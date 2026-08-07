Аллй МакКойст Англия Премер-лигасининг янги мавсумидаги асосий фаворит ва фаворибларни атади

·45·Спорт
Аллй МакКойст Англия Премер-лигасининг янги мавсумидаги асосий фаворит ва фаворибларни атади
Қисқача

Аллй МакКойст фикрича, 22 йиллик танаффусдан кейин чемпионликни қўлга киритган Арсенал Англия Премер-лигасининг янги мавсумида ҳам асосий фаворит бўлиб қолади. У Ливерпул ва Манчестер Юнайтедда ижобий ўзгаришлар кузатилаётганини, Манчестер Сити атрофидаги вазият эса ноаниқ эканини таъкидлади. Мутахассис Хаби Алонсо бошчилигидаги Челсини яширин фаворит деб атаб, клуб Морган Рогерсни 117 миллион фунт стерлингга сотиб олганини қайд этди.

Англия Премер-лигасининг келгуси мавсуми олдидан футбол жамоатчилиги ва мутахассислар бўлажак чемпионлик пойгаси юзасидан ўз тахминларини билдиришда давом этмоқда. Шотландиянинг собиқ ҳужумчиси Аллй МакКойстнинг фикрича, ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин чемпионликни қўлга киритган Арсенал бу сафар ҳам мусобақанинг яққол фаворити сифатида иш бошлайди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўз унвонини муносиб тарзда ҳимоя қилиш учун ёзги трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, таркибни янада кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Аллй МакКойст Лондон клуби айни пайтда мусобақадаги барча рақиблар учун асосий мезон ва синов эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Канонирлар чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида қийин синовларга дуч келишига қарамай, барибир бош соврин учун асосий даъвогар бўлиб қолмоқда. Шунингдек, мутахассис Ливерпул ва Манчестер Юнайтед жамоаларининг ҳам ўйинида ижобий ўзгаришлар ва ўсиш кузатилаётганини қайд этиб ўтди.

Трансферлар бозори ва асосий рақобатчилар

Арсенал чемпионликни сақлаб қолиш мақсадида таркибни янгилаш ишларини фаол давом эттирмоқда. Клуб Клуб Бругге сафидан Чристос Тзолис ҳамда Лидс Юнайтед дарвозабони Иллан Меслиер хизматидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Бундан ташқари, жамоа Нюкасл сардори Бруно Гуимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олиши кутилмоқда. Трансфер бозоридаги бундай фаоллик Микел Артетанинг ўз позицияларини янада мустаҳкамлаш ниятида эканидан далолат беради.

Манчестер Сити жамоаси атрофидаги вазият эса бироз ноаниқлигича қолмоқда. Аллй МакКойст Пеп Гвардиоланинг йўқлиги Шаҳарликлар учун қандай таъсир кўрсатишини олдиндан айтиш қийинлигини билдирди. Бироқ у Родрининг Жаҳон чемпионатидаги ўйинини юқори баҳолаб, унинг жамоа учун қанчалик муҳим фигура эканини алоҳида таъкидлади. Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед клуби олдида Европа кубоклари масаласи ҳам тургани мавсум қизиқарли кечишини таъминлайди.

Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси – яширин фаворити

Аллй МакКойстнинг башоратларида энг қизиқарли нуқталардан бири бу – Хаби Алонсо бошқарувидаги янгиланган Челси жамоаси бўлди. Собиқ футболчи испаниялик мутахассисни Стамфорд Бридж учун энг тўғри ва ақлли танлов деб атади. Германиядаги муваффақиятли фаолиятидан сўнг APЛга келган Алонсо мураббийлар штабида ўзининг тактик заковатини кўрсатиши кутилмоқда.

Лондонликлар янги бош мураббийнинг ғояларини қўллаб-қувватлаш учун ёзда катта маблағ сарфлади. Хусусан, трансферлар доирасида Морган Роджерс 117 миллион фунт стерлинг каби улкан суммага сотиб олинди. Мутахассиснинг фикрича, майдондаги ўйинлар билан бир қаторда кийим алмаштириш хонасидаги муҳит ва мураббийнинг футболчилар билан муносабати ҳам чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Англия Премер-лигасиАрсеналЧелсиХаби АлонсоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)