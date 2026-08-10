Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлди
АҚШдаги Google Play дўконида мобил ўйинларга ихтисослашган Аптоиде муқобил иловалар каталоги иш бошлади. Android фойдаланувчилари энди учинчи томон манбаларисиз ёки қурилма ишлаб чиқарувчисининг олдиндан ўрнатилган хизматларисиз ушбу платформани расмий дўкондан юклаб олишлари мумкин.
АҚШдаги Google Play расмий иловалар дўконида мобил ўйинларга ихтисослашган Аптоиде номли муқобил савдо майдончаси иш бошлади. Эндиликда Android фойдаланувчилари учинчи томон манбаларига мурожаат қилмасдан ёки қурилма ишлаб чиқарувчисининг олдиндан ўрнатилган хизматларисиз тўғридан-тўғри расмий дўкон орқали муқобил платформани юклаб олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com хабар қилишича, ушбу ўзгаришлар Google ва Эпик Гамес компаниялари ўртасидаги узоқ давом этган суд низолари натижасида юзага келди. 2024 йилда суд Google компаниясини Play Store платформасини бошқа рақобатдош иловалар дўконлари учун очишга мажбур қилган эди.
Томонлар кейинги апелляция ва муҳокамалар жараёнида келишувга эриша олмагач, бу ҳолат муқобил иловалар каталогларини бевосита Google Play дўконида жойлаштириш учун ҳуқуқий йўлни очиб берди. Шу тариқа, мобил иловалар бозорида янги рақобат босқичи бошланди.
Муқобил дўконларнинг тарқалиш имкониятлариАвваллари Android операцион тизимида учинчи томон дўконларини фақат қўлда ўрнатиш ёки Samsung смартфонларидаги Galaxy Сторе каби муайян қурилмалар билан биргаликда қўлга киритиш мумкин эди. Янги механизм эса бундай хизматлардан фойдаланишни фойдаланувчилар учун сезиларли даражада осонлаштиради.
Ҳозирча Аптоиде фақат АҚШ ҳудудидаги Google Play фойдаланувчилари учун мавжуд бўлиб, уни бошқа мамлакатларда ҳам қўлда ўрнатиш имконияти сақланиб қолган. Бироқ келгусида бу ерда бошқа йирик платформалар ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.
- Эпик Гамес Сторе
- Amazon Appstore
- Galaxy Сторе
…