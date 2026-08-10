Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқда
Дисковеред Материалс сунъий интеллект агентлари ёрдамида микрочипларнинг қизишини камайтирадиган ва иссиқликни самаралироқ тарқатадиган янги материалларни изламоқда. Компания Й Комбинатор дастуридан ўтгач, Лигҳцпеед Индиа Партнерс бошчилигида 9 миллион долларлик сеед-инвестиция раундини ёпди, лойиҳага Пеак ХВ Партнерс, Пол Грем, Гокул Ражарам ва Тариқ Шипар ҳам сармоя киритди.
Сунъий интеллект вазифаларини бажарувчи замонавий чиплар жуда кучли қизиши сабабли маълумотлар марказлари кўп электр энергияси сарфламоқда ва мураккаб совутиш тизимларини талаб қилмоқда. TechCrunch нашри хабар беришича, ушбу муаммони бартараф этиш учун тадбиркорлар яна сунъий интеллектнинг ўзига мурожаат қилмоқда. Дисдисковеред Материалс номли стартап янада самарали интеграл микросхемаларни яратиш учун янги материалларни топишда сунъий интеллект агентларидан фойдаланиш режасини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги корхона Й Комбинатор дастуридан муваффақиятли ўтгач, Lightsпеед Индиа Партнерс бошчилигида 9 миллион долларлик сеед-инвестиция раундини ёпганини маълум қилди. Шунингдек, лойиҳага Пеак ХВ Партнерс ҳамда таниқли фаришта инвесторлар Пол Грем, Гокул Ражарам ва Тариқ Шипар сармоя киритган. Компанияга асос солган Адвайт Сридҳар ва Акаш Ramдас ўз тажрибаларини бирлаштирган: Ramдас Стенфорд университетида материалшунослик фанлари доктори илмий даражасини олган бўлса, Сридҳар Персона AI ва Лума Лабс компанияларида агентлар устида ишлаган.
Сунъий интеллект ёрдамида материалларни қидириш жараёниАсосчилар Anthropic моделларидан махсус дастурий таъминотда фойдаланган ҳолда янги материаллар ғояларини яратиш қувурини ишлаб чиқдилар. Шундан сўнг улар номзод материалларнинг ҳақиқатан ҳам қизиқиш уйғотишини текшириш учун ўзлари ўргатган фундаментал физика моделларини ишга туширадилар. Сридарнинг сўзларига кўра, Ramдас ўзининг докторлик диссертацияси даврида кунига тахминан 20 та тахминни текширган бўлса, бугунги кунда ушбу агентлар булутда куну тун ишлаётгани туфайли минглаб ғояларни синовдан ўтказишмоқда.
Дисковеред Материалс компанияси бугунги кунда юзлаб янги материаллар намуналарини, шунингдек, илғор моделларнинг ушбу вазифани қандай уддалаётганини кузатишга мўлжалланган Материал Дисковерй Бенч платформасини тақдим этди. МатНех, SandboxAQ ва КуспАИ каби компаниялар ҳам шундай ташаббусларни бошлаган бўлса-да, Дисковеред Материалс яримўтказгич материалларининг иссиқлик муаммоларига алоҳида эътибор қаратиш орқали муваффақият қозонишга умид қилмоқда.
Муҳандислик қийинчиликлари ва истиқболларСтартап аллақачон йирик чип ишлаб чиқарувчилар фойдаланадиган мавжуд материалларнинг хусусиятларига мос келадиган бир нечта янги моддаларни кашф этганини даъво қилмоқда, бироқ тафсилотларни ошкор қилмаяпти. Асосий муҳандислик муаммоларидан бири шундаки, иссиқлик ҳосил бўлишини камайтирадиган ёки уни тарқатиб юборадиган материал топилган тақдирда ҳам, ундан чип ясаш жуда қийин бўлиши ёки унинг электр хусусиятлари пасайиб кетиши мумкин.
Инвестиция раундини бошқарган Lightsпеед ҳамкори Ҳемант Мохапатранинг таъкидлашича, бу атом тузилмалари билан ўйналадиган ўзига хос жумбоққа ўхшайди. Материал фақатгина барча хусусиятлар бир вақтнинг ўзида мос келгандагина реал ҳаётда фойдали бўлади. Мохапатранинг фикрича, моделлар такомиллашиб бориши билан янги моддаларни башорат қилиш бизнеси оддий хизмат турига айланади, аммо Дисковеред Материалс афзаллиги асосчиларнинг чуқур тажрибаси ва тезкор тажриба ўтказиш имкониятидадир.
…