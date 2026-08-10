КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқда

·29·Техно
КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқда
Қисқача

КАЛБ компанияси GAC электромобилларида батареяларнинг оммавий ишдан чиқиши ортидан ишлаб чиқариш назорати ва сифат талабларини кучайтиришга қаратилган кенг кўламли техник ислоҳотларни бошлади. Июл ойининг биринчи ярмида 177 А·ч сиғимдаги ЛФП-батареялар бўйича 182 та мурожаат қайд этилди, муаммо 213 000 га яқин машинага таъсир қилиши ва тахминан 4,7 фоиз ҳолатда юзага келиши мумкинлиги аниқланди.

Хитойнинг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси КАЛБ компанияси GAC электромобилларида батареяларнинг оммавий равишда ишдан чиқиши ортидан кенг кўламли ички техник ислоҳотларни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чора-тадбирлар ишлаб чиқариш назоратини кучайтириш, элементлар сифатига қўйиладиган талабларни ошириш ҳамда хомашё ва мижозлар билан ишлаш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммога GAC Аион автомобилларига ўрнатилган 177 А·ч сиғимдаги ЛФП-батареялардаги носозликлар сабаб бўлган. Июль ойининг биринчи ярмида Хитойнинг истеъмолчилар шикоятлари платформаларида нақ 182 та мурожаат қайд этилган. Потенциал жиҳатдан мазкур муаммо 213 000 га яқин машинага таъсир кўрсатиши мумкинлиги аниқланган бўлиб, носозлик тахминан 4,7 фоиз ҳолатларда юзага келгани маълум қилинди.

Сифатни назорат қилишнинг янги стандартлари

Юзага келган вазиятдан сўнг GAC компанияси аккумуляторлар кафолат муддатини саккиз йил ёки 300 000 километргача узайтирди. Ўз навбатида, КАЛБ носозликларни бартараф этиш учун бепул диагностика ва хизмат кўрсатиш мажбуриятини олди. Ишлаб чиқарувчи келгусида бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида технологик жараёнларни қатъий назорат остига олмоқда.

Жумладан, КАЛБ электрод қопламасининг қалинлиги ва зичлигини назорат қилишни сезиларли даражада кучайтирди. Эндиликда сирт зичлигининг оғиш чегараси қатъий равишда ±1,5 фоиз доирасида бўлиши шарт. Бу батареяларнинг узоқ муддатли барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ишлаб чиқариш ва хомашё аудити

Технологик жараёнларни такомиллаштириш доирасида электролитни қуйиш вақтида намлик ва шудринг нуқтасини назорат қилиш ҳам кучайтирилди. Агар илгари намуналарни кундалик танланма текширувдан ўтказиш билан чекланилган бўлса, эндиликда ҳар бир ишлаб чиқарилган рулон алоҳида таҳлил қилинади.

Шунингдек, компания 2022–2023 йилларда харид қилинган хомашё, елимлар, изоляция материаллари ва қўшимчалар захирасини тўлиқ аудитдан ўтказмоқда. Ушбу чораларнинг барчаси глобал миқёсда электромобиллар индустриясида хавфсизлик стандартларини янада юксалтиришга хизмат қилади.

КАЛБGACЭлектромобилАккумуляторТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаКаталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаБугун, 18:30ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиБугун, 17:59Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди