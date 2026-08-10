Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкин
Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлмиш Ливерпул клуби эгалик тузилмасида жиддий ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Sky News нашрининг хабар беришича, дунёнинг энг бадавлат кишиларидан бири, Amazon асосчиси Jeff Bezos мерсисайдликлар сафида озчиликдаги улушни сотиб олиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур келишув дунё миқёсидаги энг нуфузли футбол клубларидан бири бўлган Анфиелд жамоасининг келажагига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Jeff Bezos ушбу жараёнда нуфузли миллиардерлар консорциуми таркибида ҳаракат қилмоқда. Хабарларга кўра, мазкур гуруҳ инглиз клубининг қарийб учдан бир қисмини сотиб олишни режалаштирган.
Инвестиция консорциуми ва янги шерикларGoal.com сайтининг ёзишича, ушбу сармоявий гуруҳга Амит Бҳатиа бошчилик қилмоқда. Шунингдек, консорциум таркибидан Facebook асосчиларидан бири Эдуардо Саверин ҳам ўрин олган. Амит Бҳатиа спорт бизнесида етарли тажрибага эга бўлиб, у илгари Квинс Парк Рейнжерс клубида ҳам муайян улушга эгалик қилган эди.
Ҳозирда клубга эгалик қилувчи Фенвай Sportс Груп (ФСГ) компанияси ташқи инвестицияларни жалб қилишга очиқлигини бир неча бор маълум қилган эди. Расмий баёнотда таъкидланишича, Амит Бҳатиа бошчилигидаги инвестицион гуруҳ Ливерпул клубига стратегик сармоя киритиш истагини билдирган ва томонлар музокараларни жадал давом эттирмоқда.
Молиявий имкониятлар ва рақобатАгар ушбу битим муваффақиятли якунланса, Ливерпул жамоаси Манчестер Сити ва Нюкасл Юнайтед каби давлат даражасидаги бойликка эга клублар билан рақобатда кучли молиявий ёрдамга эга бўлади. Форбес маълумотларига кўра, Jeff Bezosнинг шахсий бойлиги 280 миллиард доллардан ошади ва миллиардер аввалроқ NFL жамоаларига ҳам қизиқиш билдирган эди.
ФСГ компанияси бошқаруви даврида Ливерпул оғир молиявий аҳволдан қутқарилиб, Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида йирик ғалабаларга эришган эди. Янги ҳамкорларнинг келиши эса клубнинг глобал миқёсдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Расмий эълон шу ҳафта охиригача берилиши эҳтимоли юқори.
…