Шомуродов "Трабзонспор"га ўтадими? "Башакшеҳир" президенти баёнот берди

·129·Спорт
Шомуродов "Трабзонспор"га ўтадими? "Башакшеҳир" президенти баёнот берди
Қисқача

"Башакшеҳир" президенти Гўксел Гюмюшдағнинг айтишича, "Trabzonspor" томонидан Элдор Шомуродов бўйича ҳозирча ҳеч қандай расмий мурожаат, учрашув сўрови ёки трансфер таклифи келиб тушмаган. Шунга қарамай, "Trabzonspor" бош мураббийи Фотиҳ Текке ўтган мавсумда 22 та гол урган ҳужумчини жамоасида кўришни истамоқда ва клуб Умут Найирни алмашувга қўшиш вариантини кўриб чиқмоқда.

Туркия Суперлигасининг янги мавсуми олдидан йирик ва амбицияли мақсадларни қўйган "Трабзонспор" клуби трансфер бозоридаги шов-шувлари билан диққат марказида бўлиб турибди.

"Ливерпуль"ни тарк этган 34 ёшли жаҳон юлдузи Муҳаммад Салоҳни Европа, АҚШ ва Саудия Арабистони клубларининг мўмай таклифларига қарамай ўз сафига қўшиб олган трабзонликлар энди эътиборни марказий ҳужумчи позициясига қаратган.

Туркия матбуоти "Трабзонспор" ўтган мавсумда 22 та гол уриб, Суперлига тўпурарига айланган "Истанбул Башакшеҳир" форварди Элдор Шомуродовга жиддий қизиқаётгани ҳақида ёзмоқда.

"Башакшеҳир" президенти расмий таклиф борлигини тан олдими?

Туркиянинг нуфузли 61saat.com портали спорт директори Ҳасан Тюнжел ушбу трансфер миш-мишларига ойдинлик киритиш мақсадида "Башакшеҳир" клуби президенти Гўксел Гюмюшдағ билан учрашиб, вазиятни ўрганди.

Инсайдернинг маълум қилишича, Истанбул клуби раҳбари кутилган баёнотни берган:

"Элдор Шомуродов, албатта, жуда юқори савияли футболчи. Мен бу масала юзасидан 'Башакшеҳир' президенти Гўксел Гюмюшдоғ билан шахсан суҳбатлашдим. Жаноб Гюмюшдоғнинг айтишича, 'Трабзонспор' томонидан Шомуродов бўйича ҳозирча ҳеч қандай расмий мурожаат, учрашув сўрови ёки трансфер таклифи келиб тушмаган", — деди Ҳасан Тюнжел.

Фотиҳ Теккенинг режаси ва 15-20 миллион евролик ценз

Аксарият нуфузли манбалар "Трабзонспор" бош мураббийи Фотиҳ Текке ўз ҳужум чизиғида ўтган мавсумда 22 та гол урган Шомуродовни кўришни ўта алоҳида истаётганини тасдиқлашмоқда.

Трабзонликлар ушбу трансферни молиявий жиҳатдан енгиллаштириш учун ўз ҳужумчиси Умут Найирни алмашувнинг бир қисми сифатида таклиф қилиш варианти устида ишлашмоқда.

Шу билан бирга, 31 ёшли Ўзбекистон терма жамоаси сардорига ЖЧдаги муваффақиятли ўйинларидан сўнг Саудия Арабистони ва Россия клубларидан ҳам даъвогарлар пайдо бўлган.

"Башакшеҳир"нинг молиявий талаби:

"Башакшеҳир" ўз вақтида Шомуродов трансфери учун жами 5,8 миллион евро харажат қилган эди. Эндиликда Истанбул клуби раҳбарияти ўз тўпурарини камида 15–20 миллион евро атрофида баҳоламоқда ва ушбу трансфердан катта даромад олишни режалаштирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Элдор ШомуродовТрабзонспорИстанбул БашакшехирМуҳаммад СалоҳЛиверпуль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)