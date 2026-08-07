"Реал" Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: янги битим тафсилотлари...
Мадриднинг "Реал" клуби Винисиус Жуниор билан шартномасини узайтирди ва бразилиялик футболчи жамоа шарафини 2032 йилгача ҳимоя қилади. 26 ёшли ҳужумкор вингернинг "Реал"да қолишида клуб президенти Флорентино Перес ва бош мураббий Жозе Моуринио муҳим рол ўйнаган. Винисиус 2018 йилдан бери "Реал Мадрид" сафида тўп тепмоқда ва ўтган мавсумда Ла Лигада 36 та учрашувда 16 та гол ҳамда 5 та голли узатма қайд этган.
Мадриднинг "Реал" клуби ўз мухлислари учун кутилган ва муҳим хушхабарни расман эълон қилди. Жамоанинг етакчи аъзоси, бразилиялик ҳужумкор вингер Винисиус Жуниор "қироллик клуби" билан амалдаги шартномасини узайтирди.
Янги келишувга кўра, 26 ёшли футболчи Мадрид клуби шарафини 2032 йилгача, яъни яна 6 йил давомида ҳимоя қилади.
Флорентино Перес ва Жозе Моуринио трансферда ҳал қилувчи роль ўйнашди
Испаниянинг нуфузли ОАВлари тарқатган хабарга кўра, Винисиус Жуниорнинг ўзи ҳам бошиданоқ "Сантьяго Бернабеу"да қолишни афзал кўрган.
Переснинг ишончи: Клуб президенти Флорентино Перес бразилиялик юлдузни "Реал"нинг келажакдаги янги лойиҳасида асосий фигуралардан бири сифатида кўрмоқда.
Моуринионинг омили: Музокаралар жараёнида жамоа бош мураббийи Жозе Моуринио ҳам фаол иштирок этган ва футболчини клубда қолишга тўлиқ ишонтира олган.
Эслатиб ўтамиз, Винисиуснинг "Реал" билан амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолганидан фойдаланиб, Лондоннинг "Арсенал" клуби уни ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатларни амалга ошираётган эди.
Винисиуснинг Мадриддаги статистик кўрсаткичлари
Бразилиялик иқтидор соҳиби 2018 йилдан бери "Реал Мадрид" шарафини ҳимоя қилиб келмоқда ва аллақачон жамоанинг асосий қуролига айланиб улгурган.
У ўтган мавсумда Ла Лига доирасида 36 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 16 та гол ва 5 та голли узатма (ассист) ёздириб қўйишга эришган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…