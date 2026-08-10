Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушди
Google Play АҚШдаги фойдаланувчиларга иловалар, ўйинлар, обуналар ва бошқа рақамли контентлар учун Venmo орқали тўлаш имконини берди. Харидорлар Venmo ҳамёнидан ёки унга уланган банк ҳисобварақлари ва карталаридан фойдаланиши, шунингдек, контент яратувчиларга чойвача бериши ва мунтазам обуналар ҳақини тўлаши мумкин. Venmo аккаунтини Google Play профилидаги тўлов усуллари бўлими орқали улаш мумкин.
Google компанияси ўзининг Google Play рақамли дўконида фойдаланувчилар учун янги молиявий имкониятни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, энди АҚШдаги фойдаланувчилар иловалар, ўйинлар, обуналар ва бошқа рақамли контентлар учун тўловларни амалга оширишда машҳур Venmo хизматидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Ушбу янгилик рақамли харидлар жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функцияга кўра, харидорлар ўзларининг Venmo ҳамёнидан ёки унга уланган банк ҳисобварақлари ва карталаридан бевосита фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Шунингдек, мазкур усул орқали турли иловалар доирасида контент яратувчиларга чойвача (тип) бериш ва мунтазам обуналар учун ҳақ тўлаш ҳам таъминланади. Фойдаланувчилар Venmo аккаунтини ўз профилларининг тўлов усуллари бўлими орқали осонгина улашлари мумкин.
Рақамли тўловлар экотизимининг кенгайишиҲозирги кунда Google Play фойдаланувчиларга турли хил молиявий воситаларни таклиф этиб келмоқда. Платформада аллақачон PayPal ва Cash App каби рақамли ҳамёнлар, шунингдек, Американ Эхпресс, Visa, Mastercard, Дисковер ҳамда ЖКБ каби етакчи тўлов тизимларининг банк карталари қўллаб-қувватланади. АҚШдан ташқаридаги ҳудудларда эса компания рақамли харидлар учун яқин атрофдаги дўконлар орқали нақд пулда тўлаш имкониятларини ҳам синовдан ўтказиб келмоқда.
Мазкур қадам мобил иловалар бозорида рақамли транзакциялар ҳажми жадал ошиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Сенсор Товер таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб фойдаланувчиларнинг iOS ва Google Play дўконларидаги илова ичидаги харидларга сарфлаган умумий маблағи сезиларли даражада ўсган. 2025-йилда бу кўрсаткич 167 миллиард доллардан ошиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 10,6 фоизга кўпайган.
…