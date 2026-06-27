Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портлади
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг сўнгги тури Хорватия терма жамоаси учун ҳақиқий имтиҳонга айланмоқда. Жамоанинг энг тажрибали ва етакчи футболчиларидан бири Иван Перишич Гана терма жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўта муҳим баҳс олдидан матбуот анжуманида иштирок этди ва жамоадаги ҳолат ҳамда рақибнинг сирлари ҳақида гапирди.
Вақт кам, масъулият эса улкан
Хорватияликлар учун айни дамда энг катта муаммо — бу жисмоний ҳолат. Перишич жамоанинг қисқа вақт ичида қандай тайёргарлик кўрганини яшириб ўтирмади:
«Бу кунларда асосий урғуни футболчиларнинг тикланиш жараёнига қаратдик. Очиғини айтганда, машғулотлар учун вақтимиз жуда кам бўлди. Энди рақибни яхшилаб таҳлил қиламиз ва майдонга тушиб, қўлимиздан келган барча ишни амалга оширамиз. Олдимизда қандай вазифа турганини ва биздан нима талаб этилаётганини жуда яхши тушуниб турибмиз. Аммо мақсадга эришиш учун дастлабки икки ўйиндагидан кўра анча яхшироқ ҳаракат қилишимиз шарт».
Рақиб хавфли, аммо улар тактикани ўзгартириши мумкин
Перишич Гана терма жамоасини кучли характер эгаси сифатида таърифлади. Бироқ рақибнинг аллақачон вазифани бажариб қўйганлиги ўйинга ўз таъсирини ўтказиши мумкин:
Тартибли ҳимоя: «Гана — тартибли ўйнайдиган, жуда яхши жамоа. Дастлабки иккита учрашувда улар жуда чуқур ҳимоядан ўйин ташкил қилишди».
Кутилмаган совғалар: «Улар кейинги босқич йўлланмасини нақд қилиб бўлишди. Шу сабабли, балки бу сафар ўйин услубида ниманидир ўзгартиришар? Қандай бўлмасин, биз ҳар қандай кутилмаган совғага ва ҳар қандай вазиятга шай туришимиз зарур».
Гуруҳдаги вазият қандай?
Ушбу гуруҳда чорак финал йўлланмаси учун кураш қизғин нуқтасига чиққан. Плей-офф йўлида Хорватияга фақат ва фақат ғалаба керак бўлиши мумкин.
Терма жамоа
Очко
Вазият
Англия
4
Имконияти жуда юқори
Гана
4
Плей-офф масаласини ҳал қилган
Хорватия
3
Фақат ғалаба учун майдонга тушади
Панама
0
Имкониятни йўқотган
Хорватлар ушбу тўсиқдан ўта олишадими ёки Гана уларни мусобақадан чиқариб юборадими? Буни яшил майдондаги оловли баҳс кўрсатади!
…