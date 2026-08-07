Жулиан Алварес фаолиятини айнан Барселонада давом эттирмоқчи
Жулиан Алварес фаолиятини Барселонада давом эттиришни истамоқда, Каталония клуби эса уни сафига қўшиб олишига қатъий ишонмоқда. Барселона футболчини трансфер қилиш учун ҳафсаласи пир бўлган Атлетико Мадридга жиддий молиявий таклиф тайёрлаши керак. Диего Симеоне ва Жулиан Алварес аввалроқ, хусусан июл ойида Маями шаҳрида учрашиб, мулоқот қилган.
Ёзги трансфер мавсумининг энг қизғин палласида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг келажаги ҳал қилувчи босқичга кирди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клуби футболчини ўз сафига қўшиб олишига қатъий ишонч билдирмоқда ва аргентиналик ҳужумчи билан доимий алоқада бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона раҳбарияти трансфер бўйича олдиндан ишлаб чиқилган стратегия мавсумолди йиғинлари давомида ўз самарасини беришига умид қилмоқда. Бироқ каталонияликлар ўйинчини қўлга киритиш учун ўзини ҳақли равишда ҳафсаласи пир бўлган деб ҳисоблаётган Атлетико Мадрид клубига жиддий молиявий таклиф тайёрлаши лозим бўлади.
Диего Симеоне ва Алварес учрашувиТрансфер бозоридаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолгандек кўринаётган бир пайтда, жамоа бош мураббийи Диего Симеоне ва Жулиан Алварес ўртасидаги юзма-юз учрашув вазиятни ўзгартириши мумкин бўлган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу мулоқот томонлар учун кўп нарсага ойдинлик киритиши кутилаётган эди.
Sport нашри тасдиқлаганидек, футболчи ва мураббий аввалроқ ҳам мулоқот қилишган. Хусусан, уларнинг шахсий учрашуви июль ойида Маями шаҳрида бўлиб ўтган. Ўшанда Диего Симеоне Аргентина терма жамоаси қароргоҳига ташриф буюриб, ўғли билан бирга Жулиан Алварес билан ҳам вақт ўтказганди.
Ҳозирги вақтда ёзги трансфер ойнасининг динамикаси ва бозор қонунқоидалари мазкур келишув тақдирини ҳал қилмоқда. Барселона раҳбарияти ўз позициясидан қайтмаётгани ва футболчининг ўзи ҳам каталонияликлар сафида тўп суришни истаётгани вазиятни янада жиддийлаштирмоқда.
Мадридликлар эса ўз етакчисини осонгина қўйиб юбормаслиги аниқ. Шу боисдан ҳам кейинги ҳафталар трансфер бозоридаги энг қизғин ва кутилмаган воқеаларга бой давр бўлиши кутилмоқда.
…