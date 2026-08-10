Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлди

·40·Техно
Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлди
Қисқача

АҚШдаги Google Play дўконида мобил ўйинларга ихтисослашган Аптоиде муқобил иловалар каталоги иш бошлади. Android фойдаланувчилари энди учинчи томон манбаларисиз ёки қурилма ишлаб чиқарувчисининг олдиндан ўрнатилган хизматларисиз ушбу платформани расмий дўкондан юклаб олишлари мумкин.

АҚШдаги Google Play расмий иловалар дўконида мобил ўйинларга ихтисослашган Аптоиде номли муқобил савдо майдончаси иш бошлади. Эндиликда Android фойдаланувчилари учинчи томон манбаларига мурожаат қилмасдан ёки қурилма ишлаб чиқарувчисининг олдиндан ўрнатилган хизматларисиз тўғридан-тўғри расмий дўкон орқали муқобил платформани юклаб олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com хабар қилишича, ушбу ўзгаришлар Google ва Эпик Гамес компаниялари ўртасидаги узоқ давом этган суд низолари натижасида юзага келди. 2024 йилда суд Google компаниясини Play Store платформасини бошқа рақобатдош иловалар дўконлари учун очишга мажбур қилган эди.

Томонлар кейинги апелляция ва муҳокамалар жараёнида келишувга эриша олмагач, бу ҳолат муқобил иловалар каталогларини бевосита Google Play дўконида жойлаштириш учун ҳуқуқий йўлни очиб берди. Шу тариқа, мобил иловалар бозорида янги рақобат босқичи бошланди.

Муқобил дўконларнинг тарқалиш имкониятлари

Авваллари Android операцион тизимида учинчи томон дўконларини фақат қўлда ўрнатиш ёки Samsung смартфонларидаги Galaxy Сторе каби муайян қурилмалар билан биргаликда қўлга киритиш мумкин эди. Янги механизм эса бундай хизматлардан фойдаланишни фойдаланувчилар учун сезиларли даражада осонлаштиради.

Ҳозирча Аптоиде фақат АҚШ ҳудудидаги Google Play фойдаланувчилари учун мавжуд бўлиб, уни бошқа мамлакатларда ҳам қўлда ўрнатиш имконияти сақланиб қолган. Бироқ келгусида бу ерда бошқа йирик платформалар ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

  • Эпик Гамес Сторе
  • Amazon Appstore
  • Galaxy Сторе
Мутахассисларнинг фикрича, вақт ўтиши билан бошқа машҳур муқобил дўконлар ҳам мазкур рўйхатни тўлдириши мумкин. Google олдинроқ халқаро миқёсда учинчи томон дўконларини рўйхатдан ўтказиш дастурини эълон қилган эди, бироқ бу жараён ҳозирча Қўшма Штатлардан ташқарида тўлиқ ишга туширилмади.

Google PlayАптоидеAndroidЭпик ГамесИловалар дўкони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиКлавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиБугун, 19:23Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиСева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиБугун, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди