Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Португалияга қарши майдонга тушади. Соат 22:00 да бошланадиган учрашувни «Зўр ТВ» телеканали орқали жонли эфирда томоша қилиш мумкин. Ўзбекистон бош мураббийи Фабио Каннаваро жамоани 3-4-3 тизимида майдонга туширди. Португалия эса 4-2-3-1 схемасини танлади. Захира футболчилари, Португалия бош мураббийи ва стадион номи тақдим этилган таркиб расмида кўрсатилмаган.
Ўзбекистоннинг асосий таркиби:
• Дарвозабон: А. Неъматов
• Ҳимоячилар: Р. Ашурматов, А. Абдуллаев, А. Ҳусанов
• Ярим ҳимоячилар: Ш. Насруллаев, О. Шукуров, О. Ҳамробеков, Б. Каримов
• Ҳужумчилар: А. Файзуллаев, Э. Шомуродов, А. Ғаниев
Португалиянинг асосий таркиби:
• Дарвозабон: Д. Кошта
• Ҳимоячилар: Ж. Канселу, Р. Диаш, Р. Вейга, Н. Мендеш
• Ярим ҳимоячилар: В. Феррейра, Ж. Невеш, П. Нету, Б. Фернандеш, Ж. Феликс
• Ҳужумчи: К. Роналду
Ўзбекистон ва Португалия баҳси соат 22:00 да бошланади. Учрашув «Зўр ТВ» телеканалида тўғридан-тўғри эфирга узатилади.
…