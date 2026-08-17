Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танлади

·0·Спорт
Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танлади

Испания футболи атрофидаги сўнгги йилларнинг энг шов-шувли трансфер драмаларидан бири фош этилди. Marca нашри тарқатган батафсил маълумотларга кўра, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри болалигидан Реал Мадрид либосини кийишни орзу қилганига қарамай, фаолиятини кутилмаганда Барселона сафида давом эттириши мумкин бўлгани маълум бўлди. Мазкур воқеалар ривожи европа футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди, чунки футболчининг танлови кўп жиҳатдан клублар раҳбариятининг қарорларига боғлиқ бўлиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Болаликдаги орзу ва 2019-йилдаги бурилиш нуқтаси

Marca хабар беришича, Родри Атлетико Мадрид сафида тўп сурган даврида Реал Мадрид таклифини йиллаб кутган. Бироқ тақдир унинг йўлини бошқа томонга бурди. 2019-йилда у Атлетико Мадрид сафидан Манчестер Сити клубига ўтишга мажбур бўлди, чункиқироллик клуби ўша пайтда Тони Кроос, Лука Модрич ва Каземиро каби афсонавий яримҳимоячилардан иборат кучли учликка таянар эди. Натижада футболчи ўз шартномасидаги товвон пулини фаоллаштириб, Пеп Гвардиола жамоасига қўшилишга қарор қилди.

Гвардиола қўл остидаги бу ўтиш испаниялик футболчи фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтасига айланди. У Англияда жаҳон даражасидаги юлдузга айланди ва жамоанинг миясига кирди. Шунга қарамай, унинг юрагидаги болаликдаги орзу — қироллик клубида ўйнаш истаги сўнмаганди.

Реал Мадрид раҳбариятининг иккиланиши ва Вальдебебасдаги баҳслар

Жорий ёзги трансфер ойнасида Реал Мадрид мухлислари Родри ўз жамоасига келишини жуда исташган эди. Бироқ Marca нашрининг ёзишича, клуб раҳбарияти футболчининг трансферига тўлиқ амин бўлмаган. Вазият фақатгина яримҳимоячининг жаҳон чемпионатидаги ажойиб ўйинидан кейингина ўзгарди. Шартноманинг охирги йилига киргани ва Пеп Гвардиола Манчестер Ситини тарк этгани бу трансферни реал имкониятга айлантирди.

Шунга қарамай, ҳаракатлар жуда кеч бошланди ва қатъиятсизлик сезилди. Вальдебебас қароргоҳидаги манбаларнинг таъкидлашича, клуб расмийлари орасида «Родри тўпни жуда секинлаштиради ва биз қидираётган нарса бу эмас», деган фикр устун келган. Раҳбарият динамикроқ ва жисмоний бақувватроқ яримҳимоячини кўришни истаган.

Рекордлар ва якуний танлов

Қизиғи шундаки, бу шубҳали қарор Родри жаҳон чемпионатида ажойиб статистика қайд этиб, турнир тарихида бирорта ҳам футболчи амалга оширмаган даражада кўп паслар улашган ва 93 фоизлик аниқлик кўрсаткичига эришган бир пайтда қабул қилинди. Мутахассисларнинг эътирофича, бундай даражадаги футболчидан воз кечиш ёки иккиланиш Реал Мадрид трансфер сиёсатидаги ўзига хос жумбоққа айланди.

Натижада, қироллик клубининг қатъиятсизлиги ва ўзига хос талаблари Барселона учун қулай имконият туғдирди. Каталония клуби вазиятдан фойдаланиб, тажрибали футболчини ўз сафига оғишдиришга муваффақ бўлди. Бу трансфер Испания чемпионатидаги кучлар нисбатига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

РодриРеал МадридБарселонаМанчестер СитйЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиБугун, 13:50Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордЭнзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордБугун, 13:37Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаМанчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаБугун, 13:36Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди