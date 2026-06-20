Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо берди

·62·Спорт
Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо берди

Аргентиналик таниқли телебошловчи Флоренция Пена Жахон чемпионати вақтида Лионель Месси оиласига тегишли ўта нозик ва ёлғон маълумотни жонли эфирда эълон қилгани учун ўз лавозимидан кетишга мажбур бўлди. Журналистнинг футболчи отаси вафот этгани ҳақидаги асоссиз баёноти нафақат футбол жамоатчилигида, балки Месси оиласида ҳам кескин норозилик ва тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеа Аргентинанинг Лузу ТВ телеканалидаги кўрсатувлардан бирида содир бўлди. Аргентина терма жамоасининг Жазоир устидан қозонган йирик ғалабасидан сўнг, Пена кутилмаганда Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафот этгани ҳақидаги хабарни оммага эълон қилди. У ушбу маълумотни "шошилинч хабар" сифатида тақдим этиб, ўлим ҳолати тўсатдан содир бўлганини таъкидлаган.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ёлғон хабар ижтимоий тармоқларда бир зумда тарқалиб, Интер Миами юлдузи ва Аргентина терма жамоаси мухлислари ўртасида ваҳима уйғотган. Вазият шу даражага етдики, Месси оиласи расмий баёнот билан чиқиб, 68 ёшли Хорхе Мессининг соғ-саломат эканини тасдиқлашга мажбур бўлди.

Оила муносабати ва ҳақиқий ҳолат

Месси оиласи вакиллари тарқалган миш-мишларни қатъиян рад этиб, ОАВнинг бундай масъулиятсизлигини қоралади. Маълум бўлишича, Хорхе Месси ҳақиқатдан ҳам шифокорлар назоратида бўлиб, маълум бир муолажаларни олмоқда, бироқ унинг ҳаётига ҳеч қандай хавф таҳдид солаётгани йўқ. Оила аъзолари ушбу қийин паллада шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳурмат қилишни сўрашган.

Телебошловчи Флоренция Пена юзага келган вазиятдан сўнг оммавий равишда узр сўради ва Лузу ТВ телеканалидаги фаолиятини якунлашини билдирди. Унинг сўзларига кўра, хато унинг шахсан ўзи томонидан эмас, балки продюсерлик гуруҳи томонидан йўл қўйилган. Пена жонли эфир вақтида унга берилган маълумотни текширилган факт деб ҳисоблаганини айтиб ўтди.

"Мен Месси оиласидан чин қалбимдан узр сўрайман. Ушбу хатога алоқадор бўлганимдан жуда уяламан. Менга бу маълумотни эфир вақтида продюсерлар жамоаси тасдиқланган факт сифатида узатишган эди ва мен уларга ишондим. Шундай бўлса-да, масъулиятни ўз бўйнимга оламан ва лойиҳани тарк этишга қарор қилдим", — деб ёзди бошловчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида.

Ушбу ҳолат замонавий журналистикада маълумотларни текшириш (факт-чеккинг) нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди. Айниқса, Лионель Месси каби дунё миқёсидаги юлдузларнинг шахсий ҳаёти билан боғлиқ хабарлар оммавий ахборот воситаларидан юксак масъулият талаб этади. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси ва футболчининг яқинлари бор эътиборини турнирдаги иштирок ва оила аъзосининг соғлиғини тиклашга қаратган.

Лионель МессиАргентинаФутболХорхе МессиЛузу ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиТони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиБугун, 22:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Бугун, 22:13Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиЛуис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиБугун, 21:36Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБугун, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди