Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилди

·0·Спорт
Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилди

Италиянинг Комо клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида кутилмаган ва шов-шувли келишувга қўл урди. А Серия вакили ўзининг асосий юлдузи, аргентиналик плеймейкер Нико Пазни жамоада олиб қолиш учун Реал Мадрид билан 60 миллион евролик янги шартнома шартларини келишиб олди. Бу қадам клубнинг келгуси мавсумда Чемпионлар лигасидаги дебюти олдидан ўз таркибини сақлаб қолиш йўлидаги қатъий иродасини кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар беришича, Комо раҳбарияти Реал Мадрид томонидан белгиланган имтиёзли қайта сотиб олиш банди фаоллашишининг олдини олиш учун ушбу улкан молиявий мажбуриятни ўз зиммасига олган. Дастлабки келишувга кўра, Мадрид клуби ўз тарбияланувчисини бор-йўғи 10 миллион евро эвазига ортга қайтариш ҳуқуқига эга эди, бироқ италияликлар футболчини ўзларида тўлиқ сақлаб қолиш учун трансфер суммасини 60 миллион еврогача кўтаришга рози бўлишди.

Трансфер тафсилотлари ва янги шартлар

Музокаралар натижасида Реал Мадрид нафақат катта миқдордаги маблағга эга бўлди, балки келажак учун ўз манфаатларини ҳам ҳимоя қилди. Янги битимга кўра, "Қироллик клуби" учун Нико Пазни қайта сотиб олиш нархи энди 80 миллион евро этиб белгиланди. Бу сумма келаси ёзда кучга кириши кўзда тутилган. Мадридликлар ушбу маблағдан янги мураббий Жозе Моуринью лойиҳасини молиялаштиришда фойдаланишни режалаштирмоқда.

Нико Паз ўтган икки мавсум давомида Сескк Фабрегас қўл остида ҳақиқий етакчига айланди. 21 ёшли футболчи ўтган мавсумда А Серияда 12 та гол уриб, жамоасининг Европанинг энг нуфузли турнирига йўлланма олишида беқиёс ҳисса қўшди. Унинг ўйини нафақат Реал Мадрид, балки Италиянинг бошқа бир гранди — Интер эътиборини ҳам тортган эди, бироқ Комо тезкор ҳаракат қилиб, рақобатчиларни ортда қолдирди.

Клубнинг келажакдаги режалари

GOAL.com маълумотига кўра, 60 миллион евролик тўлов тўрт йил давомида бўлиб тўланади. Бу усул Комо клубига молиявий фейр-плей (FFP) қоидаларига риоя қилиш имконини беради. Шунга қарамай, бундай йирик инвестиция клуб учун рекорд даражадаги харажат ҳисобланади ва жамоанинг амбицияларидан далолат беради.

Стадио Синигаглиа ўйингоҳида тўпланадиган мухлислар учун бу хабар улкан руҳий далда бўлди. Жамоанинг энг ёрқин юлдузи таркибда қолиши Чемпионлар лигаси олдидан таркиб барқарорлигини таъминлайди. Эндиликда Сескк Фабрегас ва клуб раҳбарияти эътиборини ҳимоя чизиғини кучайтиришга қаратади, чунки ярим ҳимоя Нико Паз атрофида мустаҳкам шаклланиб бўлган.

Ушбу трансфер Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам қизиқарли, сабаби Комо каби камтарона клубларнинг йирик трансфер бозорида Реал Мадрид каби гигантлар билан тенгма-тенг музокара олиб бориши замонавий футболдаги янги тенденциялардан биридир. Нико Пазнинг келгуси мавсумдаги ўйини унинг нархи ҳақиқатда 60 миллион еврога лойиқлигини исботлаши керак бўлади.

Нико ПазКомоРеал МадридТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Бугун, 12:57Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиЮлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиБугун, 12:39ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиАргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиБугун, 12:16ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиМуҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди