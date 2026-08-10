Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилди
Лучано Спаллетти ўртоқлик ўйинларидан кейин Ювентуснинг трансфер бозоридаги дастлабки режалари ўзгармаганини билдирди. У Палермо ва унинг устози Филиппо Инзагҳи ҳақида илиқ фикр билдириб, А Серия тажрибасига эга футболчилар жамланган рақибга қарши ўйин осон бўлмаслигини таъкидлади. Чарчоқ аломатлари сабаб Гатти учрашувни асосий таркибда бошламайди, бироқ баҳс давомида 20 ёки 30 дақиқа майдонга тушиши мумкин.
Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллетти Австралиянинг Перт шаҳрида Палермо жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учратуви олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, мутахассис бўлажак рақиб, таркибдаги жисмоний ҳолатлар ҳамда ёзги трансфер бозори ҳақидаги саволларга жавоб берди. Ушбу учрашув Турин клуби учун мавсумолди тайёргарлик жараёнининг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Палермо ва Филиппо Инзагҳи ҳақидаСпаллетти бўлажак рақиб ва унинг устози Филиппо Инзагҳи ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Унинг сўзларига кўра, Инзагҳи ўтмишда қандай ажойиб футболчи бўлган бўлса, келажакда ҳам шундай юқори даражадаги мураббийга айланади. Палермо ўз таркибида А Серия тажрибасига эга бўлган кўплаб футболчиларни жамлагани боис, туринликлар учун осон ўйин кутиб тургани йўқ.
Жамоа ҳимоячиси Гатти бу сафар асосий таркибда майдонга тушмаслиги маълум қилинди. Унга бироз чарчоқ аломатлари таъсир қилгани боис, мураббийлар штаби таваккал қилмасликка қарор қилди. Шунга қарамай, Гатти баҳс давомида 20 ёки 30 дақиқа ҳаракат қилиши эҳтимоли бор.
…