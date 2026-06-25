Гарри Кейн қандай сардор? Гари Паллистер Англия терма жамоаси етакчисини афсоналар билан солиштирди
Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн бугунги кунда жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири ҳисобланса-да, унинг сардорлик услуби кўплаб баҳсларга сабаб бўлмоқда. Собиқ футболчи Гари Паллистер Goal.com нашрига берган интервюсида Кейннинг етакчилик қобилиятини таҳлил қилиб, уни ўтмишдаги афсонавий сардорлар билан солиштирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Паллистернинг фикрича, Гарри Кейн майдонда бақир-чақир қиладиган ёки жамоадошларига доимий кўрсатма берадиган етакчи эмас. У кўпроқ ўз ҳаракатлари ва профессионализми билан ўрнак бўлишга интилади. Бу услуб Челси афсонаси Джон Террй ёки Манчестер Юнайтеднинг собиқ сардори Рой Кеане каби вокал етакчилардан тубдан фарқ қилади. Кейн кийиниш хонасида ёки майдонда ҳиссиётларга берилишдан кўра, диққатини ўзининг асосий вазифаси — гол уришга қаратишни афзал кўради.
Сардорлик фалсафаси: Нутқдан кўра амалиёт муҳимФутбол оламида сардорлик вазифасини бажаришнинг ягона қолипи йўқ. Айрим сардорлар руҳан босим ўтказиш орқали жамоани олға бошласа, Кейн каби ўйинчилар ўз маҳорати билан жамоадошларини руҳлантиради. Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида 81 та гол уришга улгурган ҳужумчи Петер Шилтоннинг 125 та ўйинлик рекордини янгилашга яқин турибди. Паллистер айнан шу жиҳатни таъкидлаб, Кейннинг натижалари жамоа учун энг катта мотивация эканини айтди.
Шунга қарамай, мутахассис сардорлик боғичи учун майдон марказидаги ўйинчилар кўпроқ мос келишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, марказий ҳимоячи ёки ярим ҳимоячи бутун майдонни кўриб туриш имкониятига эга бўлади. “Менимча, агар жамоада бошқа муносиб номзод бўлмаса, боғич ҳужумчига берилади. Идеал ҳолда эса бу ролни Рой Кеане ёки Патрик Виеира каби ўйин тизгинини ушлаб турадиган марказий зонадаги футболчилар бажариши керак”, дейди Паллистер.
Томас Тухель ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатиЯқинда Англия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган Томас Тухель учун 2026-йилги Жаҳон чемпионати асосий синов бўлади. Паллистер Кейннинг ушбу турнирда сардор сифатида қатнашиши борасида тўхталар экан, мураббийнинг танлови жамоавий муҳитга қандай таъсир қилиши ҳақида мулоҳаза юритди. Кейннинг Бавария сафидаги ўтган мавсумда 61 та гол уриши унинг спорт формаси ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Кейннинг услуби қизиқарли мавзу, сабаби миллий терма жамоамизда ҳам сардорлик масаласи кўпинча тажрибали ҳужумчилар зиммасига тушади. Кейннинг “камгап етакчи” сифатидаги образи замонавий футболда янгича тенденция бўлиб, у жисмоний кучдан кўра интеллектуал ва техник устунликка таянади. Якунда Паллистер Гарри Кейн ўзига хос сардор эканини, аммо у ҳеч қачон майдонда “ваҳший” етакчи бўла олмаслигини тан олди.
…