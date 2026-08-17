Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танлади
Испания футболи атрофидаги сўнгги йилларнинг энг шов-шувли трансфер драмаларидан бири фош этилди. Marca нашри тарқатган батафсил маълумотларга кўра, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри болалигидан Реал Мадрид либосини кийишни орзу қилганига қарамай, фаолиятини кутилмаганда Барселона сафида давом эттириши мумкин бўлгани маълум бўлди. Мазкур воқеалар ривожи европа футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди, чунки футболчининг танлови кўп жиҳатдан клублар раҳбариятининг қарорларига боғлиқ бўлиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Болаликдаги орзу ва 2019-йилдаги бурилиш нуқтасиMarca хабар беришича, Родри Атлетико Мадрид сафида тўп сурган даврида Реал Мадрид таклифини йиллаб кутган. Бироқ тақдир унинг йўлини бошқа томонга бурди. 2019-йилда у Атлетико Мадрид сафидан Манчестер Сити клубига ўтишга мажбур бўлди, чункиқироллик клуби ўша пайтда Тони Кроос, Лука Модрич ва Каземиро каби афсонавий яримҳимоячилардан иборат кучли учликка таянар эди. Натижада футболчи ўз шартномасидаги товвон пулини фаоллаштириб, Пеп Гвардиола жамоасига қўшилишга қарор қилди.
Гвардиола қўл остидаги бу ўтиш испаниялик футболчи фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтасига айланди. У Англияда жаҳон даражасидаги юлдузга айланди ва жамоанинг миясига кирди. Шунга қарамай, унинг юрагидаги болаликдаги орзу — қироллик клубида ўйнаш истаги сўнмаганди.
Реал Мадрид раҳбариятининг иккиланиши ва Вальдебебасдаги баҳсларЖорий ёзги трансфер ойнасида Реал Мадрид мухлислари Родри ўз жамоасига келишини жуда исташган эди. Бироқ Marca нашрининг ёзишича, клуб раҳбарияти футболчининг трансферига тўлиқ амин бўлмаган. Вазият фақатгина яримҳимоячининг жаҳон чемпионатидаги ажойиб ўйинидан кейингина ўзгарди. Шартноманинг охирги йилига киргани ва Пеп Гвардиола Манчестер Ситини тарк этгани бу трансферни реал имкониятга айлантирди.
Шунга қарамай, ҳаракатлар жуда кеч бошланди ва қатъиятсизлик сезилди. Вальдебебас қароргоҳидаги манбаларнинг таъкидлашича, клуб расмийлари орасида «Родри тўпни жуда секинлаштиради ва биз қидираётган нарса бу эмас», деган фикр устун келган. Раҳбарият динамикроқ ва жисмоний бақувватроқ яримҳимоячини кўришни истаган.
Рекордлар ва якуний танловҚизиғи шундаки, бу шубҳали қарор Родри жаҳон чемпионатида ажойиб статистика қайд этиб, турнир тарихида бирорта ҳам футболчи амалга оширмаган даражада кўп паслар улашган ва 93 фоизлик аниқлик кўрсаткичига эришган бир пайтда қабул қилинди. Мутахассисларнинг эътирофича, бундай даражадаги футболчидан воз кечиш ёки иккиланиш Реал Мадрид трансфер сиёсатидаги ўзига хос жумбоққа айланди.
Натижада, қироллик клубининг қатъиятсизлиги ва ўзига хос талаблари Барселона учун қулай имконият туғдирди. Каталония клуби вазиятдан фойдаланиб, тажрибали футболчини ўз сафига оғишдиришга муваффақ бўлди. Бу трансфер Испания чемпионатидаги кучлар нисбатига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…