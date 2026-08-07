"Реал" Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: янги битим тафсилотлари...

·71·Спорт
"Реал" Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: янги битим тафсилотлари...
Қисқача

Мадриднинг "Реал" клуби Винисиус Жуниор билан шартномасини узайтирди ва бразилиялик футболчи жамоа шарафини 2032 йилгача ҳимоя қилади. 26 ёшли ҳужумкор вингернинг "Реал"да қолишида клуб президенти Флорентино Перес ва бош мураббий Жозе Моуринио муҳим рол ўйнаган. Винисиус 2018 йилдан бери "Реал Мадрид" сафида тўп тепмоқда ва ўтган мавсумда Ла Лигада 36 та учрашувда 16 та гол ҳамда 5 та голли узатма қайд этган.

Мадриднинг "Реал" клуби ўз мухлислари учун кутилган ва муҳим хушхабарни расман эълон қилди. Жамоанинг етакчи аъзоси, бразилиялик ҳужумкор вингер Винисиус Жуниор "қироллик клуби" билан амалдаги шартномасини узайтирди.

Янги келишувга кўра, 26 ёшли футболчи Мадрид клуби шарафини 2032 йилгача, яъни яна 6 йил давомида ҳимоя қилади.

Флорентино Перес ва Жозе Моуринио трансферда ҳал қилувчи роль ўйнашди

Испаниянинг нуфузли ОАВлари тарқатган хабарга кўра, Винисиус Жуниорнинг ўзи ҳам бошиданоқ "Сантьяго Бернабеу"да қолишни афзал кўрган.

  • Переснинг ишончи: Клуб президенти Флорентино Перес бразилиялик юлдузни "Реал"нинг келажакдаги янги лойиҳасида асосий фигуралардан бири сифатида кўрмоқда.

  • Моуринионинг омили: Музокаралар жараёнида жамоа бош мураббийи Жозе Моуринио ҳам фаол иштирок этган ва футболчини клубда қолишга тўлиқ ишонтира олган.

Эслатиб ўтамиз, Винисиуснинг "Реал" билан амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолганидан фойдаланиб, Лондоннинг "Арсенал" клуби уни ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатларни амалга ошираётган эди.

Винисиуснинг Мадриддаги статистик кўрсаткичлари

Бразилиялик иқтидор соҳиби 2018 йилдан бери "Реал Мадрид" шарафини ҳимоя қилиб келмоқда ва аллақачон жамоанинг асосий қуролига айланиб улгурган.

У ўтган мавсумда Ла Лига доирасида 36 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 16 та гол ва 5 та голли узатма (ассист) ёздириб қўйишга эришган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Реал МадридВинисиус ЖуниорФлорентино ПересЖозе МоуриньюАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)