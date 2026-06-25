Гарри Кейн қандай сардор? Гари Паллистер Англия терма жамоаси етакчисини афсоналар билан солиштирди

·24·Спорт
Гарри Кейн қандай сардор? Гари Паллистер Англия терма жамоаси етакчисини афсоналар билан солиштирди

Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн бугунги кунда жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири ҳисобланса-да, унинг сардорлик услуби кўплаб баҳсларга сабаб бўлмоқда. Собиқ футболчи Гари Паллистер Goal.com нашрига берган интервюсида Кейннинг етакчилик қобилиятини таҳлил қилиб, уни ўтмишдаги афсонавий сардорлар билан солиштирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Паллистернинг фикрича, Гарри Кейн майдонда бақир-чақир қиладиган ёки жамоадошларига доимий кўрсатма берадиган етакчи эмас. У кўпроқ ўз ҳаракатлари ва профессионализми билан ўрнак бўлишга интилади. Бу услуб Челси афсонаси Джон Террй ёки Манчестер Юнайтеднинг собиқ сардори Рой Кеане каби вокал етакчилардан тубдан фарқ қилади. Кейн кийиниш хонасида ёки майдонда ҳиссиётларга берилишдан кўра, диққатини ўзининг асосий вазифаси — гол уришга қаратишни афзал кўради.

Сардорлик фалсафаси: Нутқдан кўра амалиёт муҳим

Футбол оламида сардорлик вазифасини бажаришнинг ягона қолипи йўқ. Айрим сардорлар руҳан босим ўтказиш орқали жамоани олға бошласа, Кейн каби ўйинчилар ўз маҳорати билан жамоадошларини руҳлантиради. Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида 81 та гол уришга улгурган ҳужумчи Петер Шилтоннинг 125 та ўйинлик рекордини янгилашга яқин турибди. Паллистер айнан шу жиҳатни таъкидлаб, Кейннинг натижалари жамоа учун энг катта мотивация эканини айтди.

Шунга қарамай, мутахассис сардорлик боғичи учун майдон марказидаги ўйинчилар кўпроқ мос келишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, марказий ҳимоячи ёки ярим ҳимоячи бутун майдонни кўриб туриш имкониятига эга бўлади. “Менимча, агар жамоада бошқа муносиб номзод бўлмаса, боғич ҳужумчига берилади. Идеал ҳолда эса бу ролни Рой Кеане ёки Патрик Виеира каби ўйин тизгинини ушлаб турадиган марказий зонадаги футболчилар бажариши керак”, дейди Паллистер.

Томас Тухель ва 2026-йилги Жаҳон чемпионати

Яқинда Англия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган Томас Тухель учун 2026-йилги Жаҳон чемпионати асосий синов бўлади. Паллистер Кейннинг ушбу турнирда сардор сифатида қатнашиши борасида тўхталар экан, мураббийнинг танлови жамоавий муҳитга қандай таъсир қилиши ҳақида мулоҳаза юритди. Кейннинг Бавария сафидаги ўтган мавсумда 61 та гол уриши унинг спорт формаси ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Кейннинг услуби қизиқарли мавзу, сабаби миллий терма жамоамизда ҳам сардорлик масаласи кўпинча тажрибали ҳужумчилар зиммасига тушади. Кейннинг “камгап етакчи” сифатидаги образи замонавий футболда янгича тенденция бўлиб, у жисмоний кучдан кўра интеллектуал ва техник устунликка таянади. Якунда Паллистер Гарри Кейн ўзига хос сардор эканини, аммо у ҳеч қачон майдонда “ваҳший” етакчи бўла олмаслигини тан олди.

Гарри КейнАнглияТомас ТухельБаварияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 12:43Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Бугун, 12:38Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Бугун, 12:19Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиЮрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиБугун, 12:14Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБосния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди