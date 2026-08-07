Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлари
Redmi янги флагмани — Redmi K100 Pro Max смартфонининг асосий техник хусусиятлари ва 200 мегапикселлик камераси имкониятларини расман маълум қилди. Қурилманинг асосий сенсори 16 384 × 12 288 пиксулгача суратга олади, 2 ва 3 каррали сифат йўқотишсиз зумни таъминлайди, шунингдек, 5 каррали оптик зумли перископ модул ва 50 мегапикселлик ўта кенг бурчакли камерага эга.
Redmi бренди ўзининг янги флагмани — Redmi K100 Pro Max смартфони ҳақидаги қизиқарли ва муҳим тафсилотларни расман маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, компания бўлажак қурилманинг асосий техник хусусиятларини, жумладан, 200 мегапикселлик илғор камера имкониятлари ҳамда илк сурат намуналарини тақдим этди. Ушбу флагман ўзининг юқори унумдорлиги ва илғор технологиялари билан мобил бозорида жиддий рақобат қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Камера имкониятлари ва суратга олиш технологиялариҚурилманинг асосий сенсори 16 384 × 12 288 пиксулгача бўлган ўта юқори аниқликдаги суратларни олиш имконини беради. Мазкур юқори пикселлар ҳажми матрисадан бевосита кадрлаш (криппинг) орқали 2 ва 3 каррали яқинлаштиришни таъминлаш учун ишлатилади. Redmi бу усулни сифат йўқотишсиз зум деб атамоқда. Шунингдек, смартфон 5 каррали оптик зум берувчи перископ модул ва эквивалент фокус масофаси 17 мм бўлган 50 мегапикселлик ўта кенг бурчакли камера билан жиҳозланган.
Ҳозирча эълон қилинган барча сурат намуналари кундузги ёруғлик шароитида олинган бўлиб, мураккаб ёки ёруғлик етишмайдиган вазиятларда камеранинг қандай ишлаши сир сақланмоқда. Шунга қарамай, тақдим этилган 17, 24, 48, 120 ва 240 мм фокус масофаларидаги кадрлар қурилманинг максимал 14 каррали зум имкониятини яққол кўрсатиб берди.
Дисплей, аудио ва аппарат қисмиСмартфон M11 номли янги люминессент материал асосида тайёрланган 6,9 дюймли OLED экран билан таъминланади. Дисплейнинг кадрлар частотаси 185 Hz ни ташкил этиб, унинг маҳаллий чўққи ёруғлиги 4500 нитгача етади ҳамда BT.2020 ранг фазосини 90 фоизга қамраб олади. Экраннинг мукаммал ишлаши учун эса махсус AI Дисплай Чип D2 тасвирни қайта ишлаш чипи ўрнатилган.
Қурилманинг аппарат пойдеворини Snapdragon 8 Элите Ген 5 В-сериес процессори ташкил қилади. Audiо тизимга келсак, у Босе компанияси иштирокида ишлаб чиқилган бўлиб, иккита кенг полосали ва битта алоҳида паст частотали динамикдан иборат 2.1 форматли овозни тақдим этади. Смартфонда тактил қайтиш алоқаси учун қувватли вибромотор ҳам мавжуд.
…