Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)
2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. «F» гуруҳида Япония ва Швеция миллий жамоалари 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди ва ҳисоб очилмади. Асосий воқеалар танаффусдан кейин содир бўлди.
56-дақиқада Маэда Японияни олдинга олиб чиқди. Бироқ осиёликларнинг устунлиги узоққа чўзилмади. 62-дақиқада Эланга жавоб голини уриб, ҳисобни тенглаштирди.
Қолган вақтда ҳар икки жамоа ғалаба голини уришга ҳаракат қилди, аммо натижа ўзгармади. Шу тариқа, Япония ва Швеция бир очкодан қўлга киритди.
ЖЧ-2026. «F» гуруҳи, 3-тур
Япония — Швеция — 1:1
Голлар: Маэда, 56 — Эланга, 62.
Япония: Сузуки, Секо (Ватанабе, 75), Итакура, Ито, Сугавара, Танака, Камада, Накамура (Нагатомо, 75), Доан (Ито, 67), Маэда, Уэда.
Швеция: Зеттерстром, Лагербиелке, Ҳин, Гулмундссон, Бернҳардссон (Свенссон, 75), Линделёф, Айяри, Страуд (Сема, 75), Эланга, Исак, Гёкереш.
Ушбу натижадан кейин Нидерландия 7 очко билан «F» гуруҳини биринчи ўринда якунлади. Япония 5 очко тўплаб, иккинчи поғонадан жой олди.
Швеция 4 очко билан учинчи ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига йўл олди. Тунис эса учала учрашувда ҳам мағлуб бўлиб, гуруҳни сўнгги ўринда тугатди.
…