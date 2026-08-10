Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикри
Собиқ Арсенал дарвозабони Грем Стек Девид Раянинг асосий устунлиги ўйин давомида эътиборини йўқотмаслиги ва доимий ҳаракатда бўлиши эканини таъкидлади. 30 ёшли испаниялик посбон тўп қаерга йўналишини олдиндан сезиб, позициясини ўзгартиради ва хавфни вақтида бартараф этади. Рая ўз ишини Жордан Пикфорд каби ҳиссиётларини намоён қилиб эмас, жим ва самарали бажаришни афзал кўради.
Арсенал дарвозабони Девид Раянинг ўйин услуби ва унинг юқори даражадаги ишончли ҳаракатлари сабаблари маълум қилинди. ГОАЛ нашрига берган интервюсида Лондон клубининг собиқ дарвозабони Грем Стек испаниялик посбоннинг асосий устунликлари ҳамда майдондаги ўзига хос хусусиятларини санаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Девид Рая Англия Премер-лигасининг энг яхши дарвозабони сифатида эътироф этилмоқда. Микел Артета қўл остида у Эмиратес Стадиум жамоасининг ишончли қўрғонига айланди ҳамда ўз фаолияти давомида уч марта нуфузли «Олтин қўлқоп» совринини қўлга киритишга муваффақ бўлди.
Доимий диққат ва ўйинга шўнғишКўпчилик топ-клубларда ўйнайдиган дарвозабонлар узоқ вақт давомида ишламай қолиши ва натижада концентрацияни йўқотиши мумкинлигини таъкидлайди. Бироқ ГОАЛ нашрига маълум қилинишича, Девид Рая бу муаммони ўзига хос тарзда ҳал қилади.
Грем Стекнинг фикрича, Рая майдонда ўзини тутиши жиҳатидан Англия терма жамоаси посбони Жордан Пикфорддан фарқ қилади. Агар Пикфорд кўпроқ бақириб-чақириб ўйнайдиган ва ўз ҳиссиётларини ташқарига чиқарадиган дарвозабонлар сирасига кирса, 30 ёшли испаниялик футболчи ўз ишини жим ва самарали бажаришни афзал кўради.
Майдондаги ҳаракатлар таҳлилиСобиқ дарвозабоннинг таъкидлашича, Рая ўйин давомида бир сония ҳам эътиборини йўқотмайди ва доимий равишда ҳаракатда бўлади:
- Тўп рақиб жарима майдончаси яқинида ёки марказда бўлса ҳам, Рая доимий равишда ҳаракатланади.
- У тўпнинг қаерга боришини олдиндан сезиб, ўз позициясини ўзгартириб туради.
- Посбон ҳеч қачон шунчаки дарвоза чизиғида туриб воқеалар ривожини кутмайди.
- У доимо олдинга қараб ҳаракат қилади ва хавфни ўз вақтида сезиб бартараф этади.
…