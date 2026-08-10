Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилди

·46·Спорт
Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилди
Қисқача

Лучано Спаллетти ўртоқлик ўйинларидан кейин Ювентуснинг трансфер бозоридаги дастлабки режалари ўзгармаганини билдирди. У Палермо ва унинг устози Филиппо Инзагҳи ҳақида илиқ фикр билдириб, А Серия тажрибасига эга футболчилар жамланган рақибга қарши ўйин осон бўлмаслигини таъкидлади. Чарчоқ аломатлари сабаб Гатти учрашувни асосий таркибда бошламайди, бироқ баҳс давомида 20 ёки 30 дақиқа майдонга тушиши мумкин.

Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллетти Австралиянинг Перт шаҳрида Палермо жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учратуви олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, мутахассис бўлажак рақиб, таркибдаги жисмоний ҳолатлар ҳамда ёзги трансфер бозори ҳақидаги саволларга жавоб берди. Ушбу учрашув Турин клуби учун мавсумолди тайёргарлик жараёнининг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Палермо ва Филиппо Инзагҳи ҳақида

Спаллетти бўлажак рақиб ва унинг устози Филиппо Инзагҳи ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Унинг сўзларига кўра, Инзагҳи ўтмишда қандай ажойиб футболчи бўлган бўлса, келажакда ҳам шундай юқори даражадаги мураббийга айланади. Палермо ўз таркибида А Серия тажрибасига эга бўлган кўплаб футболчиларни жамлагани боис, туринликлар учун осон ўйин кутиб тургани йўқ.

Жамоа ҳимоячиси Гатти бу сафар асосий таркибда майдонга тушмаслиги маълум қилинди. Унга бироз чарчоқ аломатлари таъсир қилгани боис, мураббийлар штаби таваккал қилмасликка қарор қилди. Шунга қарамай, Гатти баҳс давомида 20 ёки 30 дақиқа ҳаракат қилиши эҳтимоли бор.

Трансфер бозори ва таркибдаги режалаштирилган ўзгаришлар

Клубнинг трансфер сиёсатига тўхталиб ўтар экан, Лучано Спаллетти ўртоқлик ўйинларидан кейин ҳам клубнинг дастлабки режалари ўзгармаганини таъкидлади. Мураббийнинг айтишича, раҳбарият ўз йўлидан оғишмаган ҳолда олдинга қадам ташламоқда ва трансфер бозоридаги ғоялар аввалгидек қолган.

Дарвозабонлар борасидаги ротация

Дарвозабонлар чизиғидаги рақобатга ҳам аниқлик киритилди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Ди Грегорио Челси билан ўйинда бир нечта ажойиб сейвларни амалга оширди, бироқ иккинчи голда омадсизликка учради. Режага мувофиқ, Палермо қаршисидаги баҳсда Перин майдонга тушади. Аввалроқ дарвозабонлар Челси билан баҳсда биттадан бўлим ҳаракат қилганди, шунингдек, Ди Грегорио Интерга қарши 90 дақиқа ўйнаган бўлса, навбат Перинига келди.

ЮвентусЛучано СпаллеттиПалермоТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиАрсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиБугун, 20:33Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаБугун, 20:30Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриДевид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)