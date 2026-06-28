ЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлди
Жаҳон чемпионати «К» гуруҳи 3-туридан ўрин олган Конго Демократик Республикаси ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс бошланишига бир неча дақиқа қолди. Африкаликлар бош мураббийи ҳам ушбу учрашувни асосий таркибда бошлайдиган футболчилар номини эълон қилди.
Учрашув «Атланта Стэдиум» аренасида Тошкент вақти билан соат 04:30 да старт олади.
Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби:
Дарвозабон: Лионель Мпаси
Ҳимоячилар: Аарон Уан-Биссака, Аксел Туанзебе, Шансел Мбемба, Артур Масуаку
Ярим ҳимоячилар / Ҳужумчилар: Натанаэл Мбуку, Самуэль Мутуссами, Брайан Чипенга, Ноа Садики, Седрик Бакамбу, Йоан Висса
Учрашувнинг расмий тафсилотлари:
Баҳс
Конго ДР — Ўзбекистон
Турнир
ЖЧ-2026, Гуруҳ босқичи, 3-тур
Стадион
«Атланта Стэдиум» (АҚШ)
Бошланиш вақти
Тошкент вақти билан 04:30
Эслатиб ўтамиз, ушбу баҳс Ўзбекистон терма жамоаси учун плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш имкониятини сақлаб қолиш учун жуда муҳим ҳисобланади. Навбатдаги босқичга чиқиш учун вакилларимиздан фақатгина йирик ғалаба талаб этилади.
…