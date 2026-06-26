Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)

·25·Спорт
Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)

2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. «F» гуруҳида Нидерландия миллий жамоаси аутсайдер Тунисни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, биринчи ўрин билан плей-офф босқичига йўл олди.

Нидерландия ўйинни жуда фаол бошлади. Учрашувнинг 3-дақиқасида Схири тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди ва европаликлар ҳисобда олдинга чиқди.

Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Бробби Нидерландиянинг иккинчи голини урди. Шу тариқа, баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ Тунис мураккаб вазиятга тушиб қолди.

Иккинчи бўлимнинг 54-дақиқасида Мастури гол уриб, ҳисобни қисқартирди ва Тунисга умид қайтарди. Бироқ 62-дақиқада ван Ҳекке рақиб дарвозасини ишғол этиб, Нидерландиянинг устунлигини яна икки тўпга етказди.

Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади ва Нидерландия 3:1 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди.

ЖЧ-2026. «F» гуруҳи, 3-тур

Тунис — Нидерландия — 1:3

Голлар: Мастури, 54 — Схири, 3, автогол; Бробби, 7; ван Ҳекке, 62.

Тунис: Дамен, Валери, Талби, Схири, Бин Ҳамида, Абди, Слимане (Ачури, 68), Ғарби, Хедира (Белҳаж, 67), Межбри, Мастури.

Нидерландия: Вербрюгген, Думфрис, ван Ҳекке, ван Дейк, Аке, Гравенберҳ, де Йонг, Рейндерс (Клюйверт, 72), Мален (Саммервилл, 72), Гакпо (Ланг, 84), Бробби (Депай, 78).

Ушбу натижадан кейин Нидерландия 7 очко билан «F» гуруҳини биринчи ўринда якунлади. Япония 5 очко тўплаб, иккинчи поғонадан жой олди.

Швеция 4 очко билан гуруҳда учинчи ўринни эгаллади ва плей-офф босқичига йўл олди. Тунис эса учала учрашувда ҳам мағлуб бўлиб, очкосиз ҳолда сўнгги поғонада қолди.

НидерландияТунисЯпонияШвеция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгалладиЯпония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгалладиБугун, 09:51Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Бугун, 09:45Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Бугун, 09:37Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 09:18Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаЛионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 02:37Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиМейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди