ЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказилади

·43·Спорт
ЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказилади

2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. Бугун ва эртага “G”, “H” ҳамда “I” гуруҳларида сўнгги тур баҳслари бўлиб ўтади.

Кун дастури “I” гуруҳидаги учрашувлар билан бошланади. Норвегия ва Франция миллий жамоалари 26 июнь куни соат 23:59 да ўзаро куч синашади. Худди шу вақтда Сенегал терма жамоаси Ироққа қарши майдонга тушади.

Ушбу баҳслар “I” гуруҳидаги якуний ўринлар ва плей-офф йўлланмалари тақдирига катта таъсир кўрсатади. Айниқса, Франция ва Норвегия ўртасидаги тўқнашув гуруҳ пешқадамлиги учун муҳим аҳамият касб этади.

27 июнь куни эрталаб “H” гуруҳидаги ҳал қилувчи учрашувлар бўлиб ўтади. Соат 05:00 да Уругвай Испанияга қарши майдонга тушади. Шу вақтнинг ўзида Кабо-Верде ва Саудия Арабистони терма жамоалари ҳам ўзаро баҳс олиб боради.

Испания ва Уругвай ўртасидаги учрашув турнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда. Кабо-Верде ҳамда Саудия Арабистони учун эса ҳар бир очко плей-офф имкониятини сақлаб қолиш нуқтаи назаридан жуда муҳим.

Соат 08:00 да “G” гуруҳидаги сўнгги тур баҳслари старт олади. Миср терма жамоаси Эрон билан, Янги Зеландия эса Бельгияга қарши куч синашади.

26–27 июнь кунлари бўлиб ўтадиган учрашувлар:

  • Норвегия — Франция — 23:59

  • Сенегал — Ироқ — 23:59

  • Уругвай — Испания — 05:00

  • Кабо-Верде — Саудия Арабистони — 05:00

  • Миср — Эрон — 08:00

  • Янги Зеландия — Бельгия — 08:00

Учинчи турда хатога ўрин қолмайди. Айрим жамоалар гуруҳда биринчи ўрин учун курашса, бошқалари иккинчи ёки энг яхши учинчи ўрин орқали плей-оффга чиқишга ҳаракат қилади.

Шу боис бугунги ва эртанги баҳслардан кейин навбатдаги плей-офф иштирокчилари номи маълум бўлади.

НорвегияФранцияСенегалИракУругвай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиАрда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 10:49Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 10:03Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)Бугун, 09:51Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Бугун, 09:45Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Бугун, 09:37Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Бугун, 09:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди