Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилди
Италиянинг Комо клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида кутилмаган ва шов-шувли келишувга қўл урди. А Серия вакили ўзининг асосий юлдузи, аргентиналик плеймейкер Нико Пазни жамоада олиб қолиш учун Реал Мадрид билан 60 миллион евролик янги шартнома шартларини келишиб олди. Бу қадам клубнинг келгуси мавсумда Чемпионлар лигасидаги дебюти олдидан ўз таркибини сақлаб қолиш йўлидаги қатъий иродасини кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар беришича, Комо раҳбарияти Реал Мадрид томонидан белгиланган имтиёзли қайта сотиб олиш банди фаоллашишининг олдини олиш учун ушбу улкан молиявий мажбуриятни ўз зиммасига олган. Дастлабки келишувга кўра, Мадрид клуби ўз тарбияланувчисини бор-йўғи 10 миллион евро эвазига ортга қайтариш ҳуқуқига эга эди, бироқ италияликлар футболчини ўзларида тўлиқ сақлаб қолиш учун трансфер суммасини 60 миллион еврогача кўтаришга рози бўлишди.
Трансфер тафсилотлари ва янги шартларМузокаралар натижасида Реал Мадрид нафақат катта миқдордаги маблағга эга бўлди, балки келажак учун ўз манфаатларини ҳам ҳимоя қилди. Янги битимга кўра, "Қироллик клуби" учун Нико Пазни қайта сотиб олиш нархи энди 80 миллион евро этиб белгиланди. Бу сумма келаси ёзда кучга кириши кўзда тутилган. Мадридликлар ушбу маблағдан янги мураббий Жозе Моуринью лойиҳасини молиялаштиришда фойдаланишни режалаштирмоқда.
Нико Паз ўтган икки мавсум давомида Сескк Фабрегас қўл остида ҳақиқий етакчига айланди. 21 ёшли футболчи ўтган мавсумда А Серияда 12 та гол уриб, жамоасининг Европанинг энг нуфузли турнирига йўлланма олишида беқиёс ҳисса қўшди. Унинг ўйини нафақат Реал Мадрид, балки Италиянинг бошқа бир гранди — Интер эътиборини ҳам тортган эди, бироқ Комо тезкор ҳаракат қилиб, рақобатчиларни ортда қолдирди.
Клубнинг келажакдаги режалариGOAL.com маълумотига кўра, 60 миллион евролик тўлов тўрт йил давомида бўлиб тўланади. Бу усул Комо клубига молиявий фейр-плей (FFP) қоидаларига риоя қилиш имконини беради. Шунга қарамай, бундай йирик инвестиция клуб учун рекорд даражадаги харажат ҳисобланади ва жамоанинг амбицияларидан далолат беради.
Стадио Синигаглиа ўйингоҳида тўпланадиган мухлислар учун бу хабар улкан руҳий далда бўлди. Жамоанинг энг ёрқин юлдузи таркибда қолиши Чемпионлар лигаси олдидан таркиб барқарорлигини таъминлайди. Эндиликда Сескк Фабрегас ва клуб раҳбарияти эътиборини ҳимоя чизиғини кучайтиришга қаратади, чунки ярим ҳимоя Нико Паз атрофида мустаҳкам шаклланиб бўлган.
Ушбу трансфер Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам қизиқарли, сабаби Комо каби камтарона клубларнинг йирик трансфер бозорида Реал Мадрид каби гигантлар билан тенгма-тенг музокара олиб бориши замонавий футболдаги янги тенденциялардан биридир. Нико Пазнинг келгуси мавсумдаги ўйини унинг нархи ҳақиқатда 60 миллион еврога лойиқлигини исботлаши керак бўлади.
…