Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилди

·46·Спорт
Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилди

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал ўз келажаги ҳамда майдондаги тактик ўзгаришлар борасида қизиқарли фикрларини билдирди. Ҳозирда қанот ҳужумчиси сифатида порлаётган 17 ёшли футболчи вақт ўтиши билан афсонавий Лионель Месси сингари майдон марказига кўчиб ўтишини башорат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com нашри Эл Мундо нашрига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ламине Ямалнинг таъкидлашича, рақиб ҳимоячилари унга нисбатан ҳаддан ташқари қаттиқ ва жамоавий назоратни ўрнатмоқда. Қанотда ҳаракат қилаётганида уни камида учта ҳимоячи ўраб олаётгани ёш иқтидор эгасини ўз ўйин услубини ислоҳ қилишга ундамоқда. Унинг фикрича, марказий ҳудудда бундай қаттиқ босимдан қочиш имконияти юқорироқ.

Лионель Месси тажрибаси ва тактик ечим

"Менимча, Лионель Месси ҳам ўз вақтида учта ҳимоячи томонидан қўриқланган. Уч нафар ўйинчи сизни таъқиб қила олмайдиган ягона жой — бу майдон маркази. У ерда футболчилар жуда кўп ва ҳимоячилар фақат бир кишига эътибор қаратиши қийин. Вақт ўтиши билан мен ҳам у ерга кўчиб ўтаман, чунки қанотда уч кишига қарши ўйнашдан кўра, марказда кўпроқ эркинлик топиш мумкин", — дейди Ламине Ямал.

Ҳозирда Барселона ва Испания терма жамоасининг ўнг қанотида асосий кучга айланган футболчи, марказда ўйнаш унинг самарадорлигини оширишига ишонади. Унинг сўзларига кўра, марказий ҳудудда рақиб ҳимоя чизиқлари орасидаги бўшлиқлардан фойдаланиш ва дарвозага тўғридан-тўғри хавф солиш имконияти кенгроқ. Бу эса уни ўйин тақдирини ҳал қилувчи (десисиве) футболчи сифатида янада шакллантиради.

Ламине Ямал рақиблар унга қарши қандай тайёргарлик кўраётганини ҳам очиқлади. Унинг айтишича, ҳозирги кунда у бирга-бир вазиятда қолиши деярли имконсиз бўлиб қолган. Ҳимоячилар уни доимий равишда гуруҳ бўлиб тўхтатишга уринишмоқда. Бу эса ёш юлдузни шериклари билан кўпроқ ҳамкорлик қилишга ва тактик жиҳатдан ақллироқ ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда.

"Агар омадим келса, менга қарши икки киши ўйнайди, лекин бирга-бир вазият деярли бўлмайди. Шунинг учун мен қанот ҳимоячиси билан гаплашиб, унга қандай ҳаракат қилишни тушунтираман. Мураббий ҳам агар мени уч киши ўраб олса, демак учта жамоадошим бўш қолаётганини уқтиради. Дриблинг — бу импровизация, уни режалаштириб бўлмайди, лекин тактикани тўғри қуриш керак", — дея қўшимча қилди футболчи.

Мутахассисларнинг фикрича, Ламине Ямалнинг бу қарори мантиқий асосга эга. Лионель Месси ҳам фаолиятининг илк йилларини ўнг қанотда бошлаб, кейинчалик "ёлғончи тўққизлик" ва марказий плеймейкер вазифасини бажара бошлаган эди. Барселона мухлислари ёш иқтидорнинг ушбу эволюцияси уни клуб тарихидаги энг буюк футболчилар қаторига олиб чиқишига умид қилмоқда.

Ламине ЯмалЛионель МессиБарселонаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБугун, 19:36Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиАбдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиБугун, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди