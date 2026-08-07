Аллй МакКойст Англия Премер-лигасининг янги мавсумидаги асосий фаворит ва фаворибларни атади
Аллй МакКойст фикрича, 22 йиллик танаффусдан кейин чемпионликни қўлга киритган Арсенал Англия Премер-лигасининг янги мавсумида ҳам асосий фаворит бўлиб қолади. У Ливерпул ва Манчестер Юнайтедда ижобий ўзгаришлар кузатилаётганини, Манчестер Сити атрофидаги вазият эса ноаниқ эканини таъкидлади. Мутахассис Хаби Алонсо бошчилигидаги Челсини яширин фаворит деб атаб, клуб Морган Рогерсни 117 миллион фунт стерлингга сотиб олганини қайд этди.
Англия Премер-лигасининг келгуси мавсуми олдидан футбол жамоатчилиги ва мутахассислар бўлажак чемпионлик пойгаси юзасидан ўз тахминларини билдиришда давом этмоқда. Шотландиянинг собиқ ҳужумчиси Аллй МакКойстнинг фикрича, ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин чемпионликни қўлга киритган Арсенал бу сафар ҳам мусобақанинг яққол фаворити сифатида иш бошлайди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўз унвонини муносиб тарзда ҳимоя қилиш учун ёзги трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, таркибни янада кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Аллй МакКойст Лондон клуби айни пайтда мусобақадаги барча рақиблар учун асосий мезон ва синов эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Канонирлар чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида қийин синовларга дуч келишига қарамай, барибир бош соврин учун асосий даъвогар бўлиб қолмоқда. Шунингдек, мутахассис Ливерпул ва Манчестер Юнайтед жамоаларининг ҳам ўйинида ижобий ўзгаришлар ва ўсиш кузатилаётганини қайд этиб ўтди.
Трансферлар бозори ва асосий рақобатчиларАрсенал чемпионликни сақлаб қолиш мақсадида таркибни янгилаш ишларини фаол давом эттирмоқда. Клуб Клуб Бругге сафидан Чристос Тзолис ҳамда Лидс Юнайтед дарвозабони Иллан Меслиер хизматидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Бундан ташқари, жамоа Нюкасл сардори Бруно Гуимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олиши кутилмоқда. Трансфер бозоридаги бундай фаоллик Микел Артетанинг ўз позицияларини янада мустаҳкамлаш ниятида эканидан далолат беради.
Манчестер Сити жамоаси атрофидаги вазият эса бироз ноаниқлигича қолмоқда. Аллй МакКойст Пеп Гвардиоланинг йўқлиги Шаҳарликлар учун қандай таъсир кўрсатишини олдиндан айтиш қийинлигини билдирди. Бироқ у Родрининг Жаҳон чемпионатидаги ўйинини юқори баҳолаб, унинг жамоа учун қанчалик муҳим фигура эканини алоҳида таъкидлади. Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед клуби олдида Европа кубоклари масаласи ҳам тургани мавсум қизиқарли кечишини таъминлайди.
Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси – яширин фаворитиАллй МакКойстнинг башоратларида энг қизиқарли нуқталардан бири бу – Хаби Алонсо бошқарувидаги янгиланган Челси жамоаси бўлди. Собиқ футболчи испаниялик мутахассисни Стамфорд Бридж учун энг тўғри ва ақлли танлов деб атади. Германиядаги муваффақиятли фаолиятидан сўнг APЛга келган Алонсо мураббийлар штабида ўзининг тактик заковатини кўрсатиши кутилмоқда.
Лондонликлар янги бош мураббийнинг ғояларини қўллаб-қувватлаш учун ёзда катта маблағ сарфлади. Хусусан, трансферлар доирасида Морган Роджерс 117 миллион фунт стерлинг каби улкан суммага сотиб олинди. Мутахассиснинг фикрича, майдондаги ўйинлар билан бир қаторда кийим алмаштириш хонасидаги муҳит ва мураббийнинг футболчилар билан муносабати ҳам чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…