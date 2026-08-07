Арсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқчи
Арсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони трансфер қилиш учун унинг вакиллари билан алоқага чиқди. Микел Артета жамоаси бу қадамга Уилям Салибанинг жароҳати сабаб мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида бормоқда, бироқ Атлетико Мадрид ҳам асосий даъвогар сифатида кўрсатилмоқда. Интер Тоттенхем билан 34 миллион фунт стерлинглик трансфер нархи бўйича келишган, аммо футболчининг шахсий шартлари юзасидан якуний келишувга эришилмаган.
Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири Арсенал ўзининг асосий рақиби Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони трансфер қилиш учун жиддий ҳаракатларни бошлади. Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, Микел Артета жамоасидаги мудофаа чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида аргентиналик ҳимоячининг вакиллари билан алоқага чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондоннинг қизил қисмида юзага келган бу фавқулодда вазиятга Уилям Салибанинг жароҳати сабаб бўлган. Франция терма жамоаси аъзоси 2026 йилги жаҳон чемпионати саралашида орқа қисмидан олган жароҳати туфайли Премер-лиганинг янги мавсум бошланишини ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Натижада мураббийлар штаби ҳимояни кучайтириш учун кескин чораларга қўл демоқда.
Трансфер пойгасидаги рақобат ва харидорларАрсеналнинг фаол ҳаракатларига қарамай, мазкур трансфер пойгасида Атлетико Мадрид асосий даъвогар сифатида кўрсатилмоқда. Диего Симеоне ўз ватандошининг узоқ йиллик мухлиси ҳисобланиб, ҳозирда клуб таркибини бўшатиш ва таклиф учун маблағ йиғиш устида ишламоқда.
Маълум қилинишича, Испания гранди Маттеу Руггерини Астон Виллага ва Наҳуел Молинани Ромага сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу трансферлардан тушадиган маблағ Тоттенхем юлдузи учун 30 миллион фунт стерлинг миқдоридаги дастлабки таклифни молиялаштиришга йўналтирилиши режалаштирилган.
Италия клубларининг қизиқиши ва Тоттенхемнинг позициясиGoal.com хабар беришича, А Серия грандларидан бири Интер ҳам ушбу курашда фаол иштирок этмоқда. Миланликлар Тоттенхем билан 34 миллион фунт стерлинглик трансфер нархи бўйича келишувга эришган бўлса-да, футболчининг шахсий шартлари борасида ҳали умумий тўхтамдаги келишувга келинмаган.
Ўз навбатида, Тоттенхем раҳбарияти ҳам ҳимоя чизиғини етарлича мустаҳкамлаб улгурди. Роберто Де Зерби қўл остидаги жамоа Жон Пол ван Ҳекени 52 миллион фунт стерлинг эвазига ҳамда эркин агент сифатида Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олди, бу эса клубга Ромерони сотиш имкониятини бермоқда.
Бироқ, лондонликлар учун ўз сардорини айниқса асосий рақиби бўлган Арсеналга сотиш ғояси нафақат клуб раҳбарияти, балки мухлислар томонидан ҳам қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат сифатида баҳоланмоқда. Кристиан Ромеронинг Тоттенхемдаги фаолияти давомида турли синовлар, жумладан, жароҳатдан тикланиш жараёнлари кузатилган эди.
…