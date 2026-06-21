Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэль
Жаҳон чемпионатининг К гуруҳида биринчи турдан сўнг вазият анча кескинлашди. Илк ўйинда имкониятни бой берган Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги турни Португалияга қарши ўтказади. 23 июнь куни бўлиб ўтадиган ушбу баҳс олдидан футбол олами вакиллари икки авлод вакили — ёш ва жисмонан бақувват ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ҳамда тажрибали ҳужумчи Криштиану Роналду ўртасидаги тўқнашувни фаол муҳокама қилмоқда.
Искандер Сергалиев: Ҳусанов жисмоний томондан устун
Қозоғистонлик футбол эксперти Искандер Сергалиев ўз подкастида ўзбек ҳимоячисининг имкониятларини юқори баҳолаб, қуйидаги фикрларни билдирди:
"Жисмоний томондан қарасак, Абдуқодир Ҳусанов албатта устун. Лекин тўғри позиция танлаш ҳам муҳим омил ҳисобланади. Ҳусановнинг яхши паслари яқиндагина пайдо бўлди. Биз унинг "Манчестер Сити"даги дастлабки ўйинларини эслаймиз. "Челси"га қарши баҳсда хатоларга йўл қўйганди. Аммо шундан кейин у анча ўсди ва Англия Премьер-лигасининг энг ёрқин ҳимоячиларидан бирига айланди. Жисмоний имкониятлар нуқтаи назаридан Ҳусанов Португалия термасидаги исталган футболчи билан рақобат қила олади."
Биринчи турдан кейинги ҳолат ва кўрсаткичлар
Иккала жамоа ҳам илк турда кутилган натижани қайд эта олмади. Қуйидаги жадвалда жамоалар ва уларнинг етакчиларининг ҳолати таққосланган:
Кўрсаткичлар
Португалия (Криштиану Роналду)
Ўзбекистон (Абдуқодир Ҳусанов)
Илк тур натижаси
Конго ДР билан дуранг (1:1)
Колумбиядан мағлубият (1:3)
Гуруҳдаги ўрни
Квартетда ўрта поғонада
Очкосиз, сўнгги ўринда
Футболчининг 1-турдаги ҳолати
Энг суст ўйинларидан бири бўлди, 90 дақиқа ичида тўпга атиги 25 марта тегинди
Рақиб ҳужумчиси Луис Диаснинг гол ва ассист расмийлаштиришига тўсқинлик қила олмади
Ёши ва устунлик жиҳати
41 ёш, улкан тажриба ва тактик маҳорат
22 ёш, юқори жисмоний имконият ва АПЛдаги тажриба
Учрашув вақти ва жойи
Сана: 23 июнь
Вақт: Тошкент вақти билан соат 22:00
Стадион: АҚШ, Хьюстон шаҳридаги Houston Stadium
Стадион сиғими: 72 220 томошабин
Фабио Каннаваро шогирдлари учун плей-офф йўлида бу баҳс ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Узоқ йиллик тажриба ва янги авлод шиддати тўқнашадиган ушбу учрашувда вакилларимизга масъулиятли ўйинда омад тилаймиз.
…