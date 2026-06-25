Алексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқда

·48·Спорт
Алексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқда

Аёллар футболи оламида чинакам сенсация юз берди: икки карра “Олтин то“п” соҳибаси ва Барселона афсонаси Алексия Путеляс фаолиятини Англияда давом эттирадиган бо“лмоқда. Испаниялик юлдуз Каталония клубидаги 14 йиллик муваффақиятли даврдан со“нг, кутилмаганда Лондон Сити Лаёнесс жамоаси билан келишувга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига ко“рай, Путеляс Барселона билан хайрлашгач, унинг олдида бир қанча нуфузли таклифлар, жумладан, АҚШнинг НВСЛ лигасидан чорловлар бор эди. Бироқ футболчи Европада қолишни ва о“з ватани Испанияга яқинроқ ҳудудда то“п суришни афзал ко“рди. Лондон клуби лойиҳаси унинг учун энг жозибадор вариант бо“либ чиқди.

Янги чақириқ ва стратегик мақсадлар

Путеляснинг танловига та“сир қилган асосий омиллардан бири — унинг қадрдон жамоаси Барселонага қарши майдонга тушишни истамаслигидир. У Европанинг бошқа гранд клубларига о“тиш орқали каталонияликлар билан рақобатлашишдан қочишга қарор қилди. Лондон Сити Лаёнесс эса айни дамда шаклланиш жараёнида бо“лган, аммо улкан амбицияларга эга жамоа ҳисобланади.

Ушбу трансфер Лондон клубининг миллиардер эгаси Мишел Кангнинг катта режалари маҳсулидир. Канг хоним о“з жамоасини Аёллар Чемпионлар лигасида доминант кучга айлантиришни мақсад қилган. Клуб о“зининг дебют мавсумини олтинчи о“ринда якунлаган бо“лса-да, янги қурилаётган замонавий машг“улот базаси ва профессионал инфратузилма Путелясни о“зига жалб қила олди.

Алексия Путеляс ушбу трансферни 2027-йилги Жаҳон чемпионати ва 2028-йилги Олимпиада о“йинларига тайёргарликнинг муҳим босқичи деб билмоқда. Англия Аёллар Суперлигасининг юқори рақобат муҳити 2023-йилги жаҳон чемпионига о“зининг узоқ йиллик “комфорт зонаси“дан чиқиш ва янги чо“ққиларни забт этиш имконини беради.

Барселона бог“лами Лондонда давом этади

Клуб раҳбарияти Путеляснинг янги муҳитга мослашишини осонлаштириш учун яна бир шов-шувли трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Ма“лумотларга ко“ра, Лондон Сити Лаёнесс Барселонанинг яна бир етакчи ҳимоячиси Мапи Леон билан ҳам шартнома имзолашга яқин турибди. Бу эса икки собиқ жамоадошнинг Лондонда яна бирга то“п суришини англатади.

Путеляснинг Барселонадаги фаолияти давомида қо“лга киритган о“нлаб совринлари ва шахсий ютуқлари уни аёллар футболи тарихидаги энг буюк о“йинчилардан бирига айлантирган. Эндиликда у о“з тажрибасини Англия футболини ривожлантиришга ва Лондон клубини янги босқичга олиб чиқишга сарфлайди.

ФутболБарселонаАлексия ПутелясТрансферАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиАрсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиБугун, 23:17Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Бугун, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 23:02Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Бугун, 22:43Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирЖозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирБугун, 22:38Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиПедри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиБугун, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди