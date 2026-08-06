Мактаб тўгарагига бормаган боласини урган она қамалди

·117·Жамият
Мактаб тўгарагига бормаган боласини урган она қамалди
Қисқача

Сирдарё вилоятида 10 ёшли фарзандини мактаб тўгарагига бормагани учун кийим илгич билан урган аёлга 3 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Жиноят ишлари бўйича Сардоба тумани суди аёлни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 59-2-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган деб топди. Суд-тиббий экспертиза болада соғлиғининг қисқа муддат бузилишига сабаб бўлмаган енгил тан жароҳатлари борлигини аниқлади.

Сирдарё вилоятида 10 ёшли фарзандини мактаб тўгарагига бормагани учун жазолаган аёл маъмурий жавобгарликка тортилди. Бу ҳақда “Миллар” дастурида маълум қилинди.

Маълумотларга кўра, аёл фарзандининг тўгарак ўрнига кўчада ўйнаб юрганини кўриб, жаҳли чиққан. Шундан сўнг у қўлидаги кийим илгич билан боланинг боши ва танасининг турли жойларига бир неча марта урган.

Суд-тиббий экспертиза хулосасига кўра, бола соғлиғининг қисқа муддат бузилишига сабаб бўлмаган енгил тан жароҳатлари олган.

Жабрланувчининг қонуний вакили ҳисобланган отаси воқеадан ишдан қайтгач хабар топганини билдирган. У турмуш ўртоғига нисбатан даъвоси йўқлигини, оила тинчлигини сақлаб қолишни исташини айтиб, суддан унга нисбатан енгилроқ чора кўришни сўраган.

Жиноят ишлари бўйича Сардоба тумани суди аёлни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 59-2-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган деб топди. Суд қарорига кўра, унга нисбатан 3 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Шу билан бирга, аёлга келгусида бу каби ҳолатлар яна такрорланса, унга нисбатан жиноий жавобгарлик чоралари қўлланиши мумкинлиги ҳақида расмий огоҳлантириш берилди.

СирдарёМилларСардоба
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиБугун, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиБугун, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Бугун, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиБугун, 15:56Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди