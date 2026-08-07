Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлари

·87·Техно
Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлари
Қисқача

Redmi янги флагмани — Redmi K100 Pro Max смартфонининг асосий техник хусусиятлари ва 200 мегапикселлик камераси имкониятларини расман маълум қилди. Қурилманинг асосий сенсори 16 384 × 12 288 пиксулгача суратга олади, 2 ва 3 каррали сифат йўқотишсиз зумни таъминлайди, шунингдек, 5 каррали оптик зумли перископ модул ва 50 мегапикселлик ўта кенг бурчакли камерага эга.

Redmi бренди ўзининг янги флагмани — Redmi K100 Pro Max смартфони ҳақидаги қизиқарли ва муҳим тафсилотларни расман маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, компания бўлажак қурилманинг асосий техник хусусиятларини, жумладан, 200 мегапикселлик илғор камера имкониятлари ҳамда илк сурат намуналарини тақдим этди. Ушбу флагман ўзининг юқори унумдорлиги ва илғор технологиялари билан мобил бозорида жиддий рақобат қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Камера имкониятлари ва суратга олиш технологиялари

Қурилманинг асосий сенсори 16 384 × 12 288 пиксулгача бўлган ўта юқори аниқликдаги суратларни олиш имконини беради. Мазкур юқори пикселлар ҳажми матрисадан бевосита кадрлаш (криппинг) орқали 2 ва 3 каррали яқинлаштиришни таъминлаш учун ишлатилади. Redmi бу усулни сифат йўқотишсиз зум деб атамоқда. Шунингдек, смартфон 5 каррали оптик зум берувчи перископ модул ва эквивалент фокус масофаси 17 мм бўлган 50 мегапикселлик ўта кенг бурчакли камера билан жиҳозланган.

Ҳозирча эълон қилинган барча сурат намуналари кундузги ёруғлик шароитида олинган бўлиб, мураккаб ёки ёруғлик етишмайдиган вазиятларда камеранинг қандай ишлаши сир сақланмоқда. Шунга қарамай, тақдим этилган 17, 24, 48, 120 ва 240 мм фокус масофаларидаги кадрлар қурилманинг максимал 14 каррали зум имкониятини яққол кўрсатиб берди.

Дисплей, аудио ва аппарат қисми

Смартфон M11 номли янги люминессент материал асосида тайёрланган 6,9 дюймли OLED экран билан таъминланади. Дисплейнинг кадрлар частотаси 185 Hz ни ташкил этиб, унинг маҳаллий чўққи ёруғлиги 4500 нитгача етади ҳамда BT.2020 ранг фазосини 90 фоизга қамраб олади. Экраннинг мукаммал ишлаши учун эса махсус AI Дисплай Чип D2 тасвирни қайта ишлаш чипи ўрнатилган.

Қурилманинг аппарат пойдеворини Snapdragon 8 Элите Ген 5 В-сериес процессори ташкил қилади. Audiо тизимга келсак, у Босе компанияси иштирокида ишлаб чиқилган бўлиб, иккита кенг полосали ва битта алоҳида паст частотали динамикдан иборат 2.1 форматли овозни тақдим этади. Смартфонда тактил қайтиш алоқаси учун қувватли вибромотор ҳам мавжуд.

Батарея ва қувват олиш имкониятлари

Ишончли автономликни таъминлаш мақсадида Redmi K100 Pro Max 9070 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланмоқда. У 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Қизиғи шундаки, флагман бошқа қурилмалар учун ташқи қувват манбаи (Повер Банк) вазифасини ҳам бажара олади — унинг тескари симли қувват бериш қуввати 27 Вс, симсиз версияси эса 22,5 В ни ташкил этади.

RedmiXiaomiСмартфонSnapdragonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди