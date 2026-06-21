Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэль

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэль

Жаҳон чемпионатининг К гуруҳида биринчи турдан сўнг вазият анча кескинлашди. Илк ўйинда имкониятни бой берган Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги турни Португалияга қарши ўтказади. 23 июнь куни бўлиб ўтадиган ушбу баҳс олдидан футбол олами вакиллари икки авлод вакили — ёш ва жисмонан бақувват ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ҳамда тажрибали ҳужумчи Криштиану Роналду ўртасидаги тўқнашувни фаол муҳокама қилмоқда.

Искандер Сергалиев: Ҳусанов жисмоний томондан устун

Қозоғистонлик футбол эксперти Искандер Сергалиев ўз подкастида ўзбек ҳимоячисининг имкониятларини юқори баҳолаб, қуйидаги фикрларни билдирди:

"Жисмоний томондан қарасак, Абдуқодир Ҳусанов албатта устун. Лекин тўғри позиция танлаш ҳам муҳим омил ҳисобланади. Ҳусановнинг яхши паслари яқиндагина пайдо бўлди. Биз унинг "Манчестер Сити"даги дастлабки ўйинларини эслаймиз. "Челси"га қарши баҳсда хатоларга йўл қўйганди. Аммо шундан кейин у анча ўсди ва Англия Премьер-лигасининг энг ёрқин ҳимоячиларидан бирига айланди. Жисмоний имкониятлар нуқтаи назаридан Ҳусанов Португалия термасидаги исталган футболчи билан рақобат қила олади."

Биринчи турдан кейинги ҳолат ва кўрсаткичлар

Иккала жамоа ҳам илк турда кутилган натижани қайд эта олмади. Қуйидаги жадвалда жамоалар ва уларнинг етакчиларининг ҳолати таққосланган:

Кўрсаткичлар

Португалия (Криштиану Роналду)

Ўзбекистон (Абдуқодир Ҳусанов)

Илк тур натижаси

Конго ДР билан дуранг (1:1)

Колумбиядан мағлубият (1:3)

Гуруҳдаги ўрни

Квартетда ўрта поғонада

Очкосиз, сўнгги ўринда

Футболчининг 1-турдаги ҳолати

Энг суст ўйинларидан бири бўлди, 90 дақиқа ичида тўпга атиги 25 марта тегинди

Рақиб ҳужумчиси Луис Диаснинг гол ва ассист расмийлаштиришига тўсқинлик қила олмади

Ёши ва устунлик жиҳати

41 ёш, улкан тажриба ва тактик маҳорат

22 ёш, юқори жисмоний имконият ва АПЛдаги тажриба

Учрашув вақти ва жойи

  • Сана: 23 июнь

  • Вақт: Тошкент вақти билан соат 22:00

  • Стадион: АҚШ, Хьюстон шаҳридаги Houston Stadium

  • Стадион сиғими: 72 220 томошабин

Фабио Каннаваро шогирдлари учун плей-офф йўлида бу баҳс ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Узоқ йиллик тажриба ва янги авлод шиддати тўқнашадиган ушбу учрашувда вакилларимизга масъулиятли ўйинда омад тилаймиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиWorld Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиБугун, 11:27Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиТрансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиБугун, 11:22Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиБугун, 11:16Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиЮрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиБугун, 10:53Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди