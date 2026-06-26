Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)
2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. «F» гуруҳида Нидерландия миллий жамоаси аутсайдер Тунисни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, биринчи ўрин билан плей-офф босқичига йўл олди.
Нидерландия ўйинни жуда фаол бошлади. Учрашувнинг 3-дақиқасида Схири тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди ва европаликлар ҳисобда олдинга чиқди.
Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Бробби Нидерландиянинг иккинчи голини урди. Шу тариқа, баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ Тунис мураккаб вазиятга тушиб қолди.
Иккинчи бўлимнинг 54-дақиқасида Мастури гол уриб, ҳисобни қисқартирди ва Тунисга умид қайтарди. Бироқ 62-дақиқада ван Ҳекке рақиб дарвозасини ишғол этиб, Нидерландиянинг устунлигини яна икки тўпга етказди.
Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади ва Нидерландия 3:1 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди.
ЖЧ-2026. «F» гуруҳи, 3-тур
Тунис — Нидерландия — 1:3
Голлар: Мастури, 54 — Схири, 3, автогол; Бробби, 7; ван Ҳекке, 62.
Тунис: Дамен, Валери, Талби, Схири, Бин Ҳамида, Абди, Слимане (Ачури, 68), Ғарби, Хедира (Белҳаж, 67), Межбри, Мастури.
Нидерландия: Вербрюгген, Думфрис, ван Ҳекке, ван Дейк, Аке, Гравенберҳ, де Йонг, Рейндерс (Клюйверт, 72), Мален (Саммервилл, 72), Гакпо (Ланг, 84), Бробби (Депай, 78).
Ушбу натижадан кейин Нидерландия 7 очко билан «F» гуруҳини биринчи ўринда якунлади. Япония 5 очко тўплаб, иккинчи поғонадан жой олди.
Швеция 4 очко билан гуруҳда учинчи ўринни эгаллади ва плей-офф босқичига йўл олди. Тунис эса учала учрашувда ҳам мағлуб бўлиб, очкосиз ҳолда сўнгги поғонада қолди.
…