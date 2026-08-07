Жулиан Алварес фаолиятини айнан Барселонада давом эттирмоқчи

·116·Спорт
Жулиан Алварес фаолиятини айнан Барселонада давом эттирмоқчи
Қисқача

Жулиан Алварес фаолиятини Барселонада давом эттиришни истамоқда, Каталония клуби эса уни сафига қўшиб олишига қатъий ишонмоқда. Барселона футболчини трансфер қилиш учун ҳафсаласи пир бўлган Атлетико Мадридга жиддий молиявий таклиф тайёрлаши керак. Диего Симеоне ва Жулиан Алварес аввалроқ, хусусан июл ойида Маями шаҳрида учрашиб, мулоқот қилган.

Ёзги трансфер мавсумининг энг қизғин палласида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг келажаги ҳал қилувчи босқичга кирди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клуби футболчини ўз сафига қўшиб олишига қатъий ишонч билдирмоқда ва аргентиналик ҳужумчи билан доимий алоқада бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона раҳбарияти трансфер бўйича олдиндан ишлаб чиқилган стратегия мавсумолди йиғинлари давомида ўз самарасини беришига умид қилмоқда. Бироқ каталонияликлар ўйинчини қўлга киритиш учун ўзини ҳақли равишда ҳафсаласи пир бўлган деб ҳисоблаётган Атлетико Мадрид клубига жиддий молиявий таклиф тайёрлаши лозим бўлади.

Диего Симеоне ва Алварес учрашуви

Трансфер бозоридаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолгандек кўринаётган бир пайтда, жамоа бош мураббийи Диего Симеоне ва Жулиан Алварес ўртасидаги юзма-юз учрашув вазиятни ўзгартириши мумкин бўлган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу мулоқот томонлар учун кўп нарсага ойдинлик киритиши кутилаётган эди.

Sport нашри тасдиқлаганидек, футболчи ва мураббий аввалроқ ҳам мулоқот қилишган. Хусусан, уларнинг шахсий учрашуви июль ойида Маями шаҳрида бўлиб ўтган. Ўшанда Диего Симеоне Аргентина терма жамоаси қароргоҳига ташриф буюриб, ўғли билан бирга Жулиан Алварес билан ҳам вақт ўтказганди.

Ҳозирги вақтда ёзги трансфер ойнасининг динамикаси ва бозор қонунқоидалари мазкур келишув тақдирини ҳал қилмоқда. Барселона раҳбарияти ўз позициясидан қайтмаётгани ва футболчининг ўзи ҳам каталонияликлар сафида тўп суришни истаётгани вазиятни янада жиддийлаштирмоқда.

Мадридликлар эса ўз етакчисини осонгина қўйиб юбормаслиги аниқ. Шу боисдан ҳам кейинги ҳафталар трансфер бозоридаги энг қизғин ва кутилмаган воқеаларга бой давр бўлиши кутилмоқда.

Жулиан АлваресБарселонаАтлетико МадридДиего СимеонеТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)