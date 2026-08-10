Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикри

·37·Спорт
Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикри
Қисқача

Собиқ Арсенал дарвозабони Грем Стек Девид Раянинг асосий устунлиги ўйин давомида эътиборини йўқотмаслиги ва доимий ҳаракатда бўлиши эканини таъкидлади. 30 ёшли испаниялик посбон тўп қаерга йўналишини олдиндан сезиб, позициясини ўзгартиради ва хавфни вақтида бартараф этади. Рая ўз ишини Жордан Пикфорд каби ҳиссиётларини намоён қилиб эмас, жим ва самарали бажаришни афзал кўради.

Арсенал дарвозабони Девид Раянинг ўйин услуби ва унинг юқори даражадаги ишончли ҳаракатлари сабаблари маълум қилинди. ГОАЛ нашрига берган интервюсида Лондон клубининг собиқ дарвозабони Грем Стек испаниялик посбоннинг асосий устунликлари ҳамда майдондаги ўзига хос хусусиятларини санаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Девид Рая Англия Премер-лигасининг энг яхши дарвозабони сифатида эътироф этилмоқда. Микел Артета қўл остида у Эмиратес Стадиум жамоасининг ишончли қўрғонига айланди ҳамда ўз фаолияти давомида уч марта нуфузли «Олтин қўлқоп» совринини қўлга киритишга муваффақ бўлди.

Доимий диққат ва ўйинга шўнғиш

Кўпчилик топ-клубларда ўйнайдиган дарвозабонлар узоқ вақт давомида ишламай қолиши ва натижада концентрацияни йўқотиши мумкинлигини таъкидлайди. Бироқ ГОАЛ нашрига маълум қилинишича, Девид Рая бу муаммони ўзига хос тарзда ҳал қилади.

Грем Стекнинг фикрича, Рая майдонда ўзини тутиши жиҳатидан Англия терма жамоаси посбони Жордан Пикфорддан фарқ қилади. Агар Пикфорд кўпроқ бақириб-чақириб ўйнайдиган ва ўз ҳиссиётларини ташқарига чиқарадиган дарвозабонлар сирасига кирса, 30 ёшли испаниялик футболчи ўз ишини жим ва самарали бажаришни афзал кўради.

Майдондаги ҳаракатлар таҳлили

Собиқ дарвозабоннинг таъкидлашича, Рая ўйин давомида бир сония ҳам эътиборини йўқотмайди ва доимий равишда ҳаракатда бўлади:

  • Тўп рақиб жарима майдончаси яқинида ёки марказда бўлса ҳам, Рая доимий равишда ҳаракатланади.
  • У тўпнинг қаерга боришини олдиндан сезиб, ўз позициясини ўзгартириб туради.
  • Посбон ҳеч қачон шунчаки дарвоза чизиғида туриб воқеалар ривожини кутмайди.
  • У доимо олдинга қараб ҳаракат қилади ва хавфни ўз вақтида сезиб бартараф этади.
Арсеналдаги келажакдаги мақсадлар йўлида Раянинг бу фазилатлари муҳим аҳамият касб этади. Жамоа 2003-2004 йилги «Инвинсиблес» мавсумидан бери қўлга киритилмаган ички чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш билан бирга, Чемпионлар лигасида ҳам тарихий ғалаба қозониш учун кураш олиб бормоқда.

Девид РаяАрсеналГрем СтекПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиЮвентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиБугун, 18:52Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиАтлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиБугун, 18:37Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)