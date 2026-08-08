Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқда

·124·Ўзбекистон
Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқда
Қисқача

“Адолат” партияси таълим ва тиббиёт муассасаларига тегишли ер майдонлари ҳамда биноларни сотиш, хусусийлаштириш ёки бошқа шаклда бегоналаштиришни тақиқловчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқмоқда. Ташаббусга Тошкент шаҳридаги 243-мактаб биноси 2020 йилда ауксионсиз сотилгани, Боровский номидаги собиқ тиббиёт коллежи ва Низомий номидаги университет бинолари ҳамда ер майдонлари электрон савдога чиқарилгани сабаб бўлган.

Социал-демократик “Адолат” партияси таълим ва тиббиёт муассасаларига тегишли ер майдонлари ҳамда биноларни сотиш, хусусийлаштириш ёки бошқа шаклда тасарруфдан чиқаришни тақиқлашни таклиф қилди.

Партия бу ташаббусни мамлакатда мактаблар ва боғчаларга эҳтиёж юқори бўлиб турган бир пайтда таълим ва тиббиёт объектлари ерлари савдога қўйилаётгани билан изоҳламоқда. Айниқса, пойтахтда ер нархи юқори бўлган шароитда бундай ҳолатлар жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлмоқда.

Мисол сифатида Тошкент шаҳридаги 243-мактаб биноси 2020 йилда аукционсиз сотилгани, шунингдек, Боровский номидаги собиқ тиббиёт коллежи ва Низомий номидаги университет бинолари ҳамда ер майдонлари электрон савдога чиқарилгани тилга олинган.

“Адолат” партиясига кўра, бу фақат кўриниб турган ҳолатлар бўлиши мумкин. Охирги йилларда шунга ўхшаш яна қанча объект таълим ва тиббиёт баланси ҳисобидан чиқарилгани номаълум.

Партия ҳозирда таълим ва тиббиёт муассасалари ерлари ҳамда биноларини сотиш, хусусийлаштириш ёки бошқа шаклда бегоналаштиришни тақиқловчи қонун лойиҳаси ишлаб чиқилаётганини маълум қилди. Бундай ҳаракатлар учун жавобгарлик белгилаш ҳам таклиф этилмоқда.

Шунингдек, ҳукумат охирги йилларда таълим ва тиббиёт тизими балансидан чиқарилган барча объектларни тўлиқ хатловдан ўтказиши кераклиги таъкидланди. Агар қонунбузилишлар аниқланса, тегишли чоралар кўрилиши лозим.

Инвестиция киритиш шарти билан сотилган, аммо мажбуриятлар бажарилмаган ёки объектнинг мақсадли йўналиши ўзгартирилган ҳолатларда эса бундай бинолар ва ер майдонлари давлатга қайтарилиши таклиф қилинмоқда.

АдолатТошкентНизомий университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиБугун, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиБугун, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиБугун, 11:37Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиПрезидент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди