ЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказилади
2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. Бугун ва эртага “G”, “H” ҳамда “I” гуруҳларида сўнгги тур баҳслари бўлиб ўтади.
Кун дастури “I” гуруҳидаги учрашувлар билан бошланади. Норвегия ва Франция миллий жамоалари 26 июнь куни соат 23:59 да ўзаро куч синашади. Худди шу вақтда Сенегал терма жамоаси Ироққа қарши майдонга тушади.
Ушбу баҳслар “I” гуруҳидаги якуний ўринлар ва плей-офф йўлланмалари тақдирига катта таъсир кўрсатади. Айниқса, Франция ва Норвегия ўртасидаги тўқнашув гуруҳ пешқадамлиги учун муҳим аҳамият касб этади.
27 июнь куни эрталаб “H” гуруҳидаги ҳал қилувчи учрашувлар бўлиб ўтади. Соат 05:00 да Уругвай Испанияга қарши майдонга тушади. Шу вақтнинг ўзида Кабо-Верде ва Саудия Арабистони терма жамоалари ҳам ўзаро баҳс олиб боради.
Испания ва Уругвай ўртасидаги учрашув турнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда. Кабо-Верде ҳамда Саудия Арабистони учун эса ҳар бир очко плей-офф имкониятини сақлаб қолиш нуқтаи назаридан жуда муҳим.
Соат 08:00 да “G” гуруҳидаги сўнгги тур баҳслари старт олади. Миср терма жамоаси Эрон билан, Янги Зеландия эса Бельгияга қарши куч синашади.
26–27 июнь кунлари бўлиб ўтадиган учрашувлар:
Норвегия — Франция — 23:59
Сенегал — Ироқ — 23:59
Уругвай — Испания — 05:00
Кабо-Верде — Саудия Арабистони — 05:00
Миср — Эрон — 08:00
Янги Зеландия — Бельгия — 08:00
Учинчи турда хатога ўрин қолмайди. Айрим жамоалар гуруҳда биринчи ўрин учун курашса, бошқалари иккинчи ёки энг яхши учинчи ўрин орқали плей-оффга чиқишга ҳаракат қилади.
Шу боис бугунги ва эртанги баҳслардан кейин навбатдаги плей-офф иштирокчилари номи маълум бўлади.
…