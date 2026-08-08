Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқди

·99·Спорт
Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқди
Қисқача

FIFA Жанни Инфантинонинг УЕФАда ишлаган даврида собиқ ходимасига товон пули тўлангани ҳақидаги айбловларни ҳақиқатга зид деб атаб, барча жараёнлар қонуний кечганини билдирди. Ташкилот Инфантинонинг ҳаракатлари юзасидан УЕФА ёки FIFA ходимларидан ҳеч қандай шикоят бўлмаганини таъкидлади. Те Телеграпҳ эса собиқ ходиманинг маоши 30 фоизга оширилгани, унга 6 хонали рақамларда компенсация ва МБА дастури учун 45 минг фунт тўлаб берилгани ҳақида хабар берган.

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) ташкилот президенти Жанни Инфантинонинг УЕФАда ишлаган даврида собиқ ходимасига товон пули тўлангани ҳақидаги айбловларга нисбатан расмий баёнот берди. Манбаларга кўра, ФИФА раҳбарияти ОАВда тарқалган бу хабарларни ҳақиқатга зид деб атади.

Аввалроқ Британиянинг The Telegraph нашри Инфантино УЕФА Бош котиби бўлган даврда собиқ севгилисига йирик миқдорда товон пули тўлатгани ва унинг қимматбаҳо ўқиш харажатларини қоплаб бергани ҳақида суриштирув эълон қилган эди.

ФИФАнинг расмий баёноти: «Ҳеч қандай шикоят бўлмаган»

Жаҳон футбол ташкилоти мазкур айбловларни кескин рад этиб, барча жараёнлар қонуний кечганини таъкидлади:

«ФИФА президенти Жанни Инфантино ушбу айбловларни тўлиқ рад этади, улар ҳақиқатга тўғри келмайди. Низом ёки қоидалар бузилгани ҳақидаги ҳар қандай тахминлар шунчаки туҳмат ҳисобланади.

УЕФА ёки ФИФАнинг бирор-бир ходими Инфантинонинг ҳаракатлари юзасидан ҳеч қачон шикоят қилмаган. Чунки у билан боғлиқ ҳеч қандай салбий ҳодиса содир бўлмаган.

Барча кадрлар бўйича қарорлар, жумладан, ишдан бўшатиш ва ишдан кетиш нафақаларини тўлаш ваколатли раҳбарлар томонидан амалдаги қоидаларга қатъий риоя қилинган ҳолда тасдиқланган», — дейилади ФИФАнинг расмий баёнотида.

Можаро негизида нима ётибди?

Эслатиб ўтамиз, The Telegraph нашри ўз суриштирувида Инфантино ва УЕФАнинг собиқ ходимаси ўртасидаги ишқий муносабатлар туфайли аёлнинг маоши 30 фоизга оширилгани, кейинчалик манфаатлар тўқнашуви ортидан УЕФА томонидан унга 6 хонали рақамларда компенсация ва MBA дастури учун 45 минг фунт тўлаб берилгани ҳақида хабар тарқатган эди.

ФИФАнинг ушбу раддиясидан сўнг воқеалар ривожи қай томонга ўзгариши футбол жамоатчилигининг диққат марказида бўлиб турибди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32Кристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқдаКристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)