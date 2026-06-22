Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби дарвозабони Тибаут Коуртоис ўзининг келажаги ва фаолиятини якунлаш борасидаги режалари билан ўртоқлашди. Белгиялик посбон "қироллик клуби" сафида бутунлай қолишни исташини маълум қилди, бироқ якуний қарор фақат раҳбариятга боғлиқлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 34 ёшда бўлган тажрибали дарвозабон жаҳон футболидаги энг кучли посбонлардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг Мадрид жамоаси билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар мўлжалланган. Саккиз йил аввал Лондондан Испания пойтахтига кўчиб ўтган футболчи ўзининг болаликдаги орзусини амалга оширганини таъкидлади.
Келажак ва клуб раҳбариятининг қарориТибаут Коуртоис берган интервюсида фаолиятини айнан Реал Мадрид сафида тугатиш энг катта мақсади эканини яширмади. "Ҳаммаси клуб нима хоҳлашига боғлиқ. Мен уларнинг қарорларини доим ҳурмат қиламан. Умид қиламанки, яна 4 ёки 5 йилдан кейин фаолиятимни айнан шу ерда якунлайман. Бу менинг орзуим", — деди белгиялик дарвозабон.
Шу билан бирга, Коуртоис замонавий футболнинг шафқатсиз қоидаларини ҳам яхши тушунади. 34 ёшли футболчи жамоаларда авлодлар алмашинуви табиий жараён эканини, аммо ўзининг ҳозирги спорт формаси ҳали бир неча йил юқори савияда ўйнашга имкон беришини ҳис қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, клубнинг узоқ муддатли режалари унинг тақдирини белгилаб беради.
Қийинчиликлардан қаҳрамонликкачаКоуртоиснинг Реал Мадриддаги йўли осон кечмаган. Дастлабки мавсумларда у мухлислар ва экспертлар томонидан танқидлар остида қолган эди. Бироқ вақт ўтиши билан у жамоанинг ажралмас бўлагига айланди. Айниқса, 2022-йилги Чемпионлар лигаси финалидаги қаҳрамонликлари уни клуб тарихидаги энг буюк дарвозабонлар қаторига қўшди.
Жорий мавсумда ҳам Тибаут Коуртоис ўзининг барқарор ўйинини намойиш этмоқда. Ла Лига доирасидаги 32 та учрашувда майдонга тушгани ва 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ишончли ҳаракатлари унинг ҳали ҳам дунёнинг биринчи рақамли посбонларидан бири эканини исботлади.
Агар Коуртоис ўзи айтганидек яна 5 йил давомида оқ либосда майдонга тушса, у 39 ёшгача Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилган кам сонли афсонавий футболчилар сафига қўшилади. Бу эса дарвозабондан нафақат маҳорат, балки юқори даражадаги интизом ва жисмоний тайёргарликни талаб этади.
…