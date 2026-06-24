Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айланди

·163·Спорт
Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айланди

Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарига айланди. У Ўзбекистонга қарши учрашувда икки гол урди ва мундиаллардаги голлари сонини 10 тага етказди.

Шу тариқа, Роналду узоқ йиллар давомида биринчи ўринда турган Эйсебиони ортда қолдирди. Португалия футболи афсонаси Жаҳон чемпионатларида жами 9 та гол урган эди.

Рейтингда Паулета 4 та гол билан учинчи ўринда турибди. Жозе Аугушту, Гонсалу Ramуш ва Жозе Торреш ҳисобида эса учтадан гол бор.

Португалиянинг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарлари:

• Криштиану Роналду — 10 та гол
• Эйсебио — 9 та гол
• Паулета — 4 та гол
• Жозе Аугушту — 3 та гол
• Гонсалу Ramуш — 3 та гол
• Жозе Торреш — 3 та гол

Роналду Ўзбекистонга қарши баҳсда дубл қайд этиб, терма жамоа тарихидаги яна бир рекордни ўз номига ёзиб қўйди.

Криштиану РоналдуПортугалияЎзбекистонЭйсебиоПаулетаЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Бугун, 01:09Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 00:34Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиКриштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиБугун, 00:22Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларЎзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларБугун, 00:08Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиПортугалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...