Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо берди
Аргентиналик таниқли телебошловчи Флоренция Пена Жахон чемпионати вақтида Лионель Месси оиласига тегишли ўта нозик ва ёлғон маълумотни жонли эфирда эълон қилгани учун ўз лавозимидан кетишга мажбур бўлди. Журналистнинг футболчи отаси вафот этгани ҳақидаги асоссиз баёноти нафақат футбол жамоатчилигида, балки Месси оиласида ҳам кескин норозилик ва тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеа Аргентинанинг Лузу ТВ телеканалидаги кўрсатувлардан бирида содир бўлди. Аргентина терма жамоасининг Жазоир устидан қозонган йирик ғалабасидан сўнг, Пена кутилмаганда Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафот этгани ҳақидаги хабарни оммага эълон қилди. У ушбу маълумотни "шошилинч хабар" сифатида тақдим этиб, ўлим ҳолати тўсатдан содир бўлганини таъкидлаган.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ёлғон хабар ижтимоий тармоқларда бир зумда тарқалиб, Интер Миами юлдузи ва Аргентина терма жамоаси мухлислари ўртасида ваҳима уйғотган. Вазият шу даражага етдики, Месси оиласи расмий баёнот билан чиқиб, 68 ёшли Хорхе Мессининг соғ-саломат эканини тасдиқлашга мажбур бўлди.
Оила муносабати ва ҳақиқий ҳолатМесси оиласи вакиллари тарқалган миш-мишларни қатъиян рад этиб, ОАВнинг бундай масъулиятсизлигини қоралади. Маълум бўлишича, Хорхе Месси ҳақиқатдан ҳам шифокорлар назоратида бўлиб, маълум бир муолажаларни олмоқда, бироқ унинг ҳаётига ҳеч қандай хавф таҳдид солаётгани йўқ. Оила аъзолари ушбу қийин паллада шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳурмат қилишни сўрашган.
Телебошловчи Флоренция Пена юзага келган вазиятдан сўнг оммавий равишда узр сўради ва Лузу ТВ телеканалидаги фаолиятини якунлашини билдирди. Унинг сўзларига кўра, хато унинг шахсан ўзи томонидан эмас, балки продюсерлик гуруҳи томонидан йўл қўйилган. Пена жонли эфир вақтида унга берилган маълумотни текширилган факт деб ҳисоблаганини айтиб ўтди.
"Мен Месси оиласидан чин қалбимдан узр сўрайман. Ушбу хатога алоқадор бўлганимдан жуда уяламан. Менга бу маълумотни эфир вақтида продюсерлар жамоаси тасдиқланган факт сифатида узатишган эди ва мен уларга ишондим. Шундай бўлса-да, масъулиятни ўз бўйнимга оламан ва лойиҳани тарк этишга қарор қилдим", — деб ёзди бошловчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида.
Ушбу ҳолат замонавий журналистикада маълумотларни текшириш (факт-чеккинг) нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди. Айниқса, Лионель Месси каби дунё миқёсидаги юлдузларнинг шахсий ҳаёти билан боғлиқ хабарлар оммавий ахборот воситаларидан юксак масъулият талаб этади. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси ва футболчининг яқинлари бор эътиборини турнирдаги иштирок ва оила аъзосининг соғлиғини тиклашга қаратган.
…