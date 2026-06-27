"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда

·0·Спорт
"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда

2026 йилги жаҳон чемпионатида «H» гуруҳининг сўнгги тур учрашувлари бўлиб ўтди. Испания Уругвайни минимал ҳисобда мағлуб этган бўлса, Кабо-Верде Саудия Арабистони билан дуранг ўйнаб, тарихий натижа қайд этди.

Испания ва Уругвай ўртасидаги баҳс кескин курашлар остида ўтди. Учрашув тақдирини 42-дақиқада Баэна урган ягона гол ҳал қилди. Қолган вақтда Уругвай ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо испанияликлар устунликни сақлаб қолди.

Баҳснинг сўнгги дақиқаларида уругвайлик Каноббио қизил карточка олиб, майдонни тарк этди. Шу тариқа, Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳни 7 очко билан биринчи ўринда якунлади.

ЖЧ-2026. «H» гуруҳи, 3-тур

Уругвай — Испания — 0:1

Гол: Баэна, 42.

Уругвай: Муслера (Рокет, 46), Варела, Касерес, Оливера, Санабрия (Родригес, 70), Угарте (де ла Круз, 45), Бентанкур, Валверде (Виняс, 57), Каноббио, Араухо, Нунес.

Испания: Симон, Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Мерино (Олмо, 60), Родри, Педри (Руис, 60), Ямал (Уильямс, 76), Баэна (Пино, 66), Ойарсабал (Ферран, 76).

Огоҳлантиришлар: Баэна, 46; Санабрия, 54; Варела, 58; де ла Круз, 90+3.

Четлатиш: Каноббио, 90+5.

Гуруҳнинг иккинчи учрашувида Кабо-Верде ва Саудия Арабистони голсиз дуранг қайд этди. Ҳар икки жамоа ҳам вазиятлар яратган бўлса-да, дарвозалар дахлсиз қолди.

Кабо-Верде — Саудия Арабистони — 0:0

Кабо-Верде: Возиня, Пина (Морейра, 90+4), Роберто Лопес, Борхес, Пауло, Ленини, Мендеш (Родригес, 71), Дуарте, Монтейро (Дуарте, 71), Семедо (Варела, 61), Ливраменто (да Кошта, 61).

Саудия Арабистони: Ал Овайс, Абдулҳамид, Ал Амри, Ат Тамбакти (Лажами, 33), Бушал (Ал Ҳарби, 82), Мадаш (Ал Ҳамдан, 66), Носир Ад Довсари, Ал Ҳайбари (Жувайр, 46), Салим Ад Довсари (Аш Шамат, 66), Канно, Ал Бурайкан.

Огоҳлантиришлар: Абдулҳамид, 4; Пина, 9; Н. Ад Довсари, 67; Ал Бурайкан, 90+3.

Ушбу натижадан кейин Кабо-Верде 3 очко билан гуруҳда иккинчи ўринни эгаллади. Жамоа жаҳон чемпионатидаги илк иштирокидaёқ плей-офф босқичига чиқиб, тарихий натижага эришди.

«H» гуруҳининг якуний ҳолати:

  1. Испания — 7 очко, тўплар нисбати 5:0;

  2. Кабо-Верде — 3 очко, тўплар нисбати 2:2;

  3. Уругвай — 2 очко, тўплар нисбати 3:4;

  4. Саудия Арабистони — 2 очко, тўплар нисбати 1:5.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамУсмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамБугун, 02:31Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Бугун, 00:53Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Бугун, 00:19Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиСенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиКеча, 23:18Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Кеча, 23:12Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувҚатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувКеча, 22:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди