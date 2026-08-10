Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкин

·0·Спорт
Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкин

Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлмиш Ливерпул клуби эгалик тузилмасида жиддий ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Sky News нашрининг хабар беришича, дунёнинг энг бадавлат кишиларидан бири, Amazon асосчиси Jeff Bezos мерсисайдликлар сафида озчиликдаги улушни сотиб олиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур келишув дунё миқёсидаги энг нуфузли футбол клубларидан бири бўлган Анфиелд жамоасининг келажагига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Jeff Bezos ушбу жараёнда нуфузли миллиардерлар консорциуми таркибида ҳаракат қилмоқда. Хабарларга кўра, мазкур гуруҳ инглиз клубининг қарийб учдан бир қисмини сотиб олишни режалаштирган.

Инвестиция консорциуми ва янги шериклар

Goal.com сайтининг ёзишича, ушбу сармоявий гуруҳга Амит Бҳатиа бошчилик қилмоқда. Шунингдек, консорциум таркибидан Facebook асосчиларидан бири Эдуардо Саверин ҳам ўрин олган. Амит Бҳатиа спорт бизнесида етарли тажрибага эга бўлиб, у илгари Квинс Парк Рейнжерс клубида ҳам муайян улушга эгалик қилган эди.

Ҳозирда клубга эгалик қилувчи Фенвай Sportс Груп (ФСГ) компанияси ташқи инвестицияларни жалб қилишга очиқлигини бир неча бор маълум қилган эди. Расмий баёнотда таъкидланишича, Амит Бҳатиа бошчилигидаги инвестицион гуруҳ Ливерпул клубига стратегик сармоя киритиш истагини билдирган ва томонлар музокараларни жадал давом эттирмоқда.

Молиявий имкониятлар ва рақобат

Агар ушбу битим муваффақиятли якунланса, Ливерпул жамоаси Манчестер Сити ва Нюкасл Юнайтед каби давлат даражасидаги бойликка эга клублар билан рақобатда кучли молиявий ёрдамга эга бўлади. Форбес маълумотларига кўра, Jeff Bezosнинг шахсий бойлиги 280 миллиард доллардан ошади ва миллиардер аввалроқ NFL жамоаларига ҳам қизиқиш билдирган эди.

ФСГ компанияси бошқаруви даврида Ливерпул оғир молиявий аҳволдан қутқарилиб, Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида йирик ғалабаларга эришган эди. Янги ҳамкорларнинг келиши эса клубнинг глобал миқёсдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Расмий эълон шу ҳафта охиригача берилиши эҳтимоли юқори.

ЛиверпулJeff BezosАнглия Премер-лигасиФСГФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)