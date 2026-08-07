Арсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқчи

·36·Спорт
Арсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Арсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони трансфер қилиш учун унинг вакиллари билан алоқага чиқди. Микел Артета жамоаси бу қадамга Уилям Салибанинг жароҳати сабаб мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида бормоқда, бироқ Атлетико Мадрид ҳам асосий даъвогар сифатида кўрсатилмоқда. Интер Тоттенхем билан 34 миллион фунт стерлинглик трансфер нархи бўйича келишган, аммо футболчининг шахсий шартлари юзасидан якуний келишувга эришилмаган.

Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири Арсенал ўзининг асосий рақиби Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони трансфер қилиш учун жиддий ҳаракатларни бошлади. Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, Микел Артета жамоасидаги мудофаа чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида аргентиналик ҳимоячининг вакиллари билан алоқага чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондоннинг қизил қисмида юзага келган бу фавқулодда вазиятга Уилям Салибанинг жароҳати сабаб бўлган. Франция терма жамоаси аъзоси 2026 йилги жаҳон чемпионати саралашида орқа қисмидан олган жароҳати туфайли Премер-лиганинг янги мавсум бошланишини ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Натижада мураббийлар штаби ҳимояни кучайтириш учун кескин чораларга қўл демоқда.

Трансфер пойгасидаги рақобат ва харидорлар

Арсеналнинг фаол ҳаракатларига қарамай, мазкур трансфер пойгасида Атлетико Мадрид асосий даъвогар сифатида кўрсатилмоқда. Диего Симеоне ўз ватандошининг узоқ йиллик мухлиси ҳисобланиб, ҳозирда клуб таркибини бўшатиш ва таклиф учун маблағ йиғиш устида ишламоқда.

Маълум қилинишича, Испания гранди Маттеу Руггерини Астон Виллага ва Наҳуел Молинани Ромага сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу трансферлардан тушадиган маблағ Тоттенхем юлдузи учун 30 миллион фунт стерлинг миқдоридаги дастлабки таклифни молиялаштиришга йўналтирилиши режалаштирилган.

Италия клубларининг қизиқиши ва Тоттенхемнинг позицияси

Goal.com хабар беришича, А Серия грандларидан бири Интер ҳам ушбу курашда фаол иштирок этмоқда. Миланликлар Тоттенхем билан 34 миллион фунт стерлинглик трансфер нархи бўйича келишувга эришган бўлса-да, футболчининг шахсий шартлари борасида ҳали умумий тўхтамдаги келишувга келинмаган.

Ўз навбатида, Тоттенхем раҳбарияти ҳам ҳимоя чизиғини етарлича мустаҳкамлаб улгурди. Роберто Де Зерби қўл остидаги жамоа Жон Пол ван Ҳекени 52 миллион фунт стерлинг эвазига ҳамда эркин агент сифатида Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олди, бу эса клубга Ромерони сотиш имкониятини бермоқда.

Бироқ, лондонликлар учун ўз сардорини айниқса асосий рақиби бўлган Арсеналга сотиш ғояси нафақат клуб раҳбарияти, балки мухлислар томонидан ҳам қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат сифатида баҳоланмоқда. Кристиан Ромеронинг Тоттенхемдаги фаолияти давомида турли синовлар, жумладан, жароҳатдан тикланиш жараёнлари кузатилган эди.

АрсеналТоттенхемКристиан РомероПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)