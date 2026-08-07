Барселона Марк Касадо учун 40 миллион евро талаб қилмоқда

·52·Спорт
Барселона Марк Касадо учун 40 миллион евро талаб қилмоқда
Қисқача

Барселона Марк Касадо учун 30 миллион евродан юқори бошланғич нарх ва якуний келишувда 40 миллион еврога яқин сумма талаб қилмоқда. Июл ойида Ал-Ҳилал 22 ёшли испаниялик яримҳимоячи учун расмий таклиф юборган, бироқ Барселона уни рад этган. Касадо ва Саудия клуби ўртасидаги шахсий шартнома бўйича музокаралар юқори босқичда бўлса-да, Ал-Ҳилал Барселонанинг молиявий талабларини бажаришга ҳозирча тайёр эмас.

Барселона яримҳимоячиси Марк Касадонинг келажаги сўнгги трансфер ойнасининг асосий мавзуларидан бирига айланди. Каталония клуби ўз тарбияланувчиси учун қўйилган молиявий талабларни кескин ушлаб тургани сабабли, унинг трансфери ҳозирча боши берк кўчага кириб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, июль ойида Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби 22 ёшли испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф юборган. Бироқ Барселона раҳбарияти мазкур бошланғич таклифни дарҳол рад этган ва музокаралар ҳозирча тўхтаб қолган.

Трансфердаги асосий тўсиқ ва молиявий талаблар

Ҳозирги кунда икки клуб ўртасидаги келишувнинг амалга ошмаслигига асосий сабаб — футболчининг нархи борасидаги улкан тафовутдир. Каталонияликлар ўз академияси тарбияланувчиси учун 30 миллион евродан юқори база нархини талаб қилмоқда.

Mundo Deportivo нашрининг ёзишича, Испания гранди якуний келишув суммаси 40 миллион еврога яқинлашишини истамоқда. Саудия Арабистони томони эса ҳозирча ушбу йирик иқтисодий талабларни бажаришга тайёр эмаслиги боис, томонлар умумий махражга кела олмаяпти.

Шахсий шартнома ва Европадан қизиқишлар

Клублараро келишувдаги қийинчиликларга қарамай, Марк Касадо ва Ал-Ҳилал ўртасидаги шахсий шартнома шартлари бўйича музокаралар жуда юқори босқичда турибди. Футболчи ва Саудия клуби ўртасида ажойиб ўзаро тушуниш мавжуд.

Шунга қарамай, яримҳимоячининг Каталониядаги ноаниқ мақоми Европанинг етакчи чемпионатларини ҳам бефарқ қолдирмаяпти. Англия Премер-лигаси, А Серия ва Бундеслига вакиллари ҳам иқтидорли футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Манбага кўра, Барселона юлдузи фаолиятини Европанинг кучли лигаларида давом эттириш вариантига ижобий қарайди. Бироқ ҳозирча на Англия, на Италия ёки Германия клубларидан Каталония клубига аниқ расмий таклиф келиб тушгани йўқ. Айни пайтда Ал-Ҳилал футболчи учун аниқ таклиф тақдим этган ягона даъвогар бўлиб қолмоқда.

БарселонаМарк КасадоАл-ҲилалТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)