдузларга, жумладан Букайо Сакага дам бериш имконини беради. Ҳозирча эса мухлислар Арсенал юлдузини яна захира ўриндиғида кўришлари эҳтимоли юқори.

АнглияТомас ТухелБукайо СакаЖаҳон ЧемпионатиАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Бугун, 19:39Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Бугун, 19:01Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиЖазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиБугун, 18:50Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиЛидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:37Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Бугун, 18:01Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиАкинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиБугун, 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди