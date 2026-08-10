Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушди

·53·Техно
Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушди
Қисқача

Google Play АҚШдаги фойдаланувчиларга иловалар, ўйинлар, обуналар ва бошқа рақамли контентлар учун Venmo орқали тўлаш имконини берди. Харидорлар Venmo ҳамёнидан ёки унга уланган банк ҳисобварақлари ва карталаридан фойдаланиши, шунингдек, контент яратувчиларга чойвача бериши ва мунтазам обуналар ҳақини тўлаши мумкин. Venmo аккаунтини Google Play профилидаги тўлов усуллари бўлими орқали улаш мумкин.

Google компанияси ўзининг Google Play рақамли дўконида фойдаланувчилар учун янги молиявий имкониятни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, энди АҚШдаги фойдаланувчилар иловалар, ўйинлар, обуналар ва бошқа рақамли контентлар учун тўловларни амалга оширишда машҳур Venmo хизматидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Ушбу янгилик рақамли харидлар жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функцияга кўра, харидорлар ўзларининг Venmo ҳамёнидан ёки унга уланган банк ҳисобварақлари ва карталаридан бевосита фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Шунингдек, мазкур усул орқали турли иловалар доирасида контент яратувчиларга чойвача (тип) бериш ва мунтазам обуналар учун ҳақ тўлаш ҳам таъминланади. Фойдаланувчилар Venmo аккаунтини ўз профилларининг тўлов усуллари бўлими орқали осонгина улашлари мумкин.

Рақамли тўловлар экотизимининг кенгайиши

Ҳозирги кунда Google Play фойдаланувчиларга турли хил молиявий воситаларни таклиф этиб келмоқда. Платформада аллақачон PayPal ва Cash App каби рақамли ҳамёнлар, шунингдек, Американ Эхпресс, Visa, Mastercard, Дисковер ҳамда ЖКБ каби етакчи тўлов тизимларининг банк карталари қўллаб-қувватланади. АҚШдан ташқаридаги ҳудудларда эса компания рақамли харидлар учун яқин атрофдаги дўконлар орқали нақд пулда тўлаш имкониятларини ҳам синовдан ўтказиб келмоқда.

Мазкур қадам мобил иловалар бозорида рақамли транзакциялар ҳажми жадал ошиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Сенсор Товер таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб фойдаланувчиларнинг iOS ва Google Play дўконларидаги илова ичидаги харидларга сарфлаган умумий маблағи сезиларли даражада ўсган. 2025-йилда бу кўрсаткич 167 миллиард доллардан ошиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 10,6 фоизга кўпайган.

Google PlayVenmoРақамли тўловларИловалар бозориСенсор Товер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаКаталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаБугун, 18:30ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиБугун, 17:59КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди