Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқда

·32·Техно
Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқда
Қисқача

Дисковеред Материалс сунъий интеллект агентлари ёрдамида микрочипларнинг қизишини камайтирадиган ва иссиқликни самаралироқ тарқатадиган янги материалларни изламоқда. Компания Й Комбинатор дастуридан ўтгач, Лигҳцпеед Индиа Партнерс бошчилигида 9 миллион долларлик сеед-инвестиция раундини ёпди, лойиҳага Пеак ХВ Партнерс, Пол Грем, Гокул Ражарам ва Тариқ Шипар ҳам сармоя киритди.

Сунъий интеллект вазифаларини бажарувчи замонавий чиплар жуда кучли қизиши сабабли маълумотлар марказлари кўп электр энергияси сарфламоқда ва мураккаб совутиш тизимларини талаб қилмоқда. TechCrunch нашри хабар беришича, ушбу муаммони бартараф этиш учун тадбиркорлар яна сунъий интеллектнинг ўзига мурожаат қилмоқда. Дисдисковеред Материалс номли стартап янада самарали интеграл микросхемаларни яратиш учун янги материалларни топишда сунъий интеллект агентларидан фойдаланиш режасини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги корхона Й Комбинатор дастуридан муваффақиятли ўтгач, Lightsпеед Индиа Партнерс бошчилигида 9 миллион долларлик сеед-инвестиция раундини ёпганини маълум қилди. Шунингдек, лойиҳага Пеак ХВ Партнерс ҳамда таниқли фаришта инвесторлар Пол Грем, Гокул Ражарам ва Тариқ Шипар сармоя киритган. Компанияга асос солган Адвайт Сридҳар ва Акаш Ramдас ўз тажрибаларини бирлаштирган: Ramдас Стенфорд университетида материалшунослик фанлари доктори илмий даражасини олган бўлса, Сридҳар Персона AI ва Лума Лабс компанияларида агентлар устида ишлаган.

Сунъий интеллект ёрдамида материалларни қидириш жараёни

Асосчилар Anthropic моделларидан махсус дастурий таъминотда фойдаланган ҳолда янги материаллар ғояларини яратиш қувурини ишлаб чиқдилар. Шундан сўнг улар номзод материалларнинг ҳақиқатан ҳам қизиқиш уйғотишини текшириш учун ўзлари ўргатган фундаментал физика моделларини ишга туширадилар. Сридарнинг сўзларига кўра, Ramдас ўзининг докторлик диссертацияси даврида кунига тахминан 20 та тахминни текширган бўлса, бугунги кунда ушбу агентлар булутда куну тун ишлаётгани туфайли минглаб ғояларни синовдан ўтказишмоқда.

Дисковеред Материалс компанияси бугунги кунда юзлаб янги материаллар намуналарини, шунингдек, илғор моделларнинг ушбу вазифани қандай уддалаётганини кузатишга мўлжалланган Материал Дисковерй Бенч платформасини тақдим этди. МатНех, SandboxAQ ва КуспАИ каби компаниялар ҳам шундай ташаббусларни бошлаган бўлса-да, Дисковеред Материалс яримўтказгич материалларининг иссиқлик муаммоларига алоҳида эътибор қаратиш орқали муваффақият қозонишга умид қилмоқда.

Муҳандислик қийинчиликлари ва истиқболлар

Стартап аллақачон йирик чип ишлаб чиқарувчилар фойдаланадиган мавжуд материалларнинг хусусиятларига мос келадиган бир нечта янги моддаларни кашф этганини даъво қилмоқда, бироқ тафсилотларни ошкор қилмаяпти. Асосий муҳандислик муаммоларидан бири шундаки, иссиқлик ҳосил бўлишини камайтирадиган ёки уни тарқатиб юборадиган материал топилган тақдирда ҳам, ундан чип ясаш жуда қийин бўлиши ёки унинг электр хусусиятлари пасайиб кетиши мумкин.

Инвестиция раундини бошқарган Lightsпеед ҳамкори Ҳемант Мохапатранинг таъкидлашича, бу атом тузилмалари билан ўйналадиган ўзига хос жумбоққа ўхшайди. Материал фақатгина барча хусусиятлар бир вақтнинг ўзида мос келгандагина реал ҳаётда фойдали бўлади. Мохапатранинг фикрича, моделлар такомиллашиб бориши билан янги моддаларни башорат қилиш бизнеси оддий хизмат турига айланади, аммо Дисковеред Материалс афзаллиги асосчиларнинг чуқур тажрибаси ва тезкор тажриба ўтказиш имкониятидадир.

Сунъий интеллектМикрочипларТехнологияларСтартапларИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаКаталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаБугун, 18:30ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиБугун, 17:59КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди