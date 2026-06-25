Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»

·31·Спорт
Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 3-турида Шотландия устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалабадан кейин жамоасининг ўйинига баҳо берди.

Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Бразилия футболчилари энди майдонда ягона жамоа сифатида ҳаракат қилмоқда. Бу эса мураббийлар штаби олдига қўйилган асосий вазифалардан бири бўлган.

«Ҳозир биз ҳақиқий жамоа сифатида ўйнаяпмиз. Бу бизнинг асосий мақсадимиз эди. Албатта, биз ҳали мукаммал эмасмиз ва яхшилашимиз керак бўлган жиҳатлар бор. Масалан, тўп назорати бизда бўлган пайтларда янада тезроқ ҳаракат қилишимиз мумкин», — деди Анчелотти.

Бразилия бош мураббийи жамоанинг турнир давомида сезиларли ўсишга эришганидан мамнун эканини ҳам яширмади. Унинг фикрича, плей-офф босқичида муваффақият қозониш учун айнан ҳозиргидай жипс ва кучли жамоа зарур.

«Мен хурсандман, чунки жамоа анча яхшиланди ва ҳозир жуда кучли кўриняпмиз. Плей-офф босқичида кучли бўлиш жуда муҳим. Бизда айнан шундай жамоа бор», — дея қўшимча қилди мураббий.

Анчелотти гуруҳ босқичидаги илк учрашув билан солиштирганда, футболчиларнинг ўйинида ижобий ўзгаришлар кўпайганини қайд этди.

«Биринчи ўйинга нисбатан хатоларимиз камайди, ўйин темпи ошди ва ҳужумдаги самарадорлигимиз яхшиланди», — деди у.

Маълумот учун, Бразилия миллий жамоаси гуруҳ босқичида 7 очко тўплади. «С» гуруҳида биринчи ўринни эгаллаган бразилияликлар плей-офф босқичига йўлланма олди.

Карло АнчелоттиБразилияШотландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 09:15Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 09:07Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Бугун, 08:46Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Бугун, 08:36Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Бугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»