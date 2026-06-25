Алексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқда
Аёллар футболи оламида чинакам сенсация юз берди: икки карра “Олтин то“п” соҳибаси ва Барселона афсонаси Алексия Путеляс фаолиятини Англияда давом эттирадиган бо“лмоқда. Испаниялик юлдуз Каталония клубидаги 14 йиллик муваффақиятли даврдан со“нг, кутилмаганда Лондон Сити Лаёнесс жамоаси билан келишувга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига ко“рай, Путеляс Барселона билан хайрлашгач, унинг олдида бир қанча нуфузли таклифлар, жумладан, АҚШнинг НВСЛ лигасидан чорловлар бор эди. Бироқ футболчи Европада қолишни ва о“з ватани Испанияга яқинроқ ҳудудда то“п суришни афзал ко“рди. Лондон клуби лойиҳаси унинг учун энг жозибадор вариант бо“либ чиқди.
Янги чақириқ ва стратегик мақсадларПутеляснинг танловига та“сир қилган асосий омиллардан бири — унинг қадрдон жамоаси Барселонага қарши майдонга тушишни истамаслигидир. У Европанинг бошқа гранд клубларига о“тиш орқали каталонияликлар билан рақобатлашишдан қочишга қарор қилди. Лондон Сити Лаёнесс эса айни дамда шаклланиш жараёнида бо“лган, аммо улкан амбицияларга эга жамоа ҳисобланади.
Ушбу трансфер Лондон клубининг миллиардер эгаси Мишел Кангнинг катта режалари маҳсулидир. Канг хоним о“з жамоасини Аёллар Чемпионлар лигасида доминант кучга айлантиришни мақсад қилган. Клуб о“зининг дебют мавсумини олтинчи о“ринда якунлаган бо“лса-да, янги қурилаётган замонавий машг“улот базаси ва профессионал инфратузилма Путелясни о“зига жалб қила олди.
Алексия Путеляс ушбу трансферни 2027-йилги Жаҳон чемпионати ва 2028-йилги Олимпиада о“йинларига тайёргарликнинг муҳим босқичи деб билмоқда. Англия Аёллар Суперлигасининг юқори рақобат муҳити 2023-йилги жаҳон чемпионига о“зининг узоқ йиллик “комфорт зонаси“дан чиқиш ва янги чо“ққиларни забт этиш имконини беради.
Барселона бог“лами Лондонда давом этадиКлуб раҳбарияти Путеляснинг янги муҳитга мослашишини осонлаштириш учун яна бир шов-шувли трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Ма“лумотларга ко“ра, Лондон Сити Лаёнесс Барселонанинг яна бир етакчи ҳимоячиси Мапи Леон билан ҳам шартнома имзолашга яқин турибди. Бу эса икки собиқ жамоадошнинг Лондонда яна бирга то“п суришини англатади.
Путеляснинг Барселонадаги фаолияти давомида қо“лга киритган о“нлаб совринлари ва шахсий ютуқлари уни аёллар футболи тарихидаги энг буюк о“йинчилардан бирига айлантирган. Эндиликда у о“з тажрибасини Англия футболини ривожлантиришга ва Лондон клубини янги босқичга олиб чиқишга сарфлайди.
…