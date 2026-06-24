Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айланди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарига айланди. У Ўзбекистонга қарши учрашувда икки гол урди ва мундиаллардаги голлари сонини 10 тага етказди.
Шу тариқа, Роналду узоқ йиллар давомида биринчи ўринда турган Эйсебиони ортда қолдирди. Португалия футболи афсонаси Жаҳон чемпионатларида жами 9 та гол урган эди.
Рейтингда Паулета 4 та гол билан учинчи ўринда турибди. Жозе Аугушту, Гонсалу Ramуш ва Жозе Торреш ҳисобида эса учтадан гол бор.
Португалиянинг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарлари:
• Криштиану Роналду — 10 та гол
• Эйсебио — 9 та гол
• Паулета — 4 та гол
• Жозе Аугушту — 3 та гол
• Гонсалу Ramуш — 3 та гол
• Жозе Торреш — 3 та гол
Роналду Ўзбекистонга қарши баҳсда дубл қайд этиб, терма жамоа тарихидаги яна бир рекордни ўз номига ёзиб қўйди.
…