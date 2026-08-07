Барселона Марк Касадо учун 40 миллион евро талаб қилмоқда
Барселона Марк Касадо учун 30 миллион евродан юқори бошланғич нарх ва якуний келишувда 40 миллион еврога яқин сумма талаб қилмоқда. Июл ойида Ал-Ҳилал 22 ёшли испаниялик яримҳимоячи учун расмий таклиф юборган, бироқ Барселона уни рад этган. Касадо ва Саудия клуби ўртасидаги шахсий шартнома бўйича музокаралар юқори босқичда бўлса-да, Ал-Ҳилал Барселонанинг молиявий талабларини бажаришга ҳозирча тайёр эмас.
Барселона яримҳимоячиси Марк Касадонинг келажаги сўнгги трансфер ойнасининг асосий мавзуларидан бирига айланди. Каталония клуби ўз тарбияланувчиси учун қўйилган молиявий талабларни кескин ушлаб тургани сабабли, унинг трансфери ҳозирча боши берк кўчага кириб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, июль ойида Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби 22 ёшли испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф юборган. Бироқ Барселона раҳбарияти мазкур бошланғич таклифни дарҳол рад этган ва музокаралар ҳозирча тўхтаб қолган.
Трансфердаги асосий тўсиқ ва молиявий талабларҲозирги кунда икки клуб ўртасидаги келишувнинг амалга ошмаслигига асосий сабаб — футболчининг нархи борасидаги улкан тафовутдир. Каталонияликлар ўз академияси тарбияланувчиси учун 30 миллион евродан юқори база нархини талаб қилмоқда.
Mundo Deportivo нашрининг ёзишича, Испания гранди якуний келишув суммаси 40 миллион еврога яқинлашишини истамоқда. Саудия Арабистони томони эса ҳозирча ушбу йирик иқтисодий талабларни бажаришга тайёр эмаслиги боис, томонлар умумий махражга кела олмаяпти.
Шахсий шартнома ва Европадан қизиқишларКлублараро келишувдаги қийинчиликларга қарамай, Марк Касадо ва Ал-Ҳилал ўртасидаги шахсий шартнома шартлари бўйича музокаралар жуда юқори босқичда турибди. Футболчи ва Саудия клуби ўртасида ажойиб ўзаро тушуниш мавжуд.
Шунга қарамай, яримҳимоячининг Каталониядаги ноаниқ мақоми Европанинг етакчи чемпионатларини ҳам бефарқ қолдирмаяпти. Англия Премер-лигаси, А Серия ва Бундеслига вакиллари ҳам иқтидорли футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Манбага кўра, Барселона юлдузи фаолиятини Европанинг кучли лигаларида давом эттириш вариантига ижобий қарайди. Бироқ ҳозирча на Англия, на Италия ёки Германия клубларидан Каталония клубига аниқ расмий таклиф келиб тушгани йўқ. Айни пайтда Ал-Ҳилал футболчи учун аниқ таклиф тақдим этган ягона даъвогар бўлиб қолмоқда.
…