Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портлади

·0·Спорт
Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портлади

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг сўнгги тури Хорватия терма жамоаси учун ҳақиқий имтиҳонга айланмоқда. Жамоанинг энг тажрибали ва етакчи футболчиларидан бири Иван Перишич Гана терма жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўта муҳим баҳс олдидан матбуот анжуманида иштирок этди ва жамоадаги ҳолат ҳамда рақибнинг сирлари ҳақида гапирди.

Вақт кам, масъулият эса улкан

Хорватияликлар учун айни дамда энг катта муаммо — бу жисмоний ҳолат. Перишич жамоанинг қисқа вақт ичида қандай тайёргарлик кўрганини яшириб ўтирмади:

«Бу кунларда асосий урғуни футболчиларнинг тикланиш жараёнига қаратдик. Очиғини айтганда, машғулотлар учун вақтимиз жуда кам бўлди. Энди рақибни яхшилаб таҳлил қиламиз ва майдонга тушиб, қўлимиздан келган барча ишни амалга оширамиз. Олдимизда қандай вазифа турганини ва биздан нима талаб этилаётганини жуда яхши тушуниб турибмиз. Аммо мақсадга эришиш учун дастлабки икки ўйиндагидан кўра анча яхшироқ ҳаракат қилишимиз шарт».

Рақиб хавфли, аммо улар тактикани ўзгартириши мумкин

Перишич Гана терма жамоасини кучли характер эгаси сифатида таърифлади. Бироқ рақибнинг аллақачон вазифани бажариб қўйганлиги ўйинга ўз таъсирини ўтказиши мумкин:

  • Тартибли ҳимоя: «Гана — тартибли ўйнайдиган, жуда яхши жамоа. Дастлабки иккита учрашувда улар жуда чуқур ҳимоядан ўйин ташкил қилишди».

  • Кутилмаган совғалар: «Улар кейинги босқич йўлланмасини нақд қилиб бўлишди. Шу сабабли, балки бу сафар ўйин услубида ниманидир ўзгартиришар? Қандай бўлмасин, биз ҳар қандай кутилмаган совғага ва ҳар қандай вазиятга шай туришимиз зарур».

Гуруҳдаги вазият қандай?

Ушбу гуруҳда чорак финал йўлланмаси учун кураш қизғин нуқтасига чиққан. Плей-офф йўлида Хорватияга фақат ва фақат ғалаба керак бўлиши мумкин.

Терма жамоа

Очко

Вазият

Англия

4

Имконияти жуда юқори

Гана

4

Плей-офф масаласини ҳал қилган

Хорватия

3

Фақат ғалаба учун майдонга тушади

Панама

0

Имкониятни йўқотган

Хорватлар ушбу тўсиқдан ўта олишадими ёки Гана уларни мусобақадан чиқариб юборадими? Буни яшил майдондаги оловли баҳс кўрсатади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Бугун, 20:30Сенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиСенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиБугун, 19:39Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиТошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиБугун, 19:37Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Бугун, 19:10ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 19:06Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди