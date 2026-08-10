КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқда
КАЛБ компанияси GAC электромобилларида батареяларнинг оммавий ишдан чиқиши ортидан ишлаб чиқариш назорати ва сифат талабларини кучайтиришга қаратилган кенг кўламли техник ислоҳотларни бошлади. Июл ойининг биринчи ярмида 177 А·ч сиғимдаги ЛФП-батареялар бўйича 182 та мурожаат қайд этилди, муаммо 213 000 га яқин машинага таъсир қилиши ва тахминан 4,7 фоиз ҳолатда юзага келиши мумкинлиги аниқланди.
Хитойнинг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси КАЛБ компанияси GAC электромобилларида батареяларнинг оммавий равишда ишдан чиқиши ортидан кенг кўламли ички техник ислоҳотларни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чора-тадбирлар ишлаб чиқариш назоратини кучайтириш, элементлар сифатига қўйиладиган талабларни ошириш ҳамда хомашё ва мижозлар билан ишлаш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммога GAC Аион автомобилларига ўрнатилган 177 А·ч сиғимдаги ЛФП-батареялардаги носозликлар сабаб бўлган. Июль ойининг биринчи ярмида Хитойнинг истеъмолчилар шикоятлари платформаларида нақ 182 та мурожаат қайд этилган. Потенциал жиҳатдан мазкур муаммо 213 000 га яқин машинага таъсир кўрсатиши мумкинлиги аниқланган бўлиб, носозлик тахминан 4,7 фоиз ҳолатларда юзага келгани маълум қилинди.
Сифатни назорат қилишнинг янги стандартлариЮзага келган вазиятдан сўнг GAC компанияси аккумуляторлар кафолат муддатини саккиз йил ёки 300 000 километргача узайтирди. Ўз навбатида, КАЛБ носозликларни бартараф этиш учун бепул диагностика ва хизмат кўрсатиш мажбуриятини олди. Ишлаб чиқарувчи келгусида бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида технологик жараёнларни қатъий назорат остига олмоқда.
Жумладан, КАЛБ электрод қопламасининг қалинлиги ва зичлигини назорат қилишни сезиларли даражада кучайтирди. Эндиликда сирт зичлигининг оғиш чегараси қатъий равишда ±1,5 фоиз доирасида бўлиши шарт. Бу батареяларнинг узоқ муддатли барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Ишлаб чиқариш ва хомашё аудитиТехнологик жараёнларни такомиллаштириш доирасида электролитни қуйиш вақтида намлик ва шудринг нуқтасини назорат қилиш ҳам кучайтирилди. Агар илгари намуналарни кундалик танланма текширувдан ўтказиш билан чекланилган бўлса, эндиликда ҳар бир ишлаб чиқарилган рулон алоҳида таҳлил қилинади.
Шунингдек, компания 2022–2023 йилларда харид қилинган хомашё, елимлар, изоляция материаллари ва қўшимчалар захирасини тўлиқ аудитдан ўтказмоқда. Ушбу чораларнинг барчаси глобал миқёсда электромобиллар индустриясида хавфсизлик стандартларини янада юксалтиришга хизмат қилади.
…